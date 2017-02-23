​В Белгороде для детей и родителей проведут лекцию по веб-этикету и безопасности в интернете

В субботу, 25 февраля, в Белгороде пройдёт бесплатная авторская лекция Валерия Пазюка по веб-этикету и веб-безопасности детей в интернете. Курс рассчитан на детей 6-12 лет и их родителей.
Валерий Пазюк, основатель курсов программирования для детей KidCode.ru и технический директор «Микромаркет», расскажет, как защитить детей от недетской информации и как избежать знакомств с нежелательными людьми.
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Начало в 13:00 в студии творчества и йоги «Весы» (Народный бульвар, 111, вход справа, вниз по лестнице, — прим. ред).