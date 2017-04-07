​В Алексеевском районе полицейские задержали фуру с нелегальным мясом

В Алексеевском районе полицейские задержали фуру, которая перевозила больше 20 тонн нелегального мяса. Машину у села Иловка во время спецоперации остановили сотрудники УФСБ и регионального УМВД. В прицепе большегруза нашли говядину, карбонат и свиной шпик. Мясо перевозили без необходимых условий хранения, а документы на продукцию были фальшивые.
— Специалистами Россельхознадзора отобраны образцы продукции и направлены на исследование в Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию на наличие сибирской язвы и африканской чумы свиней. В результате итогового исследования будет принято решение об утилизации всей партии мяса, — пояснили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.
За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки на перевозчика завели административное дело.