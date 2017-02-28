​В Старом Осколе и Губкине покажут короткометражки известных режиссёров по произведениям русской поэзии

Об отставке Владимира Луценко сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. В понедельник, 11 января, пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области сообщила об отставке главного врача второй городской больницы Белгорода Владимира Луценко. В сообщении говорится также, что сейчас в больнице проверяют соблюдение федерального и трудового законодательства и других требований, регулирующих работу медучреждения. Напомним, 29 декабря в медучреждении после избиения врачом погиб пациент. О происшествии стало известно 8 января, после публикации в интернете записи с камеры видеонаблюдения. На медика завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Сейчас Илья Зелендинов находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела взяли под контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и главный прокурор Белгородской области Николай Саврун. Справка «Фонаря»Владимир Луценко — врач-хирург высшей категории, работал в горбольнице № 1 и областной больнице. Руководил городской больницей № 2 с 2005 года. Является депутатом городского совета Белгорода. Российские регионы оценивали по числу больных алкоголизмом и алкогольными психозами, объёмам продаж водки и пива и числу преступлений, совершённых в состоянии опьянения. В «Национальном рейтинге трезвости» Белгородская область оказалась на 13-м месте. Рейтинг составлен участниками проекта «Трезвая Россия» и центром информационных коммуникаций «Рейтинг», которые сравнили степень алкоголизации 85 российских регионов.Самые непьющие в России — Чечня, Ингушетия и Дагестан. Москва и Санкт-Петербург тоже оказались выше Белгородской области по трезвости. Больше всего, согласно рейтингу, пьют в Магаданской области, Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области.Рейтинг основан на шести показателях: число больных алкоголизмом и алкогольными психозами, объёмы продаж водки и пива, сила антиалкогольного законодательства, смертность от алкогольного отравления и число преступлений, совершённых в состоянии опьянения. После реконструкции мемориального комплекса «Вечный огонь» к фамилиям большевиков-революционеров, умерших до войны, добавили воинские звания. На территории мемориального комплекса «Вечный огонь» на Соборной площади Белгорода расположены плиты с фамилиями погибших защитников Родины. Но история памятного сооружения началась гораздо раньше. На сайте «Летопись Белогорья» в марте 2012 года была опубликована статья, в которой сообщалось, что «комплекс имеет такое официальное описание: „братская могила борцов за Советскую власть в городе Белгороде, погибших в 1918–1919 годах, и воинов, павших в боях с фашистскими захватчиками в 1941–1943 годах“. Памятник был открыт 5 августа 1959 года, его авторы — скульптор Г. Нерода и архитектор И. Француз».Плита «Вечного огня» до реконструкции, фото belstory.ruОфициальное описание комплекса на сайте городской администрации подтверждает тот факт, что там были захоронены как участники Гражданской войны (большевики), так и воины Великой Отечественной. — На текущий момент самая полная и подробная история всех захоронений и памятных мест на главной площади Белгорода изложена крупнейшим краеведом нашего города, его Почётным гражданином, ныне покойным Александром Николаевичем Крупенковым в книге «Пройдёмся по старому Белгороду». Мемориальный комплекс с Вечным огнём стал результатом перепланировки центральной площади нового областного центра и объединил в 1959 году в себе два рода захоронений — революционеров 1918–1919 годов и воинов-освободителей Белгорода 1943 года. При этом, уже при создании памятника, главное внимание было уделено именно солдатам Великой Отечественной войны. В то же время имена революционеров помещались на отдельной плите, без указания каких-либо воинских званий — у большинства их просто не было, — рассказал директор Государственного архива Белгородской области Павел Субботин.— Если говорить о захоронении революционного периода, то на плите были указаны имена девяти человек, хотя, конечно, самих захороненных было больше. Впрочем, то же самое можно сказать и о захоронении воинов-освободителей — многие из них остались безымянными. Если быть точным, то список погребённых революционеров и активистов советской власти включал в себя девять фамилий. Это Машковцев М. А., Озембловский И. Г. вместе с женой, Паломов-Мальский И. Ш., Саенко В. А., Сидоренко В. Д., Стрельцов Н. М., Трунов М. Е. и Феофанова А. И. Все они были перечислены на одной плите, которая располагалась с западной стороны мемориала по правую сторону.Павел Субботин рассказал, что все они погибли в период Гражданской войны в 1918–1919 годах.— Первый комиссар продовольствия Машковцев был убит в ходе продовольственного бунта. Крупный даже по меркам страны революционер Озембловский, бывший председатель Курской ЧК, при попытке выехать на Украину был опознан и казнён вместе с женой. Командир 5-го Курского советского пехотного полка Трунов был убит своими же однопартийцами. Начальник Белгородской милиции Саенко и активистка Сидоренко были казнены белыми за массовые убийства. Часовой мастер Паломов-Мальский был убит за сыновей-коммунистов отступающими деникинцами, равно как и активистка Феофанова, и командир батальона повстанческого полка Стрельцов.— Люди эти, конечно, очень разные, неоднозначные, с разными судьбами, в том числе довольно яркими. Кто-то, как, например, легендарный «белгородский Чапаев» Михаил Епифанович Трунов, достойны отдельного памятника. Кто-то, как Паломов-Мальский — невинная жертва Гражданской войны. Кто-то, как Саенко и Сидоренко, повинны в страданиях мирных горожан и заслуживают осуждения. Но все они лица той эпохи, часть нашей истории, которую уже не изменить. Её остается помнить вне зависимости от того, как мы относимся к событиям тех лет.В марте 2015 года на Соборной площади было проведено торжественное мероприятие, ознаменовавшее начало работ по реконструкции памятника.Реконструкцию завершили перед праздником Победы, внеся в памятник изменения. В частности, фамилии большевиков теперь расположили не на одной плите, а на нескольких. Ко всем фамилиям людей, погибших задолго до Великой Отечественной войны, добавили надписи, указывающие воинские звания или надпись «воинское звание неизвестно». Так, Озембловский «стал» партизаном, а его жена — «рядовой». Более того, в написании двух фамилий появились ошибки: вместо Феофановой теперь на плите появилась «Феофаинова», а Паломов-Мальский был заменён на «Паламов-Мальский». В двух случаях также были заменены и инициалы. Субботин считает изменения, произошедшие в ходе реконструкции, «досадной ошибкой, которую нетрудно исправить».— Очевидно, что список фамилий без званий с тыльной стороны мемориала был помещён отдельно от других плит неслучайно. Разъяснение об этом есть в книгах по истории города, в интернете, об этом знают краеведы, работники культуры, историки. Озембловский был ярким революционером, с интересной биографией, но партизаном он точно не был. Почему он записан теперь отдельно от жены, тоже непонятно. Звания остальных либо известны, либо не имелись в наличии. Ну какое воинское звание может быть у жены Озембловского? Или у Варвары Сидоренко? Их не было в природе. Хотя звание Трунова, например, известно. Превращение же Феофановой в Феофаинову, а Паломова в Паламова только дополняет общую картину.Историк высказал мнение, что нельзя оставить памятник в таком виде.— Мемориал изначально был спроектирован с учётом объединения в этом месте нескольких братских могил разных исторических периодов. Раньше этот момент был логично обозначен. Теперь это нарушено. Нужно исправлять.***— Я был поражён, когда узнал об этой ситуации, — говорит коренной житель Белгорода, краевед Сергей Петров, — девять местных деятелей революции, ушедших в лучший мир задолго до событий Великой Отечественной войны, — это люди, истории которых хорошо известны. Ни об одном их них нельзя сказать «воинское звание неизвестно». Например, поляк Озембловский, осевший в Белгороде с началом Первой мировой войны, был очень даже известным большевиком, впоследствии начальником Курской ЧК. При наступлении Деникина бежал, под Харьковом его узнал белый офицер, которого он пытал. Вместе с женой он был повешен. Сейчас Озембловский стал «партизаном», а его жене неведомые горе-реконструкторы памятника произвольно присвоили звание «рядовая». Саенко — начальник белгородской милиции, брат печально известного кровавого палача и садиста Степана Саенко, собственноручно зарубившего многих белгородцев... Когда в середине 50-х годов ставили памятник, сделали всё грамотно: фамилии погибших в годину Гражданской войны девяти большевиков расположил отдельно с тыльной стороны на отдельной плите, указав рядом год — 1917-й. Будучи местными руководителями коммунистов — партии, отменившей все титулы, чины и звания, они не имели и не могли иметь воинских званий. Теперь провели реконструкцию, которую обязана проводить специализированная организация, а не абы кто, и большевиков смешали с участниками Великой Отечественной войны. Более того, им приписали несуществующие звания — это полнейший бред! Изувечили памятник и извратили весь его смысл. Это преступление. Похоже на то, как сейчас закрыли бы Мавзолей, и при его проведении добавили подпись: «Воинское звание неизвестно. Ленин». Это то же самое.— Получилась в чистом виде фальсификация истории — то, с чем призывают бороться на самом высоком уровне. К тому же, после всех произведённых с плитами действий там даже буквы в некоторых надписях стали кривыми. Таким случаем должна заниматься прокуратура, памятник архитектуры превращён в памятник головотяпству. Безграмотные строители сделали, как им казалось «как лучше». Но кто-то из чиновников принял же эту псевдоработу! Горе-работу, на которую потрачены немалые бюджетные средства! Людей, причастных к реконструкции и тому, что в итоге получилось, нужно наказать. Они просто угробили памятник архитектуры. Считаю, что всё немедленно нужно приводить в прежний вид. Если этого сейчас не сделать, информация выйдет на федеральный уровень. Это возмутительнейшая ситуация, позор и головотяпство.***Мы отправили запрос в управление культуры городской администрации, где задали несколько вопросов, касающихся изменений, произошедших в ходе реконструкции мемориального ко