​В Губкине полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины

В Губкине полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и причинение тяжкого вреда здоровью её сына.
Инцидент произошёл в Старом Осколе. По версии следствия, 8 марта 32-летняя женщина была дома вместе с тремя детьми и своим сожителем. Взрослые поссорились, и 39-летний мужчина ударил женщину топором по голове. Она скончалась на месте происшествия. На этом сожитель не остановился и ударил ещё 13-летнего мальчика, после чего скрылся. Ребёнка с серьёзными травмами головы отвезли в горбольницу № 1 Старого Оскола.
Предполагаемого убийцу нашли в лесу. Ранее судимого мужчину задержали, ему грозит до 15 лет тюрьмы.