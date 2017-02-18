В Белгороде мужчины с оружием в медицинских масках напали на офис микрозаймов

Греко-римской борьбой в НИУ «БелГУ» будут бесплатно заниматься спортсмены из ДЮСШ № 2 Белгорода. Во вторник, 18 октября, в здании социально-теологического факультета НИУ «БелГУ» открыли зал для занятий греко-римской борьбой. Здесь уже тренируются четыре группы ребят из ДЮСШ № 2 Белгорода, причём занятия проводят бесплатно. — В мае 2016 года в спортивном комплексе БелГУ Светланы Хоркиной мы проводили межрегиональные соревнования по греко-римской борьбе и договорились о создании в вузе специализированного зала. Прошло всего пять месяцев, и мы констатируем — зал готов. И это не последний зал, который мы намерены открыть. Мы и дальше намерены вовлекать в занятия различными видами борьбы мальчиков, юношей, наших студентов. И, прежде всего, — к занятиям классической греко-римской борьбой, — цитирует пресс-служба вуза ректора Олега Полухина. На оборудование и ремонт спортивного зала деньги выделил профсоюз «Правда», который занимается поддержкой детского спорта и здорового образа жизни. Руководитель профсоюза Сергей Фуглаев — мастер спорта по греко-римской борьбе. Его тренировал заслуженный тренер России Николай Ярошенко.— С одним из самых древних олимпийских видов спорта мы дружим довольно давно. Поэтому, когда возникла такая необходимость — помочь в создании в НИУ «БелГУ» зала для занятия греко-римской борьбой, — мы с удовольствием откликнулись. Ведь возрождение греко-римской борьбы в Белгороде — это важнейшая задача, — сказал Сергей Фуглаев. В первую очередь отопление дадут в жилые дома, школы и больницы. В четверг, 8 октября, в Белгороде начнётся отопительный сезон. Распоряжение об этом уже подписал глава администрации Белгорода. В первую очередь отопление включат в жилых домах, школах, больницах и учреждениях культуры. Позднее тепло дадут на промышленные предприятия, склады и гаражи. Бывший судебный пристав, приговорённый к восьми годам тюрьмы, отрицает свою вину. Бывший судебный пристав управления ФССП по Белгородской области, осуждённый за взяточничество, обжалует приговор в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщаетАссоциация адвокатов России. По данным организации, жалоба белгородца уже поступила в ЕСПЧ.Отец осуждённого рассказал, что его сын не признал свою вину и отрицает факт получения взятки. — Василий Дорохов попытался взыскать задолженность с организации, занимавшихся отмыванием денежных средств, и наложил арест на счета фирм, принадлежащих должнику. Должник после ареста счетов явился к судебному приставу и потребовал снять арест со счетов. Пристав отказался снимать арест до тех пор, пока долги по зарплате не будут погашены. Вскоре после отказа снять арест со счетов Дорохова обвинили в вымогательстве взятки, а впоследствии и якобы в её получении, — сообщается на сайте Ассоциации адвокатов со ссылкой на родственников осуждённого.Напомним, в августе 2015 года Новооскольский районный суд приговорил бывшего пристава к восьми годам и двум месяцам тюрьмы и штрафу в 24 миллиона рублей за взятку в 400 тысяч рублей и служебный подлог. В октябре 2015 года Белгородский областной суд частично изменил приговор районного суда — штраф и срок тюремного заключения, а также лишение права занимать должности на госслужбе, оставили в силе, а изменили лишь решение суда о лишении обвиняемого классного чина советника юстиции. На место происшествия выезжали 11 спасателей. В Белгороде, на улице Корочанской, спасатели потушили пожар в частном доме. Звонок о возгорании поступил на пульт дежурного в 12:16 минут, а уже через 15 минут сотрудники главного управления МЧС по Белгородской области локализовали огонь и полностью его потушили к часу дня. Боеприпасы увезли на специальный полигон и уничтожили. В субботу, 5 марта, в посёлке Разумное Белгородского района в частном секторе местный житель нашёл боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Он сообщил о своей находке полицейским. К месту, где были обнаружены боеприпасы, выехали взрывотехники поисково-спасательной службы. Они достали из земли две миномётные мины и отвезли их для ликвидации на специальный полигон. Совместный проект белгородской филармонии и НИУ «БелГУ» стартовал 12 июня. Белгородская государственная филармония 11 июня отыграла концерт в ботаническом саду НИУ «БелГУ». Открыл череду «садовых выступлений» камерный оркестр Mezzo Music.— Я благодарен, что сотрудники администрации и сотрудники филармонии поддержали эту идею, и сегодня мы начинаем реализовывать этот замечательный проект, который сотрудники филармонии назвали «НеслуЧАЙные встречи», — подчеркнул ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин. — Чай — это не ключевое слово, ключевое слово — это музыканты, замечательная музыка, которую мы с большим удовольствием будем слушать.— Хочу поблагодарить вас, дорогие слушатели, за то, что вы любите музыку, за то, что вы пришли на этот концерт, за то, что так настойчиво упросили нас продать лишние билеты, потому что стульев изначально было только 100, и пришлось быстро находить ещё, и кто-то на галёрке даже лежит, кому стул не достался... — отметила директор филармонии Светлана Боруха. — Это говорит о том, что мы не зря организовали «НеслуЧАЙные встречи», о том, что вы любите музыку и любите ходить на концерты даже летом.Ещё два концерта состоятся 18 и 25 июня, а вернётся проект в августе после июльских отпусков. Треть обращений белгородцев поддержала городская администрация. За 2015 год в администрацию Белгорода поступило 7477 обращений от граждан, которые задали более 8 тысяч вопросов. Больше всего горожан волновали проблемы жилищно-коммунальной сферы. Таких обращений было практически половина. На втором месте — вопросы в сфере экономики (2396 обращений). Тройку популярных обращений замыкают вопросы, связанные с социальной сферой. Их оказалось чуть более тысячи. В разделы «Государство, общество, политика» и «Оборона, безопасность, законность» в сумме поступило чуть более десяти процентов всех вопросов.— По сравнению с прошлым годом рост в разделе «Экономика» на десять процентов. Это связано с увеличением количества обращений по вопросам пассажирских перевозок, развитию транспортной сети, ремонту дорожного покрытия. По-прежнему весьма актуальными остаются вопросы жилищно-коммунальной сферы. Увеличение на семь процентов количества обращений по данному разделу связано с непониманием необходимости уплаты взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов, оплаты за общедомовые нужды, неудовлетворенностью обслуживанием жилого фонда, — пояснила руководитель приёмной администрации города аппарата администрации Белгорода Марина Ломановская.В итоге треть всех обращений городская администрация поддержала, по 73 процентам вопросов — направила разъяснения, а на один процент власти ответили отказом. Детям рассказывают, как пользоваться газовыми приборами и куда звонить в случае экстренных ситуаций. Старооскольский филиал «Газпром газораспределение Белгород» начал проводить обзорные лекции с учениками школ о правилах пользования газовыми приборами. За неделю такие уроки безопасности прошли более чем в 20 школах. Организаторы планируют объехать все городские и районные учебные заведения. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?130"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-10828329_1296321", -10828329, 1296321, 'qaVb1r60fODNaqdXmN7M5YhcRg', {width: 600})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Детям рассказывают, как пользоваться газовыми приборами и куда звонить в случае чрезвычайных ситуаций. В подарок им оставляют информационные буклеты «Правила пользования газовой плитой», «Сохраните свою жизнь!». Напомним, что в начале сентября в Старом Осколе в жилом доме произошёл взрыв газа, от которого пострадали четыре человека. Женщина умерла на месте, позже в больнице умер её сын, а через какое-то время муж и шестилетняя дочь. Авторы петиции на сайте change.org утверждают, что участковая больница в Головчине — единственная возможность для многих жителей Грайворонского района получить медицинскую помощь. Главной новостью минувшей недели стал арест Виктора Филатова. В показательно прекрасной Белгородской области весть из Басманного суда стала событием № 1. Это не просто какой-то там арест, а событие, которое затронуло сразу несколько сфер: например, что будет с альтернативной энергетикой? А что с выборами в облдуму? А что с мотоспортом, который активно поддерживал Филатов? Поговорим обо всём. — неделя началась с неожиданного — железнодорожный переход у рынка «Салют» наконец-то начали реконструировать и для этого закрыли. Но заграждение стояло недолго — горожане, ежедневно пересекающие пути по дороге на рынок и обратно, сломали секцию забора. В «РЖД» заявили, что переход, конечно, оборудуют (минимум к следующему году), но постоянно восстанавливать заграждение денег у компании нет — а значит, судя по всему, удобный и небезопасный переход у рынка «Салют» так и будет открыт. «Биатлон» белгородской полиции, фото fonar.tv — арестован Виктор Филатов. Эта новость последним июньским громом пронеслась по ленте новостей и до сих пор не осела в пространстве — произошедшее по-настоящему уникально для Белгородской области. Генерального директора ООО «АльтЭнерго», депутата Белгородской областной думы арестовали по делу о незаконном выводе не менее 240 млн рублей из ОАО «Курскэнерго» и «МРСК Центра» (50,23 процента акций принадлежат Российской Федерации) в ОАО «КорСсис», в том числе под видом обслуживания информационных и технологических систем. Следствие считает Филатова одним из организаторов преступления. В Басманном суде Москвы депутата не отпустили под залог и не посадили под домашний арест, а выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом Филатов пробудет как минимум до конца августа. Депутат в знак протеста объявил о начале голодовки. За руководителя заступились сотрудники «АльтЭнерго», опубликовавшие «Обращение коллектива компании к правоохранительным органам и общественности». Кроме работы в сфере альтернативной энергетики и депутатстве в облдуме, Филатов является «крёстным отцом» белгородского мотоспорта. За председателя Попечительского совета по ра