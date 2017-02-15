​Глава Старооскольской администрации прокомментировал исчезновение Натальи Малаховой и Екатерины Кузьминой

В Старом Осколе глава администрации Александр Гнедых прокомментировал исчезновение Натальи Малаховой и Екатерины Кузьминой. Чиновник встретился с мамой Екатерины ещё в конце декабря прошлого года. В интервью местным журналистам и блогерам он рассказал, как прошёл разговор.
— Это был конструктивный диалог. Не хочу обсуждать действия правоохранителей в этой истории, но меня, как отца, затронул вот какой факт: молодая девушка в три часа ночи выходит из квартиры. Алёна на мой вопрос ответила: «Я уже спала в это время, но если б не спала, то никогда не разрешила бы выйти». У меня одна дочь уже взрослая, замужем. Второй - 22 года, третьей - 21 год. Я им сказал после этого: «Если узнаю, что вы ночью куда-то так ходите - буду вас наказывать, не думайте, что взрослые выросли! Активный образ жизни ведите днём, а ночью надо спать!». Конечно это горе, страшное горе. Но надо делать выводы, — цитирует главу информационный портал Старого Оскола.
Напомним, что обе девушки пропали с разницей в два года при схожих обстоятельствах: перед исчезновением они общались с Михаилом Саплиновым. Сейчас 25-летний футболист-любитель обвиняется в убийстве, однако, тела двух девушек до сих пор не найдены. Подробнее о деле можно прочитать в нашем материале. Бесследную пропажу обсуждали в эфире программы «Пусть говорят», а в конце декабря прошлого года родители девушек провели митинг, на котором попросили проверить полицейских, которые занимались расследованием дела.