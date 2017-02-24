Следственный комитет завершил проверку по факту ухода двухлетней девочки из детсада в Ивнянском районе

Пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области сообщила о завершении проверки по факту безнадзорного ухода двухлетней девочки из детского сада в Ивнянском районе. Напомним, что 11 января девочка сбежала из детсада в резиновых тапочках, колготках и майке и прошла около 300 метров до дома. Около восьми минут она находилась на улице при температуре четыре градуса ниже нуля, пока ей не помогли соседи.
— Умысел сотрудников детского сада на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья ребенка в возрасте до шести лет, в ходе проведённой проверки своего подтверждения не нашёл, уход ребёнка был допущен ввиду их неосторожности, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.
Следственное управление СК по Белгородской области не стало возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием в действиях воспитателя и директора детского сада состава преступлений. Кроме того, сотрудники детского сада не понесут уголовной ответственности и по статье УК РФ «Халатность», так как воспитатель не относится к категории должностных лиц, а девочка, самовольно ушедшая из детсада, не пострадала.