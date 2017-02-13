СМИ: ​В Губкине мужчина захватил заложников [обновлено]

В Губкине мужчина захватил заложников в жилом доме. Об этом пишет «БелПресса» со ссылкой на полицию и Росгвардию, где журналистам подтвердили факт происшествия. Также полицейские установили личность мужчины. Издание сообщает, что сейчас создан оперативный штаб.
В УМВД по Белгородской области «Фонарю» сообщили, что пока никаких комментариев не будет.
По информации «БелПрессы», мужчина захватил заложников в доме 48 на улице Победы, а он сам якобы раньше был замечен в употреблении наркотиков. В полиции подробностей о предполагаемом преступнике не называют и не уточняют, сколько именно человек мужчина удерживает в заложниках.
Пресс-служба Центрального округа Росгвардии прокомментировала происшествие сотрудникам РИА Новости:
— В настоящее время наши сотрудники ведут переговоры с злоумышленником… Делается всё необходимое, чтобы разрешить ситуацию мирным путём.
По информации ведомства, злоумышленник удерживает двух членов семьи в квартире, угрожая им ножом. В Росгвардии предполагают, что он пьян от алкоголя или наркотиков.
В 13:12 стало известно об освобождении заложников. Обе женщины не пострадали. Мужчину, который насильно их удерживал, передали полицейским.