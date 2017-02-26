В Волоконовском районе мужчину подозревают в краже сала, мяса и растительного масла

Полицейские задержали подозреваемого в краже продуктов. О пропаже сообщила 40-летняя женщина, которая рассказала, что пока она была в магазине, кто-то украл из её холодильника восемь килограммов мяса, три килограмма сала и три литра растительного масла.

Полицейские задержали 37-летнего мужчину, бывшего мужа потерпевшей. По информации ведомства, он выбрал момент, пока женщины не было дома, пробрался в квартиру через незапертую дверь и украл продукты.

Сейчас выясняются подробности происшествия. За кражу подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы.