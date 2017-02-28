​В Старом Осколе и Губкине покажут короткометражки известных режиссёров по произведениям русской поэзии

В Старом Осколе и Губкине покажут короткометражные фильмы известных отечественных режиссеров, которые сняты по произведениям русской классической и современной поэзии. Проект «Кинопоэзия» предполагает показ поэтических мини-фильмов, между которыми будут в живую читать стихи Ахматовой, Пушкина и Пастернака.
Всего покажут семь фильмов от режиссёров: Валерии Гай Германики, Ивана Оганесова и других. Первый показ пройдёт 1 марта в 19:00 в старооскольском Центре молодёжных инициатив. А 2 марта в то же время «Кинопоэзия» пройдёт в губкинском ДК «Форум». Вход свободный.
— Автором идеи и художественным руководителем проекта «Кинопоэзия» является актёр МХТ им. А.П.Чехова, заслуженный артист РФ Анатолий Белый. Цель проекта — повысить интерес к поэзии среди широкой публики, в том числе школьников и молодежи, передать ее глубину и мудрость актуальными средствами, используя привычный для современного человека визуальный контент, — поясняют организатор.