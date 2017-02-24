Следственный комитет завершил проверку по факту ухода двухлетней девочки из детсада в Ивнянском районе

Главный архитектор Белгорода Галина Горожанкина заявила, что одна из главных причин строительства домов рядом с парком Ленина — переселение людей из аварийного жилья. Более того, она заявила, что это единственный способ «снять социальную напряжённость» среди жителей аварийных домов. «Фонарь» выяснял, кто и когда поселится в строящемся доме на улице Попова. В 2016 году администрация Белгорода должна расселить восемь многоквартирных домов в областном центре — 33, 35, 35б, 35г, 35д, 37, 37а и 37б на улице Попова. По данным Городского жилищного фонда в 81 квартире живут 260 человек. В 15 квартирах — люди живут по договору социального найма, ещё 66 находятся в собственности у жильцов. В ведомстве, вслед за главным архитектором, утверждают, что каждую из семей переселят в строящуюся у ограды парка Ленина многоэтажку.— Мы знаем о том, что люди волнуются, боятся, что их переселят в другой район города. Волнение возникло из-за отсутствия информации, — объяснила начальник отдела по организации переселения из аварийного жилищного фонда Елена Можевитина.По словам Можевитиной, в этом нет вины ведомства или мэрии. — Дома предназначены для переселения в 2016 году. Соответственно, как только 2016 год начался, мы приступили к работе — стали информировать граждан, приглашать их к нам, разъяснять обстоятельства переселения. Ранее жильцы по закону были оповещены о том, что их дома признаны аварийными, что их будут переселять. Речи о том, что жильцы данных конкретных домов будут переселены куда-то на окраины, не велось. Людей тоже можно понять, что они волнуются, — говорит Можевитина.Директор Городского жилищного фонда Александр Немыкин также заявил, что понимает причины волнения, но уверяет, что ведомство работает с каждым из владельцев квартир — и с собственникам, и с теми, кто проживает по договору социального найма. Немыкин говорит, что большинство людей, проживающих в аварийном домах на Попова, согласны с условиями, которые им предлагают. Люди могут либо получить аналогичную по площади квартиру в новом доме, либо деньги из расчёта стоимости квадратного мера жилья около 56–58 тысяч рублей за квадратный метр. — Возникают вопросы по выкупной стоимости жилья. Отмечу, что оценка заказывается у сторонней организации, мэрия к этому никакого отношения не имеет. Зная рыночную цену на рынке жилья, можно судить, что 56–58 тысяч рублей это достаточная сумма для переселения в новое жильё в центре города. Большинство людей, которые приходят к нам, понимают, что это нормальная цена. В большинстве случаев люди соглашаются на эту стоимость. Мы же работаем по соглашению сторон, принудительно кого-то куда-то переселить или заставить переехать мы не можем. Есть люди, которые не хотят ни денег, ни жилья, их ни то, ни другое не устраивает, — говорит Немыкин. тех, кто недоволен таким вариантом переселения, единственный выход — идти в суд. Будущие новосёлы пока не знают точных сроков переселения и в каких именно квартирах в новом доме они будут жить. Переселить их должны ориентировочно в августе-сентябре 2016 года. На сегодняшний день построено несколько этажей нового дома. На сайте застройщика — компании «Трансюжстрой» — информации об этом доме нет. В отделе продаж «Трансюжстроя» нам рассказали, что пока неизвестно, сколько квартир дома на Попова, 37г поступят в свободную продажу и по какой цене за квадратный метр можно будет купить квартиру в доме с видом на парк. В ближайшие сутки ГИБДД продолжит усиленно дежурить на дорогах. За четыре дня выходных — с 1 по 4 мая — белгородские автоинспекторы задержали 123 водителя, большинство из которых сели за руль нетрезвыми. Часть водителей отказались проходить медицинское освидетельствование.По данным УГИБДД по Белгородской области, за четыре дня было зафиксировано 2000 нарушений правил дорожного движения. В частности, 20 водителей сели за руль, не имея водительских прав. За нарушение правил перевозки несовершеннолетних полиция составила 60 протоколов об административных правонарушениях. В УМВД по Белгородской области сообщили, что в ближайшие сутки сотрудники Госавтоинспекции продолжат усиленное дежурство на дорогах и выявление нетрезвых водителей. Следователи разбираются, как незаконно проживающий в России иностранец смог добраться до приграничной области. В Белгородской области возбудили уголовное дело на 24-летнего гражданина Узбекистана. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу. Мужчина предложил 5 тысяч рублей сотруднику полиции, остановившему автомобиль в Яковлевском районе. При проверке документов обнаружилось, что один из четырёх человек несколько месяцев находился в России незаконно.Следователи направят в суд ходатайство об аресте обвиняемого на время следствия. — В органы МВД России будут направлены представления, так как обвиняемый жил в Москве, долгое время не имел права находиться в России и при этом смог беспрепятственно добраться до приграничного региона, чтобы пересечь границу для проставления штампов о выезде и въезде в РФ, — рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Белгородской области. Алексей Хмыров объяснил, почему к человеку ластятся лисы и можно ли съесть 14 тысяч баранов. — Ситуация в стране продолжает оставаться нестабильной, регистрируются случаи африканской чумы свиней. В нашем регионе в этом году таких случаев не было, — заявил начальник управления ветеринарии Белгородской области Алексей Хмыров.О ситуации с бешенством— У нас неблагополучная ситуация с заболеванием бешенством. В текущем году уже 97 таких случаев, и это вызывает опасения, ведь вирус переносят все теплокровные животные. Очень опасны в этом плане бродячие животные. Их кормление создаёт условия для размножения животных и для возможного распространения заболевания. Я хотел бы призвать население не подкармливать животных. Хотя понимаю, что многие не поймут меня.«Наш регион устойчиво неблагополучен по бешенству. Это некий постоянный процесс, начинающийся в дикой природе. По области есть только два района, где не зафиксировано случаев бешенства — это Краснояружский и Борисовский районы. Наиболее часто заболевание обнаруживается у собак, кошек, лис. Был случай, когда заболела енотовидная собака. Также заражённым оказывался крупный рогатый скот. Хочу предупредить людей, что надо обращать внимание на неадекватное поведение животных: например, дикая лиса начинает ластиться, играть. Или вот в посёлке Майском был случай, когда собака начала кидаться на хозяев, позднее при вскрытии было обнаружено бешенство. При изменении поведения животных следует немедленно обращаться к нашим специалистам. И нужно ещё помнить, что даже если заражённое животное не укусило вас, его слюна может попасть в ранки на коже, а это опасно. Тут же необходимо применять комплексные меры, которые предотвратят развитие болезни. Потому что сама болезнь неизлечима».— Зафиксирован и один случай сибирской язвы. Это произошло 26 мая 2015 года. Животное пало, экспертиза показала наличие заболевания.Об идентификации животных«У нас введена система идентификации животных. Сейчас, например, из 57 тысяч голов крупного рогатого скота мы забирковали 50 тысяч животных. Эта операция позволяет вести учёт, отслеживать рождение и смерть каждой особи. Бирковать животное нужно через 15 суток после рождения».О молоке— На рынки ежедневно поступает большое количество молока из местных хозяйств. Зимой примерно 7 тонн в сутки, летом — 3–4 тонны в сутки. И весь этот процесс полностью нами контролируется. Но если вы решили купить сырое молоко, рекомендую его прокипятить. Так мы продлеваем сроки его хранения.О бездомных животных«В 2015 году произошли изменения в законодательстве, согласно которым за бездомных животных отвечает муниципалитет. У нас проводятся мероприятия по распределению бродячих животных среди населения. Но госветслужба, к сожалению, не ведёт статистики этих животных. Я хотел бы вспомнить пример развитых европейских стран. Там сначала одновременно провели два этапа. Первое — отловили всех бездомных животных и уничтожили. Второе — провели идентификацию всех домашних животных. А уже после этого ввели жёсткие санкции против хозяев, животные которых оказываются на улице. А если так произошло, питомца ловили, проводили мероприятия, обрабатывали, устанавливали личность хозяев и возвращали им, выставив счёт. Я не призываю к этому, я констатирую факт. И также напоминаю, что прокуратурой запрещён отстрел бездомных животных, разрешён только отлов».— У нас активно растёт население, в области каждый год сдаётся более 1 миллиона квадратных метров. Я предлагаю организовать некую пиар-акцию «Построил дом — забери животное». Нужно менять отношение к бездомным животным у населения. И такой процесс нужно возглавить, привлекать волонтёров для работы».«Есть люди, которые находятся в зоне риска по бешенству. Это ветврачи, коммунальщики, работающие с бродячими животными. Представители этих профессий проходят обязательную вакцинацию».О центре для испытания ветпрепаратов— В регионе планируется создать единый центр для испытания ветпрепаратов. Сейчас в области около 20 предприятий, которые изготовляют пищевые добавки и ветпрепараты. В рамках импортозамещения это очень выгодно, ведь многие препараты являются аналогами зарубежных, но стоят в разы дешевле. Но они самостоятельно пытаются решать вопросы с предварительными испытаниями на лабораторных животных, с последующими промышленными испытаниями. Все эти этапы от создания до испытаний занимают от года до трёх лет. А такой центр позволит упорядочить процесс и сделать его прозрачным. Пока не решено, в каком окончательном формате он будет существовать. В БелГУ есть лаборатория для подобных исследований. Белгородский аграрный университет может провести исследования на курах-бройлерах и на курах-несушках. Есть хорошо оснащённая лаборатория и в нашем ведомстве. Но все эти центры разрознены. И сейчас с ними идут консультации по поводу объединения в единый центр.Об ограничении поголовья в личных хозяйствах«Сейчас на федеральном уровне появилось предложение по поводу ограничения поголовья скота в личных подворьях. Я считаю, что это предложение возникло не на пустом месте. По закону личное подсобное хозяйство обеспечивает продуктами себя, но у нас были случаи, когда в личном хозяйстве содержалось до 14 тысяч овец. Если взять нормы потребления мяса: 90 килогр