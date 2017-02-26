В соцсети разместили фотографию потерпевшего и назвали его мошенником. Белгородский районный суд обязал автора несоответствующего действительности сообщения опубликовать во «ВКонтакте» опровержение и заплатить пострадавшему 15 тысяч рублей компенсации морального вреда. Мужчина нашёл во «ВКонтакте» свою фотографию, которую сопровождали подпись «Осторожно мошенник!», информация о якобы имеющейся задолженности по платежам и указывалось, что он якобы не убирается в квартире. — Данные сведения он посчитал недостоверными и порочащими его честь и достоинство, так как информация была размещена в открытом доступе, она стала известна коллегам по работе и среди знакомых, а также среди незнакомых людей в сети интернет, что причинило ему нравственные страдания, — сообщили в пресс-службе суда. В суде автор сообщения не смог предоставить доказательств того, что мужчина мошенничал, поэтому требования потерпевшего удовлетворили.
$ 57,48
 60,45
 2,13
0 °C
воскресенье, 26 февраля
http://xn--80aerlbs8b.xn--1-itb6abebm.xn--p1ai/

В Волоконовском районе мужчину подозревают в краже сала, мяса и растительного масла

Пока женщина была в магазине, мужчина проник в её квартиру и забрал продукты.

Полицейские задержали подозреваемого в краже продуктов. О пропаже сообщила 40-летняя женщина, которая рассказала, что пока она была в магазине, кто-то украл из её холодильника восемь килограммов мяса, три килограмма сала и три литра растительного масла.

Полицейские задержали 37-летнего мужчину, бывшего мужа потерпевшей. По информации ведомства, он выбрал момент, пока женщины не было дома, пробрался в квартиру через незапертую дверь и украл продукты.

Сейчас выясняются подробности происшествия. За кражу подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы.

Андрей Маслов

Читайте также

#кража #Волоконовский район #УМВД по Белгородской области
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments

Похожие новости