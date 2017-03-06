Автоинспекторы поздравили женщин с 8 Марта необычным «флешмобом» на Соборной площади Белгорода [видео]

Алексей Кураков родился в Луганске. Долгое время он жил в Санкт-Петербурге и занимался там музыкой. Недавно приехал в Белгород. Читатели «Фонаря» удивились, когда встретили в переходе молодого человека, который играл на тонге — экзотическом музыкальном инструменте, и предложили редакции сделать с ним интервью. — Я приехал сюда, чтобы открыть зал по альфа-гравити (альпинистские верёвки, закреплённые на потолке, с карабинами и перчатками — человека подвешивают за ноги, надев на них мягкое крепление, чтобы пальцами рук можно было держаться за специальные ручки; человек в подвешенном состоянии выполняют упражнения — прим. ред.). У меня здесь друзья, которые были в этом заинтересованы. Я приехал, натренировал группу. Останусь здесь до мая, пока не обучу тренеров. Музыкой занимаюсь второстепенно, — рассказал «Фонарю» Алексей Кураков. — Алексей, расскажи, пожалуйста, как тебе Белгород?— В первый раз я приехал сюда зимой. Сразу хочу отметить: по сравнению с Питером — это очень чистый город. Много деревьев, чистый воздух даже в центре. Когда я приехал сюда, я не мог понять, куда я попал, но через две недели привык. — Как ты нашел жильё в Белгороде? — Жильё нашёл через друзей моих друзей. Живу в центре, снимаю квартиру и люблю принимать у себя дома гостей. — Как началось твое знакомство с музыкой? — Где-то в третьем классе меня позвали играть в музыкальную школу на домре. Затем в подростковом возрасте я начал интересоваться тяжёлой музыкой. Из-за этого пристрастия я стал играть на барабанах. Через некоторое время со знакомыми ребятами собрали музыкальную группу. Мы ездили по городам Украины и давали концерты. Это был рок-н-ролл. С этого у меня начался период, связанный с плохим образом жизни, но он был и переломным. Когда группа распалась, я понял, что я наигрался в эти игрушки. Я уехал в Санкт-Петербург и начал вести здоровый образ жизни. — Тонг — довольно необычный музыкальный инструмент. Как и где ты научился на нём играть? — Тонг подарил мне друг. На нём особо нигде не поучишься играть, поэтому мне приходилось самому всё осваивать. У меня были определённые навыки в музыке, слух, и я просто стал набирать мелодии, импровизировать. В общем, играю только своё, не могу переигрывать чужое, неинтересно. Но в Питере я жил в коммуналке, там особо не поиграешь, поэтому я вышел на улицу. — Как тебя встретили горожане? — Сначала мы играли просто с друзьями. Потом люди начали кидать деньги, они конечно никогда не бывают лишними. К тому же, ко мне всегда подходят люди и интересуется музыкой. В Питере меня приглашали на разные фестивали, играть детям. Да и в Белгороде иногда подходят люди и приглашают меня поиграть на свадьбах и корпоративах. Я, конечно, соглашаюсь. Это интересный опыт. — Как белгородцы реагируют на этот необычный инструмент? — По разному (смеётся). Кто-то в восторге, кто-то проходит мимо, кто-то крестится. Позитивно, негативно — и это вполне нормально. Это что-то новое для них, и в такие моменты всем бывает немного страшно. В Питере реагировали спокойно, так как там полно необычных музыкантов. Например, я знаю одного мужчину, который играет на пиле как на скрипке, и поверьте: это звучит здорово. Скачать:Алексей Кураков - Тонг.mp3— Для чего ты играешь? — В первую очередь, я получаю от этого удовольствие. Это развивает слух. Да и вообще, это полезно. Тонг звучит в таком диапазоне, который положительно влияет на клетки организма. — Как ты считаешь, можно ли сегодня музыкой заработать себе на жизнь? — Заработать всегда можно, если есть мозги и руки. — А как ты зарабатываешь себе на жизнь? — Зарабатываю на жизнь, работая тренером по альфа-гравити — это моя основная деятельность. И, конечно же, играю музыку. Тоже небесплатно. — Чем ты будешь заниматься после того, как уедешь из Белгорода? Есть уже понимание этого? — Заниматься после Белгорода буду всё тем же: распространять методику альфа-гравити в других городах и развиваться в музыкальном направлении. Может, ещё найду что-то интересное. Планов на будущее много. — Где и когда тебя можно послушать в Белгороде? — Послушать меня можно в переходах Белгорода, в зале альфа-гравити на Гостёнской, 4. В дальнейшем, в театре «Спичка». Сегодня меня ещё пригласили в какое-то интересное место, но для меня это пока ещё сюрприз. Начальник регионального УМВД подвёл итоги работы за шесть месяцев 2015 года и рассказал о том, что больше всего волнует полицию и как правоохранительным органам может помочь общественность. Об итогах и приоритетах — Уровень преступности в общественных местах, в том числе на улицах, в Белгородской области в два раза ниже средних показателей по ЦФО и России в целом. Из 18 областей наш регион занимает третье место в рейтинге, являясь регионом с наиболее благоприятной оперативной обстановкой на улицах. Снизилось число квартирных краж, краж автотранспорта, мошенничеств и угонов, — рассказал начальник УМВД по Белгородской области, генерал-майор Виктор Пестерев, подводя итоги работы ведомства за первое полугодие 2015 года. «В целом характеризуя оперативную обстановку в Белгородской области за этот период, я должен сказать, что для белгородской полиции она была немножко напряжённая с точки зрения влияния социально-экономических процессов. Большинство зарегистрированных преступлений — небольшой и средней тяжести, как правило, имущественного характера. По сути дела, это кражи. Отмечается рост умышленных убийств за первое полугодие и рост преступлений, связанных с несовершеннолетними. Рост преступлений, совершённых несовершеннолетними, связан с тем, что в них уличают детей, которые раньше уже привлекались к ответственности за различные правонарушения и преступления». — Что касается функций и задач полиции — они не изменились. Но и отдельной линией мы контролировали безопасность дорожного движения. В целом по линии безопасности дорожного движения нам удалось справиться с ситуацией. Что касается ведомственных приоритетов, которые были определены на этот год, они были скорректированы. Больше внимания уделялось межведомственному взаимодействию при раскрытии преступлений: между процессуальными службами, оперативными работниками и криминалистическим обеспечением. Об экстремизме и терроризме «Кроме того, к приоритетным задачам относились профилактика проявлений терроризма, экстремизма и соответствующая работа в молодёжной среде. Здесь я должен констатировать, что в Белгородской области, несмотря на её приграничный статус, террористических проявлений не зарегистрировано вообще, а экстремистское уголовно-наказуемое деяние выявлено всего одно. В данной ситуации налицо результат комплекса мероприятий, проводимых совместно с органами исполнительной власти. В части экстремизма меня настораживает ситуация исламизации среди молодёжи, особенно молодых девушек. Причём эта исламизация происходит через интернет. Если раньше адептов искали «вживую», то сейчас это происходит в интернете. Эта проблема актуальная для многих регионов: девушки бросают учёбу и уезжают, в том числе и за границу. Из-за этого мы имеем рост заявлений по без вести пропавшим». О сокращениях — Вопрос сокращения личного состава сотрудников УМВД актуален, прежде всего, для самого ведомства. Есть указ президента, который чётко говорит о сокращении: десять процентов штата МВД. Насколько сократится штат сотрудников УМВД по Белгородской области — я сейчас не скажу. На сегодняшний день точно известно, что подразделения вневедомственной охраны сокращаются на 39,5 процента, но при этом по приказу министра при сокращении вневедомственной охраны мы должны максимально сохранить группы задержания и сотрудников, работающих на обеспечении объектов обслуживания. Конечно, при таких масштабах, наверное, придётся проводить сокращения и «по-живому». Ещё раз подчёркиваю: мною дан ориентир, что основная нагрузка по сокращению ляжет на аппарат УМВД области, а по территориальным подразделениям кадры будут сохранены по максимуму. Участковых и патрульно-постовую службу сокращать вообще не будем. О причинах роста преступности «У нас преступность выросла на 2,5 процента, в основном в сфере краж имущества. Количество безработных, уличённых в подобных преступлениях, выросло с 63 до 74 процентов. Причина — социально-экономическая обстановка. Безработица порождает все подобные явления. Из числа расследованных уголовных дел 36 процентов преступников ранее уже преступали закон. Ещё одна причина — рост преступлений, совершённых иностранными гражданами и против них». О пьяных водителях — Закон об уголовной ответственности за повторную езду в пьяном виде вступил в силу 1 июля 2015 года. В Белгородской области подобный случай был выявлен уже 2 июля. Результаты будут известны через месяц (столько длится срок дознания). Будем ориентироваться на судебно-следственную практику, потому что есть разные мнения: адвокаты стоят на одной стороне, но есть и другая точка зрения — те, кто совершил подобные преступления в течение всего 2015 года, в том числе до вступления закона в силу, должны нести уголовную ответственность. Причина этого — уже в декабре 2014 года было известно о принятии закона, и говорить о том, что нарушители не знали о нём, мы не можем. Мы будем отслеживать судебную практику по этому закону и в других регионах России, а не только в Белгородской области. О детской преступности «Здесь, наверное, тоже повлияла социально-экономическая обстановка. То, что произошёл всплеск преступности среди ранее судимых подростков, говорит о недостатках профилактической работы моих подчинённых — сотрудников отделов по делам несовершеннолетних. Самый большой рост зафиксирован в Белгороде. Кстати, здесь прослеживается следующая тенденция — в областном центре эти преступления совершают иногородние, приезжие из других районов, из сельской местности». О «ПАЗиках» в Белгороде — Белгород — это столица области. Ржавые «ПАЗики» — это, конечно, не лицо Белгорода. Но есть же этические нормы. Если владелец транспорта позволяет себе в таких условиях перевозить пассажиров, то на такие действия мы должны влиять, в том числе и с привлечением общественности. Те первые шаги, которые администрация Белгорода предприняла в желании навести порядок в сфере пассажироперевозок, должны поддержать и СМИ. Но я, например, склоняюсь к другому: в законе чётко прописано, что детей нельзя перевозить в автобусах, которые эксплуатируют