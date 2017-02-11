В Старом Осколе судебного пристава лишили прав и обязали выплатить штраф за вождение в пьяном виде

Проводить мероприятие 4 сентября организаторам запретили сотрудники ГИБДД. В Белгороде организаторы осеннего велопарада сообщили о переносе события. Напомним, что оно было запланировано на 4 сентября. Организаторы перенесли его на неделю по просьбе сотрудников ГИБДД, которые не смогли бы 4 сентября обеспечить дорожную безопасность участников массового заезда. Новая дата велопарада — 11 сентября. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?127"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-127772773_69", -127772773, 69, 'Ykl-Q8tzFSW6JDBaxZND-YCHU1A', {redesign: 1, width: 400})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Изменения коснулись только даты проведения мероприятия. Место сбора участников и время остались те же. Всех желающих ждут на парковке ТРЦ «РИО» с 12:00. В 13:00 — официальный старт. Велосипедисты проедут около восьми километров по основным улицам Белгорода и финишируют в парке Победы. По информации пресс-службы компании, увеличение урожая связано с расширением посевных площадей и повышением эффективности. Агрохолдинг «Мираторг» завершил уборку ранних зерновых в Черноземье и увеличил урожай на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Благодаря расширению посевных площадей и повышению эффективности, компания собрала в 2016 году 361 тысячу тонн урожая. — Это результат долгосрочной стратегии компании по внедрению передовых, высокоэффективных технологий обработки земли. Мы увеличили урожайность более чем на 10 процентов до 47,9 центнера с гектара — это один из лучших результатов в регионе. Повышение эффективности и производительности труда останется нашей основной задачей и на следующий год, — заявил генеральный директор зернового подразделения «Мираторга» Сергей Нефёдов. , что агрохолдинг выполняет долгосрочную стратегию, которая нацелена на увеличение производства зерновых культур для обеспечения сырьём собственного комбикормового дивизиона. Сегодня площадь обрабатываемых компанией земель превышает 235 тысяч гектаров, из которых зерновые культуры занимают больше 40 процентов. Основные сельхозугодья «Мираторга» находятся в Белгородской и Курской областях. Сборная России вместе с Тетюхиным стала самой сильной командой на январской олимпийской квалификации в Берлине. Капитан российской сборной и доигровщик волейбольного клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин стал самым полезным игроком квалификационного турнира, на котором разыгрывалась единственная путёвка на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Как сообщает пресс-служба «Белогорья», помимо MVP Тетюхина, на турнире был назван и лучший диагональный. Им стал Максим Михайлов — игрок казанского «Зенита».Также была сформирована символическая сборная из лучших игроков по мнению организаторов отборочного турнира. Кроме Тетюхина и Михайлова, в эту команду вошли доигровщики из Франции и Германии — Эрвин Напет и Денис Калиберда, центральные блокирующие — немец Маркус Бёме и поляк Матеуш Бенек, а также французский либеро Женя Гребенников.Напомним, квалификация на Олимпиаду-2016 среди мужских сборных проходила в Берлине с 5 по 10 января. Подопечные Владимира Алекно вышли из группы, уступив только французам, обыграли в полуфинале сборную Германии и снова попали на Францию. В финальной игре сильнее оказались российские волейболисты — 3:1 (14:25, 25:16, 25:23, 25:21). Подросток ушёл из дома в Шебекинском районе 16 февраля и до сих пор не вернулся. Вечером в четверг, 18 февраля, в пресс-службе УМВД сообщили, что пропавшего подростка нашли гляющим на одной из улиц в Шебекине.Причины, по которым ребёнок ушёл из дома, выясняют. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Белгородской области полиция разыскивает 12-летнего Артёма Малышева. В УМВД по Белгородской области сообщили, что мальчик ушёл из дома в Шебекинском районе в 15:00 16 февраля и до сих пор не вернулся.Мальчику на вид 12 лет, рост около 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза зелёные. Он был одет в чёрные брюки, куртку и шапку. Всех, кто знает о местонахождении мальчика, просят звонить по телефонам +7 (47248) 4-82-28, 2-37-21 и 2-35-43. За год мошенники украли более 6 миллионов рублей. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области предупреждает о новом виде мошенничества — людям звонят не сами мошенники, а запрограммированные роботы, которые представляются сотрудниками банков и узнают их логины и пароли для входа в интернет-банк, пин-коды, одноразовые пароли и другую необходимую информацию. Роботы говорят, что хотят уточнить информацию или подтвердить операцию в результате сбоя системы. За год в России таким образом украли более 6 миллионов рублей. Чтобы не стать жертвой мошенников, белгородцам советуют сбрасывать звонки, перезванивать по контактному телефону, указанному на сайте банка, и уточнять, действительно ли им звонили сотрудники банка и с какой целью. Самая высокая явка по данным на 12:00 в Красненском районе, самая низкая в Старооскольском городском округе. По данным Облизбиркома на 12:00 в Белгородской области проголосовали 24,48 процентов избирателей. Самая высокая явка в Красненском и Краснояружском районе — 43,39 и 40,08 процентов соответственно. Самая низкая — в Старооскольском городском округе, там к полудню проголосовали 17,84 процента избирателей. В соседней Воронежской области к полудню на участки пришли 16,82 процента избирателей, в Курской области — 14,85 процентов избирателей. В департаменте кадровой политики региона заявляют, что количество вакансий в два раза превосходит количество безработных. По данным на начало августа 2015 года в Белгородской области 7981 безработных. В управлении по труду и занятости региона отмечают снижение темпов зарегистрированной безработицы. — Ситуация на рынке труда достаточно стабильная и практически не отличается от прошлогодней, — цитирует заместителя начальника департамента внутренней и кадровой политики области Ольгу Павлову пресс-служба губернатора и правительства. Также сообщается, работодатели заявили в службы занятости более 18 тысяч вакансий. 26-летняя Алёна Смородина уже два года работает в компании «Аэрофлот». В финал конкурса «Топ самых красивых стюардесс России-2016» прошла девушка из Старого Оскола. 26-летняя Алёна Смородина два года работает в компании «Аэрофлот». Вместе с Алёной в финале участвуют 28 девушек из гражданской и бизнес-авиации. Туроператор не отдавал покупателю 145 тысяч рублей и предлагал потратить их на другой тур. Житель Губкина с помощью суда смог вернуть в полном объёме внесённые за туристическую путёвку в Египет средства.Истец заключил договор с турагентом на поездку в Шарм-Эль-Шейх, но после запрета на вылет в Египет захотел вернуть свои 145 тысяч рублей, однако компания отказалась это сделать. — Туроператор произвёл аннуляцию тура и сообщил, что денежные средства по данной заявке заморожены. Клиенты могут ими воспользоваться в течение всего года, заменив тур на любое другое направление (страну), — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Белгородской области.Мужчина не согласился с предложением компании и обратился в суд. Уже позже, в ходе одного из судебных заседаний, он отказался от своих требований, потому что турфирма полностью вернула ему деньги. Губкинский городской суд прекратил производство по делу. Белгородские кавээнщики устраивают благотворительные концерты и обращаются к предпринимателям, чтобы отправиться на фестиваль «КиВиН-2016» в Сочи. Белгородская команда «Голова» заняла второе место в областной лиге КВН «БелОблСмех». Поняв, что после проигрыша официальный путь в Высшую лигу закрылся, команда организовала акцию «Мы_дружим_с_ГОЛОVОЙ», чтобы самостоятельно отправиться на сочинский фестиваль и проторить дорожку в Высшую лигу. Ребятам нужно собрать около 250 тысяч рублей, чтобы поехать на фестиваль.— Почему Сочи так важен? Вот команды играют целый год, выступают в лигах... А неважно, как ты играешь в лиге, важно, как ты выступишь в Сочи. Ты можешь проиграть в областной лиге, плохо выступить в межрегиональной лиге, но если ты хорошо выступишь в Сочи, ты можешь попасть в телевизор! Самая важная цель — попасть в Высшую лигу. Ты целый год собираешь материал, а в Сочи у тебя есть 4 минуты 30 секунд, которые показывают, что ты делал целый год, которые определяют, что ты будешь делать весь следующий год, — рассказал капитан команды Степан Кушнеревич. «А почему бы не съездить на выходные в Тулу», — подумала я, а вечером мы с мужем купили билеты и сели искать гостиницу. Город хоть и небольшой, но приличное жильё в центре и не очень дорого найти можно. По крайней мере, если судить по фотографиям и описаниям. Понравилось несколько вариантов. Решили посмотреть окрестности и открыли «Яндекс. Панорамы». Мягко скажем, виды повергли в шок! Это не город, а деревня какая-то! Одноэтажная застройка. Всё разбитое. Будто снимки делали сразу после войны! Где же один из самых благоустроенных городов России?В 2015-м году по итогам всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» первое место занял Краснодар, второе разделили между собой Ульяновск и Барнаул, третье место досталось Калуге и Туле.«Может сдать билеты на поезд», — решил бы кто-то другой, у меня все эти нестыковки вызвали ещё больший интерес. Конечно, едем!Холодный приёмЕсли бы Тула была человеком, я бы его описала как настороженного. Словно он привык, что к нему относятся предвзято, считают неопрятным и неухоженным, поэтому защищается неприветливостью, мол, всё равно этим туристам ничего не понравится. А так и было долгое время. Город пострадал в годы Великой Отечественной войны. И ещё десять лет назад, когда я там оказалась первый раз, улицы Тулы (особенно после в самом деле благоустроенного Белгорода) производили впечатление полигона для испытаний. Разбитые дороги и тротуары, храмы в строительных лесах — всё было очень унылым. Видимо, по старой памяти город сначала проверяет путешественников: с какой степенью предвзятости они приехали, а уже потом открывается и щедро делится всем самым интересным. А интересного в Туле немало! Забегая вперёд, скажу — музеи п