В Белгороде полицейские задержали мужчину, которого интернет-пользователя приняли за маньяка

Пресс-служба УМВД по Белгородской области сообщила о задержании 23-летнего белгородца, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому его бывшей жены.
По информации ведомства, вечером во вторник, 24 января, в Белгороде на улице Садовой подозреваемый подкараулил мужчину, к которому он приревновал свою бывшую супругу. Он несколько раз ударил его ножом и убежал. Потерпевший позвонил друзьям, а те вызвали скорую. Медики госпитализировали мужчину и сообщили о происшествии в полицию.
На следующий день в интернете стали появляться сообщения о якобы орудующем в городе маньяке. По информации пользователей, мужчина в чёрном капюшоне нападал на прохожих с ножом и ранил около десяти человек. Пресс-служба УМВД по Белгородской области сообщила корреспонденту «БелПрессы», что эта информация не соответствует действительности, но рассказала о происшествии с нападением на мужчину на улице.
В пятницу, 27 января, стало известно о задержании злоумышленника. По факту причинения тяжкого вреда здоровью завели уголовное дело. Подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.