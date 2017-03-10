Директора Ивнянского дома для престарелых и инвалидов подозревают в трате денег интерната на турпоездки

Пресс-служба СУ СК по Белгородской области сообщила о возбуждении уголовного дела на директора Ивнянского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Его подозревают в растрате бюджетных средств на собственные нужды.
По версии следствия, в течение пяти лет подозреваемый переводил деньги учреждения на счёт турагентства, чтобы потом вместе с женой полететь отдыхать во Вьетнам, Мексику и Доминикану. Всего таким образом он присвоил 350 тысяч рублей.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления. Подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы.