​В Алексеевском районе 22-летний водитель погрузчика насмерть задавил женщину во время работы

На сайте волейбольного клуба появилось официальное заявление президента, в котором он прокомментировал публикацию в итальянском издании. Президент и главный тренер волейбольного клуба «Белогорье» Геннадий Шипулин прокомментировал информацию на сайте итальянского издания Gazetta dello Sport. В заметке говорится о том, что из-за экономического кризиса клуб покинут диагональный Георг Грозер и сам Геннадий Шипулин.— Ни о каком финансовом кризисе и массовом расставании с игроками речи не идёт. Клуб продолжает подготовку к сезону в штатном режиме. Возможный переход немецкого диагонального Георга Грозера в другой клуб — это сугубо кадровое решение клуба, продиктованное текущей ситуацией, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.В заявлении отмечается, что «Белогорье» всегда делало ставку на собственных воспитанников в интересах сборной России. Что касается Грозера, то он на один год переходит в другой клуб на правах аренды. Уход из клуба самого Шипулина назвали абсурдом и посоветовали СМИ тщательнее готовить публикации и основываться на официальной информации. Строительная компания продлила сроки сдачи новой многоэтажки. Движение транспорта по малому проспекту Богдана Хмельницкого в районе дома № 125 будет ограничено ещё на год. Постройку многоэтажки в этом месте планировали завершить в декабре 2015 года, но строительная компания изменила сроки сдачи объекта.Автомобилистам по-прежнему советуют объезжать стройку по улицам Генерала Лебедя и Мичурина и по 1-му Заводскому переулку. .mewtwo-widget--da4e16168977068073b59aa3ac2f96e0 .mewtwo-tabs-tabs_list__item { background-color: #e6e6e6 !important; color: #000000 !important; } .mewtwo-widget--da4e16168977068073b59aa3ac2f96e0 .mewtwo-tabs-tabs_list__item span { color: #000000 !important; } .mewtwo-widget--da4e16168977068073b59aa3ac2f96e0 .mewtwo-tabs-tabs_list__item:first-child { border-top-left-radius: 6px !important ; } .mewtwo-widget--da4e16168977068073b59aa3ac2f96e0 .mewtwo-tabs-tabs_list__item:last-child { border-top-right-radius: 6px !important ; } .mewtwo-widget--da4e16168977068073b59aa3ac2f96e0 .mewtwo-tabs-tabs_list__item.mewtwo-tabs-tabs_list__item--active { background-color: #ffffff !important; border: 1px solid #cccccc !important; } .mewtwo-widget--da4e16168977068073b59aa3ac2f96e0 .mewtwo-tabs-tabs_list__item--active:after { background-color: #ffffff !important; } .mewtwo-widget--da4e16168977068073b59aa3ac2f96e0 .mewtwo-tabs-tabs_list__item--hotels:before { background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%20690%20340%22%3E%3Cg%20fill%3D%22%23000000%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M86.2%2014.2C86.2%206.6%2092.8%200%20100.4%200h21.8c8.1%200%2014.7%206.6%2014.7%2014.2v311.1c0%208.1-6.6%2014.2-14.2%2014.2h-22.3c-7.6.5-14.2-5.6-14.2-13.7V14.2zM552.6%20133c0-8.1%206.6-14.2%2014.2-14.2h21.8c8.1%200%2014.2%206.6%2014.2%2014.2v192.8c0%208.1-6.6%2014.2-14.2%2014.2h-21.8c-8.1%200-14.2-6.6-14.2-14.2V133zM170.9%20182.7c-8.1%200-14.2-6.6-14.2-14.2v-21.8c0-8.1%206.6-14.2%2014.2-14.2h102c8.1%200%2014.2%206.6%2014.2%2014.2v21.8c0%208.1-6.6%2014.2-14.2%2014.2h-102z%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M111.6%20200.4H578v70.5H111.6z%22%2F%3E%3Ccircle%20cx%3D%22221.7%22%20cy%3D%22111.1%22%20r%3D%2246.2%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M532.3%20119.8c0-7.1-4.6-13.2-11.2-15.7-28.9-9.6-113.7-33-198.9-31-9.1%200-16.2%207.6-16.2%2016.7v92.9h225.8v-62.9h.5z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E") !important; } .mewtwo-widget--da4e16168977068073b59aa3ac2f96e0 .mewtwo-tabs-tabs_list__item.mewtwo-tabs-tabs_list__item--flights:before { background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%20690%20340%22%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23000000%22%20d%3D%22M261%2C340h36.2l81.2-144.7h93.3c0%2C0%2C54.2%2C0%2C54.2-25.3s-54.2-25.3-54.2-25.3h-93.4L297%2C0h-36.2l45%2C144.7H241%20l-40.7-36.2h-36.2L193%2C170l-28.9%2C61.5h36.2l40.7-36.2h65L261%2C340z%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E") !important; } Билеты получат первые 100 человек, которые подадут заявку на получение платёжной карты «Мир» на сайте банка. Россельхозбанк приглашает белгородцев поучаствовать в акции, участники которой смогут получить билеты на рок-фестиваль «Нашествие», оставив заявку на получение платёжной карты «Мир». Для этого до 6 июля достаточно указать на сайте банка своё имя и фамилию, контактный телефон и адрес электронной почты. Победителями станут первые 100 зарегистрировавшихся — им организаторы отправят смс-сообщение о выигрыше.Победившие белгородцы смогут забрать билеты в Москве 7 июля (за день до фестиваля) до 18:00 в отделении Россельхозбанка на Гагаринском переулке, 3. Для этого понадобится только паспорт. Как добраться до фестиваля, который начнётся 8 июля, можно узнать здесь.На правах рекламы Причиной возгорания автомобиля стало замыкание. Во вторник, 9 августа, в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого сотрудники ППС помогли автомобилисту потушить загоревшуюся иномарку. Сам водитель не справлялся с этим. На Мичурина сгорел Киа Рио. pic.twitter.com/09exyYj2Sk— Володя❌ (@wmatweew) 9 августа 2016 г. Полицейские сообщили в МЧС о происшествии и присоединились к водителю со своими огнетушителями. Вместе они потушили пожар. Водитель «Киа Рио» не пострадал.По информации пресс-службы УМВД по Белгородской области, причиной возгорания иномарки стало замыкание электропроводки. Ответить на вопросы по белгородской истории можно будет на площади рядом с «Ракушкой» в День города. В Белгороде, в пятницу, 5 августа, в парке Победы проведут викторину. Поучаствовать и ответить на вопросы можно будет с 12:30 до 15:30 и с 16:00 до 20:00 на площади рядом с «Ракушкой». Знатоки, давшие наибольшее количество правильных ответов, получат в подарок книги из краеведческой серии «Библиотека белгородской семьи» с автографами волейболиста Сергея Тетюхина, гимнастки Светланы Хоркиной и борца Федора Емельяненко.Здесь же можно будет купить эти книги. Всего в «Библиотеку белгородской семьи» входит четыре тома книг и комплект открыток. Полиция в Ростовской области завела на мужчину административное дело, по которому ему грозит штраф и лишение водительских прав. Сотрудники ГИБДД в Ростовской области задержали пьяного водителя автобуса «Белгород-Краснодар». Медосвидетельствование подтвердило подозрения автоинспекторов, которые заподозрили 56-летнего мужчину в езде в пьяном виде. В автобусе с нетрезвым водителем ехали 36 пассажиров.В ГИБДД по Ростовской области сообщили, что пассажиры поехали дальше, за руль сел второй водитель, ехавший в этом же автобусе. На нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф в 3000 рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Белгородский филиал Россельхозбанка предлагает пенсионерам присоединиться к продвижению банковских услуг. Региональное отделение Союза пенсионеров России и Белгородский филиал Россельхозбанка подписали договор о сотрудничестве и договорились о том, что в банке будут проходить уроки по повышению финансовой грамотности для пенсионеров.На встрече сотрудников банка с активом регионального отделения Союза пенсионеров России председатель организации Лидия Белая рассказала, что пенсионеры часто нуждаются в консультациях по вопросам кредитования, поэтому представители Россельхозбанка подробно охарактеризовали существующие банковские услуги и предложения, которые действуют для пенсионеров. К слову, на сегодняшний день в Россельхозбанке установлено максимально возможное возрастное ограничение для получения пенсионного кредита — 75 лет до момента возврата кредита. Всего в 2015 году банк выдал белгородским пенсионерам более 3,5 тысячи кредитов на общую сумму около 600 миллионов рублей, а за первые два месяца 2016 года представители старшего поколения оформили 590 кредитов на сумму 87 миллионов рублей. Чаще всего пенсионеры берут кредиты на лечение, зубопротезирование, ремонт дома и оплату обучения внуков. Директор Белгородского филиала Россельхозбанка Алексей Киселёв предложил членам Союза пенсионеров присоединиться к уполномоченным представителям банка и получать вознаграждение за продвижение банковских продуктов.Партнёрский проект Следственный комитет вынес новое обвинение в деле об изнасиловании малолетней девочки. Старооскольский следственный отдел СК по Белгородской области выявил новый эпизод в деле о преступлении против половой неприкосновенности малолетней. По версии следствия, 36-летний мужчина в течение шести лет насиловал девочку, которая из-за своего возраста не понимала, что происходит. Мужчина снимал свои действия на видео. Следствие установило, что эти видеозаписи носят порнографический характер, и к уголовному делу присовокупили обвинение по статье «фото-, кино- или видеосъёмка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов».Сейчас обвиняемый находится под стражей. Будут биться подушками, смотреть пластические спектакли и танцевать ирландские танцы. Предварит фестиваль пластический спектакль «Любовь» независимого молодёжного театра «Новая сцена-2» 22 мая в 22:00 в кофейне Coffee Bean , а основная часть событий пройдёт 23 мая на четырёх основных площадках.Парк Победы15:00 — бой подушками;15:30 — игровая программа от коллектива «Возрождение»;17:00 — выступления танцевальных этноколлективов;18:30 — выступление духового оркестра.Площадь перед кинотеатром «Русич»17:00 — выступления рок-групп и танцевальных коллективов.Егоровский сквер16:00 — выступления театральных коллективов «Новая сцена», «Лик», «Интроверт», цирковая студия «Цирк на Крейде».Площадь перед «Деловой библиотекой» на Народном бульваре17:00 — выступление театральной студии «Новая сцена»;17:30 — акция «Поэтический час» от театра-школы «Образ»;18:00 — мастер-класс по ирландским танцам;18:30 — выступление джазового коллектива «Биляр-бэнд».В 19:30 от Солнечных часов стартует карнавальное шествие: участники фестиваля организованной колонной пройдут по центру города к площадке перед Деловой библиотекой. Здесь пройдёт закрытие фестиваля — зрителей ждёт карильонный концерт от Тимура Халиуллина вместе с театром огненных мистерий Shadows. Здесь же выступит театр «Две обезьяны» вместе с барабанщиками DRUMANIA, а завершит всё огненное шоу от театра огня Lacerta.Возможны изменения в программе. Следите за