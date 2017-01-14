В Белгородской области из детского сада сбежал ребёнок. Что официально об этом известно?

Что случилось?
В пятницу, 13 января, стало известно об уходе из детского сада в селе Владимировка Ивнянского района двухлетней девочки. Первыми об этом написали Life. ru и Belive.ru.
Инцидент произошёл 11 января. Девочка в мороз сбежала из детского сада в резиновых тапочках, колготках и майке, прошла около 300 метров до дома и стала стучать в ворота. Позвать родителей ей помогли соседские дети. Мама девочки заявила, что хоть и была шокирована, что её дочь сама пришла домой, но она не собиралась писать жалобу и планировала по-прежнему водить ребёнка в тот же детский сад.
Следственное управление СК по Белгородской области после публикаций СМИ начало проводить доследственную проверку случившегося.
— Приведённые данные дают основания полагать, что в действиях сотрудников детского сада могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Белгородской области.
Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.
О своей проверке инцидента заявили и в прокуратуре Белгородской области.
— По указанному сообщению прокуратурой Белгородской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, предъявляемых к безопасности пребывания детей в дошкольной образовательной организации, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Кто виноват?
Интернет-издание «БелПресса» сообщило, что воспитателя детского сада «Алёнушка» уже уволили, а заведующей внесли дисциплинарное взыскание.
— Основной причиной случившегося явилось грубое нарушение персоналом детского сада требований инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников, а также несоблюдение инструктивного письма департамента образования области «Об усилении мер по охране жизни и здоровья детей в дошкольных образовательных организациях», — приводит слова заместителя губернатора Наталии Полуяновой издание.
К слову, в детском саду «Алёнушка» работала камера видеонаблюдения, была «тревожная кнопка» и автоматическая пожарная сигнализация, но при этом входная дверь в здание и калитка были открыты.
— Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, управление образования Ивнянского района провело внеплановое совещание с руководителями образовательных организаций и запланировало проверки детских садов по данному вопросу, — сказала Наталия Полуянова.
Это единичный случай или нет?
Пока прокуратура и Следственный комитет проводят проверки произошедшего, мы обратились в региональное отделение ОНФ, активисты которого летом 2016 года тоже озаботились проблемой ухода детей из детских садов.
— Это не первый случай в регионе, когда дети покидали детский сад без сопровождения взрослых. Летом в Белгородской области было ещё два таких инцидента, которые послужили поводом для рассмотрения этой проблемы у нас на отчётной конференции. Мы понимали, что возможность детских «побегов» напрямую зависит от наличия следующих вещей: нет ли дыр в заборах детских садов, насколько прочно закрываются калитки и есть ли у ребёнка возможность дотянуться до кнопки или щеколды, которая её открывает, — пояснили нам в региональном отделении ОНФ.
Полноценный мониторинг детских садов ОНФ пока не проводил, но предложения о проведении такой проверки и устранении несоответствий в случае их обнаружения «фронтовики» раньше уже передали в администрацию губернатора Белгородской области.