​В Алексеевском районе 22-летний водитель погрузчика насмерть задавил женщину во время работы

На сайте волейбольного клуба появилось официальное заявление президента, в котором он прокомментировал публикацию в итальянском издании. Президент и главный тренер волейбольного клуба «Белогорье» Геннадий Шипулин прокомментировал информацию на сайте итальянского издания Gazetta dello Sport. В заметке говорится о том, что из-за экономического кризиса клуб покинут диагональный Георг Грозер и сам Геннадий Шипулин.— Ни о каком финансовом кризисе и массовом расставании с игроками речи не идёт. Клуб продолжает подготовку к сезону в штатном режиме. Возможный переход немецкого диагонального Георга Грозера в другой клуб — это сугубо кадровое решение клуба, продиктованное текущей ситуацией, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.В заявлении отмечается, что «Белогорье» всегда делало ставку на собственных воспитанников в интересах сборной России. Что касается Грозера, то он на один год переходит в другой клуб на правах аренды. Уход из клуба самого Шипулина назвали абсурдом и посоветовали СМИ тщательнее готовить публикации и основываться на официальной информации. Строительная компания продлила сроки сдачи новой многоэтажки. Движение транспорта по малому проспекту Богдана Хмельницкого в районе дома № 125 будет ограничено ещё на год. Постройку многоэтажки в этом месте планировали завершить в декабре 2015 года, но строительная компания изменила сроки сдачи объекта.Автомобилистам по-прежнему советуют объезжать стройку по улицам Генерала Лебедя и Мичурина и по 1-му Заводскому переулку. .mewtwo-widget--da4e16168977068073b59aa3ac2f96e0 .mewtwo-tabs-tabs_list__item { background-color: #e6e6e6 !important; color: #000000 !important; } .mewtwo-widget--da4e16168977068073b59aa3ac2f96e0 .mewtwo-tabs-tabs_list__item span { color: #000000 !important; } .mewtwo-widget--da4e16168977068073b59aa3ac2f96e0 .mewtwo-tabs-tabs_list__item:first-child { border-top-left-radius: 6px !important ; } .mewtwo-widget--da4e16168977068073b59aa3ac2f96e0 .mewtwo-tabs-tabs_list__item:last-child { border-top-right-radius: 6px !important ; } .mewtwo-widget--da4e16168977068073b59aa3ac2f96e0 .mewtwo-tabs-tabs_list__item.mewtwo-tabs-tabs_list__item--active { background-color: #ffffff !important; border: 1px solid #cccccc !important; } .mewtwo-widget--da4e16168977068073b59aa3ac2f96e0 .mewtwo-tabs-tabs_list__item--active:after { background-color: #ffffff !important; } .mewtwo-widget--da4e16168977068073b59aa3ac2f96e0 .mewtwo-tabs-tabs_list__item--hotels:before { background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%20690%20340%22%3E%3Cg%20fill%3D%22%23000000%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M86.2%2014.2C86.2%206.6%2092.8%200%20100.4%200h21.8c8.1%200%2014.7%206.6%2014.7%2014.2v311.1c0%208.1-6.6%2014.2-14.2%2014.2h-22.3c-7.6.5-14.2-5.6-14.2-13.7V14.2zM552.6%20133c0-8.1%206.6-14.2%2014.2-14.2h21.8c8.1%200%2014.2%206.6%2014.2%2014.2v192.8c0%208.1-6.6%2014.2-14.2%2014.2h-21.8c-8.1%200-14.2-6.6-14.2-14.2V133zM170.9%20182.7c-8.1%200-14.2-6.6-14.2-14.2v-21.8c0-8.1%206.6-14.2%2014.2-14.2h102c8.1%200%2014.2%206.6%2014.2%2014.2v21.8c0%208.1-6.6%2014.2-14.2%2014.2h-102z%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M111.6%20200.4H578v70.5H111.6z%22%2F%3E%3Ccircle%20cx%3D%22221.7%22%20cy%3D%22111.1%22%20r%3D%2246.2%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M532.3%20119.8c0-7.1-4.6-13.2-11.2-15.7-28.9-9.6-113.7-33-198.9-31-9.1%200-16.2%207.6-16.2%2016.7v92.9h225.8v-62.9h.5z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E") !important; } .mewtwo-widget--da4e16168977068073b59aa3ac2f96e0 .mewtwo-tabs-tabs_list__item.mewtwo-tabs-tabs_list__item--flights:before { background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%20690%20340%22%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23000000%22%20d%3D%22M261%2C340h36.2l81.2-144.7h93.3c0%2C0%2C54.2%2C0%2C54.2-25.3s-54.2-25.3-54.2-25.3h-93.4L297%2C0h-36.2l45%2C144.7H241%20l-40.7-36.2h-36.2L193%2C170l-28.9%2C61.5h36.2l40.7-36.2h65L261%2C340z%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E") !important; } Билеты получат первые 100 человек, которые подадут заявку на получение платёжной карты «Мир» на сайте банка. Россельхозбанк приглашает белгородцев поучаствовать в акции, участники которой смогут получить билеты на рок-фестиваль «Нашествие», оставив заявку на получение платёжной карты «Мир». Для этого до 6 июля достаточно указать на сайте банка своё имя и фамилию, контактный телефон и адрес электронной почты. Победителями станут первые 100 зарегистрировавшихся — им организаторы отправят смс-сообщение о выигрыше.Победившие белгородцы смогут забрать билеты в Москве 7 июля (за день до фестиваля) до 18:00 в отделении Россельхозбанка на Гагаринском переулке, 3. Для этого понадобится только паспорт. Как добраться до фестиваля, который начнётся 8 июля, можно узнать здесь.На правах рекламы Причиной возгорания автомобиля стало замыкание. Во вторник, 9 августа, в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого сотрудники ППС помогли автомобилисту потушить загоревшуюся иномарку. Сам водитель не справлялся с этим. На Мичурина сгорел Киа Рио. pic.twitter.com/09exyYj2Sk— Володя❌ (@wmatweew) 9 августа 2016 г. Полицейские сообщили в МЧС о происшествии и присоединились к водителю со своими огнетушителями. Вместе они потушили пожар. Водитель «Киа Рио» не пострадал.По информации пресс-службы УМВД по Белгородской области, причиной возгорания иномарки стало замыкание электропроводки. Ответить на вопросы по белгородской истории можно будет на площади рядом с «Ракушкой» в День города. В Белгороде, в пятницу, 5 августа, в парке Победы проведут викторину. Поучаствовать и ответить на вопросы можно будет с 12:30 до 15:30 и с 16:00 до 20:00 на площади рядом с «Ракушкой». Знатоки, давшие наибольшее количество правильных ответов, получат в подарок книги из краеведческой серии «Библиотека белгородской семьи» с автографами волейболиста Сергея Тетюхина, гимнастки Светланы Хоркиной и борца Федора Емельяненко.Здесь же можно будет купить эти книги. Всего в «Библиотеку белгородской семьи» входит четыре тома книг и комплект открыток. Полиция в Ростовской области завела на мужчину административное дело, по которому ему грозит штраф и лишение водительских прав. Сотрудники ГИБДД в Ростовской области задержали пьяного водителя автобуса «Белгород-Краснодар». Медосвидетельствование подтвердило подозрения автоинспекторов, которые заподозрили 56-летнего мужчину в езде в пьяном виде. В автобусе с нетрезвым водителем ехали 36 пассажиров.В ГИБДД по Ростовской области сообщили, что пассажиры поехали дальше, за руль сел второй водитель, ехавший в этом же автобусе. На нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф в 3000 рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Белгородский филиал Россельхозбанка предлагает пенсионерам присоединиться к продвижению банковских услуг. Региональное отделение Союза пенсионеров России и Белгородский филиал Россельхозбанка подписали договор о сотрудничестве и договорились о том, что в банке будут проходить уроки по повышению финансовой грамотности для пенсионеров.На встрече сотрудников банка с активом регионального отделения Союза пенсионеров России председатель организации Лидия Белая рассказала, что пенсионеры часто нуждаются в консультациях по вопросам кредитования, поэтому представители Россельхозбанка подробно охарактеризовали существующие банковские услуги и предложения, которые действуют для пенсионеров. К слову, на сегодняшний день в Россельхозбанке установлено максимально возможное возрастное ограничение для получения пенсионного кредита — 75 лет до момента возврата кредита. Всего в 2015 году банк выдал белгородским пенсионерам более 3,5 тысячи кредитов на общую сумму около 600 миллионов рублей, а за первые два месяца 2016 года представители старшего поколения оформили 590 кредитов на сумму 87 миллионов рублей. Чаще всего пенсионеры берут кредиты на лечение, зубопротезирование, ремонт дома и оплату обучения внуков. Директор Белгородского филиала Россельхозбанка Алексей Киселёв предложил членам Союза пенсионеров присоединиться к уполномоченным представителям банка и получать вознаграждение за продвижение банковских продуктов.Партнёрский проект Следственный комитет вынес новое обвинение в деле об изнасиловании малолетней девочки. Старооскольский следственный отдел СК по Белгородской области выявил новый эпизод в деле о преступлении против половой неприкосновенности малолетней. По версии следствия, 36-летний мужчина в течение шести лет насиловал девочку, которая из-за своего возраста не понимала, что происходит. Мужчина снимал свои действия на видео. Следствие установило, что эти видеозаписи носят порнографический характер, и к уголовному делу присовокупили обвинение по статье «фото-, кино- или видеосъёмка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов».Сейчас обвиняемый находится под стражей. Будут биться подушками, смотреть пластические спектакли и танцевать ирландские танцы. Предварит фестиваль пластический спектакль «Любовь» независимого молодёжного театра «Новая сцена-2» 22 мая в 22:00 в кофейне Coffee Bean , а основная часть событий пройдёт 23 мая на четырёх основных площадках.Парк Победы15:00 — бой подушками;15:30 — игровая программа от коллектива «Возрождение»;17:00 — выступления танцевальных этноколлективов;18:30 — выступление духового оркестра.Площадь перед кинотеатром «Русич»17:00 — выступления рок-групп и танцевальных коллективов.Егоровский сквер16:00 — выступления театральных коллективов «Новая сцена», «Лик», «Интроверт», цирковая студия «Цирк на Крейде».Площадь перед «Деловой библиотекой» на Народном бульваре17:00 — выступление театральной студии «Новая сцена»;17:30 — акция «Поэтический час» от театра-школы «Образ»;18:00 — мастер-класс по ирландским танцам;18:30 — выступление джазового коллектива «Биляр-бэнд».В 19:30 от Солнечных часов стартует карнавальное шествие: участники фестиваля организованной колонной пройдут по центру города к площадке перед Деловой библиотекой. Здесь пройдёт закрытие фестиваля — зрителей ждёт карильонный концерт от Тимура Халиуллина вместе с театром огненных мистерий Shadows. Здесь же выступит театр «Две обезьяны» вместе с барабанщиками DRUMANIA, а завершит всё огненное шоу от театра огня Lacerta.Возможны изменения в программе. Следите за
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​В Алексеевском районе 22-летний водитель погрузчика насмерть задавил женщину во время работы

Пострадавшая работала на предприятии вместе с осуждённым.

В Алексеевском районе суд признал виновным 22-летнего водителя погрузчика, который по неосторожности задавил насмерть женщину, с которой работал на одном предприятии. За причинение смерти по неосторожности осуждённому ограничили свободу на три года и на столько же лишили права управлять самоходными машинами.

Инцидент произошёл на предприятии компании «ЭФКО». Водителю погрузчика поручили перевезти коробки. Он завёл двигатель машины, но не обратил внимание на то, что включена задняя передача. Погрузчик поехал назад и задавил кладовщицу, которая работала там же. От полученных травм 34-летняя женщина скончалась на месте.

Дмитрий Голуцкий

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