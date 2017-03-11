В Белгородской области в ДТП погибли мотоциклист и пожилая женщина

В пятницу, 10 марта, в Белгородской области в пяти авариях погибли двое человек, а ещё трое получили травмы. В Валуйках днём 68-летний водитель на «Ниве» не справился с управлением и заехал на стоянку, где сбил 93-летнюю женщину и врезался в дерево. Пострадавшую медики отвезли в районную больницу, но спасти её не удалось — она скончалась в больнице.
Ещё один пешеход пострадал в Белгороде. 34-летний водитель Toyota Estima сдавал назад и сбил 30-летнего мужчину. Пострадавшего с травмами госпитализировали в горбольницу № 2.
В Шебекине днём 27-летний водитель без прав сел за руль мотоцикла «Ирбис» и не справился с управлением. Он выехал на встречку, где столкнулся с Nissan X-Trail. Молодого мужчину отвезли в Шебекинскую районную больницу, где он также скончался.
— С учётом резкого потепления и появления на дорогах водителей мототранспорта, Госавтоинспекция региона призывает автомобилистов быть более внимательными. Самим мотоциклистам также не подвергать себя и других участников дорожного движения неоправданному риску, и неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения, — обращаются к белгородцам сотрудники пресс-службы управления ГИБДД по Белгородской области.