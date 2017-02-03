​​На жителя Белгородской области возбудили уголовное дело за кражу унитаза

Следователи обратились в суд с требованием заключить мужчину под стражу на время следствия. Следственный отдел по Яковлевскому району СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело на начальника «Прохоровской станции по борьбе с болезнями животных». Мужчину подозревают в получении взятки на сумму 200 тысяч рублей. По версии следствия, с января по декабрь 2015 года организация, которой он руководил, провела 703 исследования кормов на 800 тысяч рублей. В бухгалтерских документах были указаны только 153 исследования, за которые заказчик заплатил 200 тысяч рублей. — За «экономию» денег заказчик перечислил обвиняемому 200 тысяч рублей. Следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого на время расследования. На работе и дома у мужчины провели обыски, изъяли документы, деньги и украшения. По изъятым документам назначена документальная проверка. Допрошены коллеги обвиняемого, которые работали с ним в прошлом и в настоящее время. Они подтвердили его причастность к получению взятки, — рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Белгородской области. Мэр Константин Полежаев объяснил, зачем перекрывают улицу 50-летия Белгородской области. В среду, 13 июля, мэр Белгорода Константин Полежаев в сообществе «Белгород Сейчас» в «Фейсбуке» прокомментировал сообщение о перекрытии участка улицы 50-летия Белгородской области и рассказал о создании там пешеходной зоны. Полежаев опубликовал несколько эскизов проекта пешеходной зоны. Судя по эскизам, на участке улицы планируется устроить клумбы, посадить новые деревья, поставить лавочки и расширить прогулочную зону. Мэр также пояснил для автомобилистов, что после реконструкции сохранится проезд во дворы жилых домов и к находящему поблизости банку. Одну из участниц обсуждения в «Фейсбуке» смутила небольшая площадь зелёной зоны, на что Константин Полежаев ответил, что она в любом случае будет больше, чем сейчас. , движение транспорта на участке улицы 50-летия Белгородской области запрещено с 13 июля до 1 сентября. Подозреваемому грозит уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. В среду, 27 мая, около трёх часов дня в Старом Осколе избили сотрудников полиции. По информации областного УМВД, в это время там произошла авария: водитель на вазовской «восьмёрке» не справился с управлением и врезался в бордюр. На место происшествия приехали сотрудники ДПС. Полицейские по поведению мужчин определили, что те пьяны. Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование.— В процессе общения с полицейскими водитель неожиданно повалил сотрудника полиции на землю и нанёс несколько ударов кулаком. Знакомый водителя также оказывал физическое воздействие в отношении сотрудника Госавтоинспекции, — сообщает пресс-служба областного УМВД. Полицейским пришлось в ответ применить физическую силу к нападавшим, их доставили в отдел. На сегодняшний день на владельца машины составили административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В региональном департаменте образования подписали приказ о правилах проведения школьных праздников. В Белгородской области определили даты празднования школьных последних звонков и выпускных балов — 25 мая и 25 июня соответственно. В приказе за подписью заместителя губернатора Сергея Боженова определены не только единые для всех школ дни празднования, но и правила проведения. 25 мая для школьников проведут уроки по расписанию, а также экскурсии. Вечером в день последнего звонка родители и полиция будут проверять популярные у молодёжи развлекательные заведения. Документ запрещает празднование в лесах и у водоёмов, а также собирать деньги с родителей для организации праздников. На нарушения родители, ученики и педагоги могут жаловаться в департамент образования по телефону +7 (919) 284-23-41.Напомним, впервые единые последние звонки и выпускные балы в Белгородской области провели в 2015 году. В Белгороде всех одиннадцатиклассников собрали на общегородской выпускной бал во дворце спорта «Космос», а лучшим выпускникам области вручили медали в Белгородской государственной филармонии. Авторы идеи об объединении и упорядочивании празднования окончания школы заявили, что заботятся о безопасности выпускников и помогают родителям снизить траты. Обвиняемому в убийстве грозит до 20 лет тюрьмы. По информации Белгородского областного суда, коллегия присяжных заседателей единогласно признала виновным мужчину в убийстве 26-летней белгородки и решила, что он не заслуживает снисхождения при вынесении приговора. В сентябре 2015 года обвиняемый пришёл к знакомой своей сестры, которая не сдала деньги в кассу, чтобы украсть их. Сторона обвинения настаивала на том, что мужчина выбрал удобное время, когда девушка вошла в ванную, пошёл за ней следом и задушил. Тело убитой он оставил в ванной с горячей водой, а сам сбежал из квартиры, прихватив с собой около 80 тысяч рублей. Девушку нашли только через сутки после убийства. Защита настаивала на другой версии произошедшего: якобы потерпевшая сама упала в ванну, когда сушила волосы феном, и погибла от удара тока. Обвиняемый же испугался произошедшего и поэтому сбежал из квартиры. Присяжные доказали несостоятельность этой версии преступления и признали мужчину виновным.Вопросы квалификации преступления и назначения наказания будет решать суд. Мужчине может грозить до 20 лет тюрьмы. Конкурсы, посвящённые культовой группе, пройдут в выставочном зале «Родина». В пятницу, 16 октября, в 18 часов в выставочном зале «Родина» белгородцы смогут стать участниками конкурсов, посвящённых участникам знаменитой ливерпульской четвёрки — группы The Beatles. Организаторы планируют отметить победителя конкурса рисунков, перевода текстов и обладателя лучшего костюма.Можно рисовать музыкантов, иллюстрировать их творчество и факты биографии. Фотографии рисунков нужно опубликовать в тематическом альбоме во «ВКонтакте», предварительно подписавшись на эту страницу. Переводы текстов ливерпульцев можно присылать до 10 октября на почту vzrodina@yandex.ru. В теме письма нужно указать название конкурса, а в самом письме — фамилию автора и контактный телефон. Победителей будут определять жюри и пользователи социальной сети. Лучший тематический костюм «найдут» непосредственно на праздничном вечере. Возраст участников не ограничен. Лариса Головина заявила Высшей квалификационной коллегии судей, что муж уйдёт в отставку, если её кандидатуру утвердят. Арбитражный суд Белгородской области, фото goroda-rossii.comВ четверг, 14 июля, Высшая квалификационная коллегия судей в Москве рассмотрела кандидатуры претендентов на руководящие должности в региональных арбитражных судах. В том числе рассматривались кандидаты на пост заместителя председателя Арбитражного суда Белгородской области. На это пост претендовали председатель судебного состава Арбитражного суда Белгородской области Лариса Головина и судья Арбитражного суда Поволжского округа Игорь Смоленский.— Игорь Смоленский получил назначение в суд округа в мае 2014 года. Он рассказал на коллегии, что хочет вернуться в родной суд и в Белгород по семейным обстоятельствам. Он не указал в анкете все случаи привлечения родственников к административной ответственности (некоторые из них были нарушителями более 30–40 раз), но объяснил, что те просто не сообщили эту информацию. Кроме того, судья рассмотрел одно дело с участием компании «Росгосстрах», где работала его жена, и два дела с участием областной клинической больницы, где работает его брат. Смоленский пояснил, что его родственник — врач-невролог и никак не связан с судебными процессами, а в деле со страховой компанией он принял решение не в её пользу и взыскал около 8 тысяч рублей. Кроме того, это дело он рассматривал в порядке упрощённого судопроизводства, без участия сторон, заранее предупредив участников процесса о возможности заявить отвод из-за возможного конфликта интересов, — сообщает портал «Право.Ру». В итоге одобрение ВККС получила Лариса Головина. По информации «Право.Ру», вопросы у коллегии вызвало то, что муж Головиной — Николай Головин — является прокурором Белгорода и это может вызвать конфликт интересов. — Головина пояснила, что в январе 2016 года уже отзывала своё заявление именно из-за того, что супруг не готов был покинуть свой пост. Однако сейчас, в случае получения ею рекомендации, он подаст рапорт об отставке, — пишет «Право.Ру».Редакции не удалось оперативно связаться ни с кем из четы Головиных для подтверждения информации о возможной отставке прокурора Николая Головина. Истцы заявили, что удовлетворены судебным решением, а предприятие намерено его обжаловать. Свердловский районный суд обязал ГУП «Белводоканал» выплатить попавшей в канализационный люк девочке и её родителям более 250 тысяч рублей моральной компенсации.Родители обратились в суд с иском к «Белводоканалу» о компенсации морального вреда. Их требования заключались в том, чтобы организация выплатила пострадавшему ребёнку миллион рублей, а маме девочки — ещё 100 тысяч рублей.На судебном заседании представители «Белводоканала» указывали на то, что их вина не доказана. Также они ссылались на то, что неоднократно помогали пострадавшей девочке — покупали ей медпрепараты и игрушки. Этот факт подтвердил отец девочки.«Белводоканал» обращал внимание суда на плохое экономическое положение дел на предприятии, а также на то, что в последние годы оно работает в убыток. При этом его представители сказали, что готовы без судебного решения выплатить родителям ребёнка компенсацию в сумме 150 тысяч рублей.Но в итоге суд принял решение, что «Белводоканал» должен заплатить 150 тысяч в пользу ребёнка, 100 тысяч — её маме и 12 тысяч — адвокату стороне истца за его работу. Представители предприятия не согласились с таким решением и заявили, что будут обжаловать его. При этом сторону истца удовлетворило принятое судом решение.Напомним, что ребёнок упал в канализационный люк в начале сентября. Проходивший мимо сотрудник Главного управления МЧС по Белгородской области Антон Роганин мгновенно отреагировал на крики матери о помощи, полез в колодец за девочкой и спас её. За это его наградили медалью «Спешите делать добро». Сразу после происшествия «Белводоканал» заявил о проверк