​В Белгородской области разыскивают мужчину

В Белгородской области разыскивают Олега Эдуардовича Гончарова, который живёт в Белгороде на улице Железнодорожная. Мужчине 55 лет, он ушёл из дома в начале января и до сих пор не вернулся.
Его приметы: на вид 60 лет, рост 160 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы с проседью, карие глаза, злоупотребляет спиртным. Был одет в чёрную куртку до пояса, тёмно-синие джинсы и чёрную вязаную шапку.
Всех, кому известна любая информация о пропавшем, полицейские просят звонить по телефону: +7 (4722) 31-22-02 или «02».