​Белгородская область попала в десятку регионов с самым дорогим жильём

Белгородская область попала в десятку регионов с самым дорогим новым жильём по версии интернет-издания Griffon.
Рейтинг «Где в России самое доступное жильё?» составлялся на основе данных Росстата и государственной системы ЕМИСС. За основу бралась среднемесячная зарплата в регионе и средняя цена за один квадратный метр жилья. В рейтинге высчитывалось количество среднемесячных зарплат, которые надо потратить для покупки квартиры площадью 50 квадратных метров в своём регионе. В статистику попали десять регионов с самым дорогим и дешёвым жильём. Расчёты вели отдельно для первичного и вторичного рынка жилья.
Так, Белгородская область заняла девятое место среди регионов с самым дорогим жильём на первичном рынке. Чтобы купить квартиру в области, белгородцу придётся потратить 98 среднемесячных зарплат по региону. Лидером рейтинга стала Москва: там чтобы купить новую квартиру придётся потратить 118 среднемесячных зарплат по региону.
Самое дешёвое жильё на первичном и вторичном рынке продаётся в Магаданской области. Чтобы купить там квартиру, надо потратить 38 среднемесячных зарплат за квартиру в новостройке, и 37 — за жильё на «вторичке». Анти-лидером в рейтинге на вторичном жилье стал Севастополь: чтобы купить там квартиру, надо потратить 143 среднемесячных зарплаты.