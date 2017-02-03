​​На жителя Белгородской области возбудили уголовное дело за кражу унитаза

В Ракитянском
районе 35-летний мужчина украл унитаз
со двора дома своей бывшей сожительницы
и продал его за 4 тысячи рублей.
— Злоумышленник, в поисках чего-либо ценного, проник на территорию домовладения во время отсутствия хозяйки. Внимание мужчины привлёк стоявший возле дома унитаз. Он прихватил его с собой и вскоре продал местному жителю, — рассказали в пресс-службе УМВД по Белгородской области.
Похитителя нашли после обращения потерпевшей в правоохранительные органы. За кражу сантехники ракитянцу грозит до двух лет лишения свободы.