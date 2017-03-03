В Белгородской области пропала молодая женщина [обновлено]

По информации пресс-службы УМВД по Белгородской области, женщину нашли.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщает о поисках Анастасии Новиковой, которая 24 февраля ушла из дома, и до сих пор о её местонахождении ничего не известно. 33-летняя женщина живёт в посёлке Пролетарский Ракитянского района.
На вид ей около 30 лет, у неё среднее телосложение, рост 160 сантиметров, короткая стрижка, тёмно-коричневые волосы, карие глаза. На ней было надето серое пальто, тёмно-синие штаны с красными цветами, чёрная толстовка с надписью 89 и зелёные кроссовки.
Активисты организации просят всех, кто знает, где может быть Анастасия Новикова, позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или «02».