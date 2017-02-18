В Белгороде мужчины с оружием в медицинских масках напали на офис микрозаймов

Пресс-служба УМВД по Белгородской области сообщила о задержании трёх мужчин, которых подозревают в разбойном нападении на офис микрозаймов.
В полицию позвонила сотрудница офиса, которая рассказала, что двое мужчин в медицинских масках ворвались и стали ей угрожать предметом, похожим на пистолет, требуя деньги. Девушка испугалась и отдала им 37 тысяч рублей. Позже полицейские задержали подозреваемых в нападении — ими оказались двое мужчин 27 и 24 лет. А организатором нападения был 22-летний молодой человек, который прятался на съёмной квартире.
— На преступление он решился из-за крупного долга. Посчитав, что одному не справиться, он попросить помочь своих друзей, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
По имеющимся у полиции информации, парни заранее готовились к нападению: купили маски, оружие и распределили роли. На них завели дело за групповой разбой с применением оружия. Мужчинам грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей.