Автоинспекторы поздравили женщин с 8 Марта необычным «флешмобом» на Соборной площади Белгорода [видео]

В региональном ГИБДД к празднику организовали акцию «8 Марта — в каждый дом». Первым событием стал флешмоб, в котором задействовали 39 автомобилей ДПС, которые составили «живую» праздничную открытку.
В пресс-службе УМВД по Белгородской области уточняют, что поздравлять женщин, дарить им цветы и подарки будут сотрудники Госавтоинспекции в автошколах, местах сдачи экзаменов и регистрации транспортных средств и даже прямо на дорогах. Кроме того, сотрудники УГИБДД обещают читать стихи, проводить блиц-конкурсы и дарить хорошее настроение.
Видео предоставлено организаторами акции