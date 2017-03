В Белгородской области в ДТП погибли мотоциклист и пожилая женщина

Видео Анастасии Яковенко рассказывает о номофобии — страхе оказаться без мобильного устройства. Студентка БУКЭП Анастасия Яковенко заняла первое место в номинации «Рекламный ролик» на VI Всероссийском студенческом молодёжном фестивале рекламных и PR-проектов «Крекер». — Болезнь номофобия — страх оказаться без мобильного устройства — поражает в первую очередь молодёжь. Новый метод лечения — с помощью социальной рекламы — предложила студентка товароведно-коммерческого факультета БУКЭП Анастасия Яковенко, — рассказывает о работе студентки руководитель творческого объединения «Дом творческой рекламы» Дмитрий Трищенко. Это уже третий опыт участия белгородских студентов в фестивале «Крекер». В прошлом году работа ещё одной студентки БУКЭП Марины Ниживенко заняла второе место. Справка «Фонаря» «Крекер» — открытый всероссийский молодёжный фестиваль, который проводится с 2011 года в институте рекламы и связи с общественностью Новосибирского государственного педагогического университета. «Фестиваль даёт возможность оценить свой уровень профессионализма, поучаствовать в конкурсе работ по различным секциям и номинациям. Участники могут окунуться в профессиональную среду и пообщаться с известными специалистами, прослушать бесплатные мастер-классы, пройти интенсивы от ведущих коммуникационных агентств Новосибирска и получить подарки от спонсоров», — говорят о целях «Крекера» его организаторы. Студенты увидят работу различных подразделений УМВД и сыграют с сотрудниками в хоккей. С 20 по 24 января в Белгородской области пройдёт акция «Студенческий десант». В пресс-службе областного УМВД нам рассказали, что 21 января на территории кинологической службы пройдут практические занятия со студентами правоохранительного колледжа им. Владимира Бурцева. На следующий день учащиеся посоревнуются с полицейскими в лично-командном первенстве по стрельбе из пневматической винтовки. Затем 11-кратный чемпион России Андрей Кожемякин покажет присутствующим мастер-класс по стрельбе.Акция «Студенческий десант» также пройдёт и в других районах Белгородской области. Студентов ждут мастер-классы, стажировки и соревнования по хоккею. — Студенты посетят подразделения УМВД, где пройдут обучение по профилактике мошенничества, волонтёрскому движению — по тем темам, по которым они могут сотрудничать с полицейскими, — пояснил «Фонарю» руководитель пресс-службы областного УМВД Алексей Гончарук. Полицейская проверка подтвердила достоверность сообщений горожан в интернете. Белгородская полиция проверила жалобы в «Чёрном списке» сайта bel.ru, касающиеся правил дорожного движения. Два пользователя сообщали о водителях маршруток, нарушающих правила дорожного движения. По итогам проверки одного водителя оштрафовали за то, что он не включал «поворотники», второго — за нарушение правил посадки и высадки пассажиров.В ещё одном сообщении белгородец рассказал об испорченном дорожном знаке «Остановка запрещена» на пересечении Народного бульвара и улицы Пушкина. Проверка подтвердила, что знак закрашен чёрной краской. По факту повреждения дорожного знака завели административное дело. Руководителю департамента городского хозяйства выдали предписание привести знак в порядок.— Сотрудники УМВД по Белгородской области ежедневно проверяют социальные сети и разнообразные «чёрные списки» на предмет жалоб. Ежедневно информация о нарушениях передаётся руководству. По всем жалобам, которые находятся в компетенции подразделений УМВД, сотрудники получают поручения об их исправлении и обязаны отчитываться о проделанной работе, — пояснил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Белгородской области Алексей Гончарук. 22-летний волоконовец вымогал 15 тысяч у нового возлюбленного своей бывшей девушки. В Волоконовском районе на 22-летнего местного жителя завели уголовное дело за вымогательство. По данным полиции, молодой человек требовал деньги с нового возлюбленного своей бывшей девушки.— Полицейские выяснили, что несколько недель назад молодая особа прервала отношения со своим парнем и начала встречаться с 18-летним студентом одного из вузов области. Когда брошенный молодой человек узнал об этом, то решил, что душевные страдания ему должны компенсировать материально, — рассказали в УМВД по Белгородской области.Целый месяц житель Волоконовки требовал у соперника 15 тысяч рублей, но тот не дал ему денег и обратился в правоохранительные органы. Подозреваемому в вымогательстве грозит до четырёх лет лишения свободы. В МЧС просят соблюдать правила поведения на льду. В Белгородской области спасатели оборудуют девять водоёмов спасательными постами. Так, в Белгороде будет стоять три поста: два на центральном пляже и в районе Детского областного санатория на реке Северский Донец, третий на городском пляже «Песчаный» на Белгородском водохранилище. Два пункта будут стоять в Белгородском районе: один в районе села Соломино, другой в селе Дорогобужено рядом с Белгородским водохранилищем. Ещё два пункта можно найти в Шебекинском районе: В Шебекине рядом с рекой Нежеголь и в послёлке Маслова Пристань рядом с Белгородским водохранилищем. Два последних поста расположены в Старооскольском городском округе: на Старооскольском водохранилище и на реке Оскол рядом со Старым Осколом. В МЧС предупреждают рыбаков и просят соблюдать правила безопасностьи. — Для любителей подлёдного лова – дополнительные меры предосторожности: не следует пробивать несколько лунок рядом, опасно собираться большими группами на одном месте, не ловить рыбу возле промоин, обязательно запастись верёвкой длиной 12-15 метров, — пояснили в пресс-службе МЧС.Напомним, что в начале этого года белгородские рыбаки уже выходили на лёд Белгородского водохранилища. Самым любопытным в сегодняшнем ЧЭБе станет рубрика «Что это будет?», но проявите терпение — и до неё много всего интересного. Например, мини-рассказ о долгах компаний, управляющих аэропортом и не расплатившихся за благоустройство территории; о новом памятнике, который появится «на одной из площадей Белгорода»; о политической борьбе за Алексеевский филиал НИУ «БелГУ», развернувшейся на минувшей неделе, и ещё о многом неоднозначном, заставляющем задуматься. Поехали. — одной из самых горячих тем минувшей недели стали разборки на юношеском первенстве России по вольной борьбе в Старом Осколе. Чемпионат проходил с 12 по 15 мая, а видеозапись инцидента, произошедшего на соревнованиях, увидела свет в понедельник, 16 мая. В этот момент мужчина в чёрном, в котором позже опознали охранника отца инициатора разборки, показательно достал пистолет — его постарались успокоить, но он продолжил кричать в сторону борцов, держа палец на курке.Несмотря на то, что после драки кулаками не машут, именно это и началось позже — владелец дворца спорта «Аркада», где проходило первенство, Карл Лоор, заявил, что полиция косвенно виновата в том, что произошло. Он объяснил, что в дворце спорта поставили в известность УМВД о необходимости присутствия силовиков на турнире, но в итоге здесь были лишь несколько полицейских. В свою очередь, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что инициатор драки может быть дисквалифицирован пожизненно. — в номинации «Находка недели» побеждают пешеходные переходы в Белгороде. В частности, пять из них, на оснащение которых из федерального бюджета потратили почти 2 миллиона рублей, а получили только голые свисающие провода. На самом деле — объясняют в Общероссийском народном фронте — все эти «зебры» должны были быть оборудованы светодиодной подсветкой, но этого не произошло. Активисты уже отправили письменные претензии в адрес мэрии Белгорода.Таким будет новый памятник в Белгороде, фото zrg74.ru— в акции «На работу на велосипеде» в силу погоды и иных сдерживающих факторов поучаствовало не так много белгородцев. Но Наталья Малыхина из «БелПрессы» всё-таки рискнула — правда, отправилась она не на работу, а на учёбу. Более того, она сняла свою остросюжетную поездку на видео и описала её в тексте. Выглядит небезопасно, но не так уж и плохо.— поставлена точка в судебном процессе о ЧП, произошедшем на железнодорожном переезде в Прохоровке в июле 2015 года. Тогда КамАЗ столкнулся с поездом «Москва — Белгород» — за беспечное поведение на переезде водитель грузовика понёс серьёзное наказание в виде двух лет ограничения свободы и 600 тысяч рублей компенсации морального вреда помощнику машиниста.— а под конец недели департамент здравоохранения и соцзащиты региона опубликовал результаты проверки о случае со смертью пациента в первой городской больнице. Тогда мужчину возили из учреждения в учреждение, в итоге ночью всё-таки приняли в первой горбольнице, а утром он скончался. В департаменте вины врачей в летальном исходе не установили, зато заметили «несвоевременность обращения пациента за медпомощью». Что это будет? В Белгороде как обычно — то полгода ничего не происходит, то в одни выходные сразу всё. Так случится и в ближайшие выходные, когда пройдут сразу два интереснейших фестиваля. Во-первых, сразу два (!) дня на трёх (!!) площадках будет идти «БелМелфест». 