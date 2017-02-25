​В Алексеевском районе 22-летний водитель погрузчика насмерть задавил женщину во время работы

В Алексеевском районе суд признал виновным 22-летнего водителя погрузчика, который по неосторожности задавил насмерть женщину, с которой работал на одном предприятии. За причинение смерти по неосторожности осуждённому ограничили свободу на три года и на столько же лишили права управлять самоходными машинами.
Инцидент произошёл на предприятии компании «ЭФКО». Водителю погрузчика поручили перевезти коробки. Он завёл двигатель машины, но не обратил внимание на то, что включена задняя передача. Погрузчик поехал назад и задавил кладовщицу, которая работала там же. От полученных травм 34-летняя женщина скончалась на месте.