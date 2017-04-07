​В Алексеевском районе полицейские задержали фуру с нелегальным мясом

Мария Королёва ушла из дома 17 октября и до сих пор не вернулась. УМВД Белгорода объявило в розыск 17-летнюю жительницу областного центра Марию Королёву. Девушка ушла из дома 17 октября и её местонахождение до сих пор неизвестно.Приметы пропавшей белгородки: рост 160–165 сантиметров, среднего телосложения, чёрные волосы до плеч, карие глаза, на правом запястье татуировка в виде иероглифов. Она была одета в чёрное пальто с разноцветным орнаментом и тёмные брюки. При себе у неё был рюкзак красного цвета и розовый пакет. Всех, кто может сообщить информацию о пропавшей девушке, просят звонить по телефонам +7 (4722) 31-01-28, 26-32-82 или 02.Фото belgorod.mvd31.ru Ограничения связаны с заменой теплосетей на улице Чумичова. В Белгороде с вечера 19 августа и до 6:00 23 августа ограничат движение транспорта по улице Преображенской в районе перекрёстка с улицей Чумичова. Автомобилисты не смогут проехать по двум полосам, расположенным слева по ходу движения автомобилей. Ограничения связаны с заменой тепловых сетей, которую делают сотрудники филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация».Из-за неблагоприятной погоды затянулась реконструкция теплосетей на улице Чумичова. До 29 августа не будет горячей воды в поликликнике ФСБ на проспекте Славы, 48, в жилом доме № 52 на проспекте Славы, в детской стоматполиклинике на проспекте Славы, 58, в ЗАГСе на Попова, 14, в музучилище на Гражданском проспекте, 55, кафе «Очаково» на улице Попова, 18, в арт-клубе «Студия» на Гражданском проспекте, 59 и в ресторане «Донец» на проспекте Славы, 31.Пресс-служба «Квадры» просит с пониманием отнестись ко временным неудобствам, так как «ремонтные работы на тепловых сетях являются залогом надёжного теплоснабжения зимой». Мэр Белгорода проголосовал на выборах в областную думу. Мэр города Сергей Боженов посетил избирательный участок в белгородской гимназии № 3, где проголосовал за кандидатов в областную думу. В полдень в холле гимназии появились журналисты и сотрудники департаментов администрации, а спустя десять минут в школу вошёл сам мэр. Пройдя мимо стенда «Символы Белгородской области», где размещён его портрет, Сергей Боженов подошёл к регистрации, дал паспорт и получил два бюллетеня. За несколько секунд в избирательной кабине мэр сделал свой выбор и опустил листы в урну. В ответ на просьбу журналистки оценить избирательный процесс Сергей Боженов стал добродушно кокетничать:— Маргарита, а зачем это тебе? Зачем я буду оценивать явку? Тут есть председатель избирательной комиссии, который будет это оценивать.Но потом мэр решительно встал под камеру и рассказал свои мысли по поводу выборов.— Я всегда на выборы иду с очень хорошим настроением, потому что человек, имеющий гражданскую позицию, безусловно, участвует в таких мероприятиях, как в очень серьёзном процессе определения дальнейшего будущего — своего, прежде всего. «Безусловно, при выборе депутатов Государственной думы, президента, депутатов областной и городской дум всегда есть какая-то политическая конкуренция, — заявил мэр. — Человек вправе определять свои симпатии, но, на мой взгляд, не вправе не приходить на выборы.Человек участвует в этих вопросах, потому что это его обязанность как гражданина. Мне всегда приятно, что горожане голосуют в основном активно. Я надеюсь, что эта активность будет и в этом году, сегодня, по той самой причине, что нет оснований для других процессов».Подытоживая, Сергей Боженов рассказал, на что он надеется. — Я надеюсь, что избиратели проголосуют за те политические силы, за тех конкретных людей, которые умеют уже что-то делать, решать проблемы. «Фонарь» следит за ходом выборов в Белгородской области. Все подробности смотрите в нашей онлайн-трансляции. В регионе на карантин закрыли десятки детских садов, школ и два техникума. На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, в Белгородской области гриппом заболели 25 771 человек. Уровень заболеваемости гриппом выше эпидемического порога в три раза. В областном центре грипп диагностировали у более чем 8 тысяч человек. Всего в регионе из-за карантина закрыли 51 детский сад, 152 школы, в отдельных районах на вынужденные каникулы ушли десятки групп в детских садах и семь групп в Чернянском техникуме. Напомним, ранее на карантин ушли все школы Белгорода и Старого Оскола. Экс-начальник департамента природопользования и охраны окружающей среды Александр Панин сменил на этом посту Николая Шатохина. В четверг, 23 апреля, стало известно о назначении нового уполномоченного по правам человека в Белгородской области. Николая Шатохина на этом посту сменил Александр Панин, занимавший должность начальника департамента природопользования и охраны окружающей среды. Об этом объявили сегодня на заседании областной Думы.Справка «Фонаря» Александр Григорьевич Панин родился в 1954 году в Вейделевском районе. В 1976 году окончил Воронежский СХИ имени К. Д. Глинки по специальности «инженер-механик», в 1992 году Северо-Кавзказский социально-политический институт по специальности «социолог», в 1999 году Белгородскую академию потребительной кооперации по специальности «юрист». С 1996 по 2011 годы был главой Вейделевского района, в 2011 году был назначен губернатором на пост начальника департамента природопользования и охраны окружающей среды. Назначен новый уполномоченный по правам человека в Белгородской области Панин А. Г. pic.twitter.com/RFaumaITMI— Igor Shapovalov (@IgorShapovalov) 23 апреля 2015 По данным регионального УМВД, 52-летний мужчина поставлял девушек в бани. В пятницу, 19 февраля, УМВД по Белгородской сообщает о задержании 52-летнего мужчины, подозреваемого в организации проституции.— По оперативным данным, безработный, ранее судимый мужчина организовывал досуг клиентов бани, поставляя девушек легкого поведения, — рассказали в ведомстве.На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В полиции также рассказали, что к административной ответственности за занятие проституцией привлекли пять женщин. Депутат Белгородской областной думы останется под арестом на время следствия. Адвокаты не исключают, что следствие будет ходатайствовать о продлении заключения под стражу. Виктор Филатов, фото Михаила КойноваВ среду, 26 августа, Мосгорсуд отказал в апелляции защите Виктора Филатова на его арест на время следствия. Защита, в частности, пыталась добиться заключения белгородского депутата под домашний арест вместо СИЗО, где он сейчас находится. О подробностях судебного заседания «Фонарю» рассказал один из адвокатов Филатова Юрий Михайлов. — Завтра в 12 часов следствие должно представить ходатайство о продлении ареста на два или четыре месяца. Возможно, даже до Нового года. Пока материалы в суд не поступили. Мы сегодня приобщили к делу очень много бумаг, судебное заседание длилось больше часа. Это при том, что суд был назначен на десять утра, а зашли в зал мы только в три часа дня. Был очень тяжёлый процесс. — Что именно сегодня происходило во время заседания? — Сегодня мы оглашали два рапорта сотрудников следственных органов, в которых написано, что у Филатова, якобы, есть недвижимость и счета за границей: в ОАЭ, Украине, Беларуси, Хорватии и США. Я задал вопрос следователю в присутствии прокурора: «Почему, на каком основании была взята эта информация?». Судья задала тот же самый вопрос, интересовалась подтверждением рапортов сотрудников о заграничной недвижимости. Следователь отказался отвечать на вопрос, ссылаясь на закон об оперативно-розыскной деятельности. Судья запрашивала выписки из реестров, какие-то документальные подтверждения. Ничего этого предоставлено не было. В итоге суд принял во внимание рапорты следователей и отказал нам в апелляции. — Какие доводы в пользу снятия ареста представила защита? — Мы заявляли о домашнем аресте. У супруги Филатова есть квартира в Москве в собственности. Она дала нотариальное согласие на то, чтобы он находился там во время домашнего ареста. Он имеет на территории Москвы место, где может отбывать наказание в виде домашнего ареста. Должны были учитываться его возраст, состояние здоровья, то, что у него есть несовершеннолетние дети. Мы также сообщили суду о его активной общественной деятельности, то, что под его попечением находятся восемь храмов, он является народным избранником и меценатом. — Защита будет подавать какие-то жалобы по ходу расследования? — Основная жалоба в том, что Виктор Иванович хочет дать показания, а у него их никто не принимает. Мы писали заявление о том, что Филатов хочет дать показания следователю, что скрывать ему нечего. Его никто два месяца не допрашивал. Следователь, который ведёт дело, уходил в отпуск, без него ничего не происходило. — Его вообще не допрашивали? — Нет. Единственный раз ознакомили с какой-то почерковедческой экспертизой и всё. Мы, естественно, настаиваем на невиновности и готовы представить следствию все необходимые доказательства. — Ваш подзащитный как-то комментировал то, что ему необходима поддержка соратников, коллег? — Поддержка ему очень нужна. Он очень похудел после голодовки. Сейчас снова ничего не ест. — С ним общаются только адвокаты? — Общение — только через адвокатов и специальные письма. Мы встречаемся с ним каждую неделю. Он находится в самом охраняемом изоляторе в Москве. Это не «Матросская тишина». Она находится на четвёртом этаже, а он на шестом этаже в изоляторе ФСИН России. Напомним, об аресте Виктора Филатова стало известно 30 июня. На следующий день, 1 июля, Следственный комитет предъявил ему обвинение по статье Уголовного кодекса «Организация присвоения денежных средств в особо крупном размере». — Это уголовное дело соединено в одном производстве с уголовным делом в отношении бывшего генерального директора «МРСК Центра» Евгения Макарова, который ещё в 2013 году, не дожидаясь следственных действий, скрылся от правоохранительных органов. Как полагает следствие, всего в результате действий Макарова «МРСК Центра» был причинён ущерб на сумму не менее 880 миллионов рублей. Обстоятельства преступлений, к которым причастен Макаров, продолжают устанавливаться, — говорится в заявлении Следственного комитета России. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии. В понедельник, 15 августа, в Белгороде на улице Садовой около пяти вечера троллейбус сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области. По свид