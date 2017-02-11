В Старом Осколе судебного пристава лишили прав и обязали выплатить штраф за вождение в пьяном виде

Старооскольский городской суд согласился с решением мирового судьи, признавшего виновным судебного пристава, севшего за руль пьяным и отказавшегося пройти по просьбе сотрудников ГИБДД медицинское освидетельствование.
По информации пресс-службы суда, мужчину с признаками алкогольного опьянения ночью остановили и задержали автоинспекторы. В суде пристав не стал признаваться в нарушении, заявив, что инспектор в общении с понятыми оказывал на них давление, а он сам якобы не отказывался от прохождения освидетельствования.
Обвиняемый подал жалобу, но судья её отклонил, так как на записи авторегистратора было видно, что на понятых никто из сотрудников ГИБДД не давил, а водитель сам говорил, что выпил два бокала пива и сел за руль. При этом он вёл себя вызывающе с инспекторами, кому-то звонил и ругался матом. Суд назначил обвиняемому штраф в 30 тысяч рублей и лишил его прав на один год и девять месяцев.