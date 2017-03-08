«Мне не надо руку помощи — дайте хотя бы пальчик». Как молодая мать работает в такси и сама воспитывает пятерых детей

Мастер отремонтировал машину и решил на ней покататься. Пресс-служба УМВД по Белгородской области сообщила о возбуждении уголовного дела за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения на 30-летнего автомеханика из Яковлевского района, который, будучи пьяным, угнал машину клиентки и врезался на ней в забор. В полицию обратилась жительница Шебекинского района, которая рассказала, что доверила дочери свой ВАЗ-21041, чтобы та отогнала его на ремонт. Когда девушка вернулась за машиной, в мастерской не оказалось ни мастера, ни автомобиля. Оказалось, что автомеханик отремонтировал машину и решил на ней прокатиться, но не справился с управлением и врезался в забор. Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Замначальника областного управления спорта Сергей Дубенцов и олимпийский чепион Тарас Хтей рассказали о празднике, нормах ГТО и новой волейбольной арене. — 27 июня на площадке перед музеем-диорамой пройдёт Всероссийский олимпийский день. Это общенациональный спортивный праздник. Начнётся мероприятие в 9:30, его откроет многократный чемпион мира по гиревому спорту Сергей Меркулин, который проведёт общегородскую зарядку, — рассказал заместитель начальника управления физкультуры и спорта Белгородской области Сергей Дубенцов.Не кроваво, а показательно— На празднике будет презентация спортивных школ, где они расскажут о своих достижениях и возможностях, пригласят всех желающих заниматься в спортивных клубах, секциях, — продолжил Сергей Дубенцов. — Ведущие спортсмены представят показательные выступления. Установим ринг в центре площади перед музеем-диорамой и на открытом ринге покажем бои боксёров, кикбоксёров и мастеров боевого самбо. Это будут не кровавые бои, а показательные выступления.— Бои будут не столько призовые, сколько показательные, чтобы увидели технику, увидели стиль, увидели мастерство спортсменов. Это привлечёт детвору, кто-то пожелает заниматься этими видами спорта. Здесь также будут выступать самые красивые наши девочки — спортивные гимнастки. Номера покажет федерация кикбоксинга, спортивные акробаты... Мама будет держать за ручку девочку и говорить: «Видишь, как красиво прыгают с обручем? Давай и мы туда пойдём!».Медаль за подготовку— Также одним из моментов Олимпийского дня станет вручение медалей и грамот президента за организацию зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. Более двухсот белгородцев удостоились этой медали (за организацию и проведение эстафеты Олимпийского огня в Белгороде, охрану общественного порядка в Сочи и пр. — прим. ред.).— Самое интересное, что будет для участников — конкурс с розыгрышем главного приза от нашего генерального информационного партнёра — телерадиокомпании «Мир Белогорья». Конкурс будет проходить в несколько этапов: нашим участникам необходимо будет пройти несколько спортивных площадок — а там будет и пейнтбол, и стритбол, и гиревой спорт — получить медали Олимпийского комитета... Обязательно участие в массовом забеге «Олимпийская миля», старт которому в десять утра будет давать Тарас Хтей. В конце тот, кто будет наиболее успешным, получит приз.Попасть в нормативчик— Потом надо будет выйти на площадку ГТО, которая будет работать для всех желающих, и сдать как минимум два норматива на золотой значок. Мы ставим эту площадку, чтобы все могли попробовать свои силы и возможности... Начиная с 2016 года, все будут сдавать комплекс ГТО в наших региональных и муниципальных центрах тестирования.— Пришёл на площадку, подтянулся два раза, понял, что в нормативчик не попадаешь (это к мужчинам относится) — пошёл на турники заниматься. Девушка попробовала несколько раз поднять туловище и поняла, что тренажёрные залы где-то ждут. Или наоборот — «я хоть сейчас готов сдавать, давайте мне муниципального судью, который оформит протокол». На площадке всем сдавшим два норматива будет выдаваться значок.КстатиБелгородская область в числе 12 пилотных субъектов РФ тестировала в 2015 году школьников на сдачу норм ГТО. В августе на площадке БГТУ им. В. Г. Шухова пройдёт первый всероссийский фестиваль ГТО, на который приедут ребята 11–15 лет со всей России.Фото с чемпионом— Я планирую пообщаться с детьми, со студентами, со всеми жителями нашего города, ответить на какие-то вопросы и донести то, что все высокие победы и достижения реальны, — отметил олимпийский чемпион Тарас Хтей. — Это всё рядом и близко. Главное, чтобы были цели и задачи, стремления. Я думаю, что от общения со мной они зарядятся уверенностью и будут стремиться к высоким победам. Устроим фотосессию и автограф-сессию, не буду отказывать никому. День насыщенный будет, постараемся, чтобы всё плодотворно прошло.Куда отправятся дети На пресс-конференции Тарас Хтей и Сергей Дубенцов также прокомментировали ситуацию со строительством волейбольной арены на месте детской спортивной школы.— Строительство арены будет идти в рамках тех договоров, которые сейчас есть перед руководством области и руководством клуба, — отметил Тарас Хтей. — Бюджет федеральный, областной, подключены средства наших партнёров — УК «Металлоинвест» — есть сроки, есть договорённости. Уже забиты первые тестовые сваи. Дети не останутся на улицах: их пристроят, будут в своих кружках, со своими тренерами. Всё будет на высшем уровне, у нас по-другому не делается в области. Подход везде с умом.— Здание дворца волейбола морально устарело, там необходимы ремонты в огромных объёмах, — подчеркнул Сергей Дубенцов. — Взамен этого здания на момент строительства детям будет предоставлена возможность заниматься в других залах. Мы обещаем им предоставить два полноценных зала. С первого сентября они будут заниматься в спортивном комплексе Светланы Хоркиной и в новом зале на Королёва. На улицу никто не уйдёт, тренеры без работы не останутся, дети не останутся без тренеров. В Белгороде с рабочим визитом побывал новый председатель партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов. Преемник Прохорова приехал поддержать белгородских коллег перед осенними выборами в облдуму. По словам Шайхутдинова, конкретную экономическую программу по региону «Гражданская платформа» опубликует летом. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев записал белгородские планы партии. Вместе с Рифатом Шайхутдиновым на встрече с белгородскими журналистами и сторонниками партию представляли депутат горсовета Андрей Маликов и секретарь регионального отделения Андрей Майсак. Шайхутдинов начал с тезисов федеральной повестки, затем плавно перешёл на Белгородскую область.— Почему я приехал к вам? Во-первых, предстоят выборы. Здесь работают прекрасные ваши земляки, Андрей и Андрей. Они много делают в этой области (Белгородской — прим. ред.) — хвалил Шайхутдинов. — Во-вторых, перемены вас ждут. У вас прекрасный губернатор, но когда-то же он уйдёт на пенсию.Шайхутдинов сделал небольшую паузу и многозначительно добавил: «Вот мы бы и хотели...»О том, что партия «хотела бы», попробовал рассказать секретарь регионального отделения «Гражданской платформы» Андрей Майсак.— Цель партии в Белгородской области — выдвижение на выборах в облдуму, — объяснил он, — Приглашаем всех молодых и амбициозных. Если мы попадём (в облдуму — прим. ред.), то обязательно будем представлять интересы микро-, малого и среднего бизнеса.Слово вновь взял Шайхутдинов.— Здесь сложный электорат. У меня масса родственников здесь, переехали с Сахалина. Примерно половина всех жителей — приехавшие. И мы очень надеемся на них, что они поддержат нас, помогут там... — пояснил глава партии, добавив, что «Гражданская платформа» пойдёт на выборы и по одномандатным округам, и общим партийным списком.Модератор пресс-конференции предложила высказаться депутату горсовета Андрею Маликову.— Андрей Алексеевич, может быть расскажете о каких-то социальных, общественно значимых вопросах, которые вы решили? — спросила она чиновника. Маликов непонимающе взглянул на девушку.— Об общественных проектах... Чё-то я растерялся как-то, — выдохнул депутат и опустил глаза. Спустя пару минут он вышел из зала.— Давайте я помогу Андрею Алексеевичу, — попробовал спустить пар секретарь Майсак и стал перечислять факты благотворительной деятельности Маликова, его участия в праздновании Масленицы, чествовании ветеранов и позицией в ситуации с повышением тарифов на воду.Когда Маликов вернулся за стол, вопрос как раз задавала одна из сторонниц партии.— Я хотел добавить... — перебил её депутат.— Что? Об общественной деятельности вспомнил? — захохотал Шайхутдинов и по-отечески похлопал Маликова по спине.— Смска от родителей пришла. Им под 80 — заволновался. Но всё в порядке, я в строю, — улыбнулся Маликов.Тем временем председателю партии задали конкретный и главный вопрос — будет ли и когда будет конкретная экономическая программа партии по Белгородской области?— Конечно. Есть конечно и федеральная повестка, но в каждом регионе надо смотреть конкретно. В Белгородской области, во-первых, это импортозамещение — надо понять и предложить бизнесу, что замещать. Во-вторых, надо будет понять, как двинуться навстречу малому бизнесу, — объяснил Шайхутдинов. Председатель партии рассказал, что видел листовки у белгородских подъездов с просьбами жаловаться на тех, кто не платит налоги.— Что, мы развиваем стукачество, получается? — возмутился он и добавил, что «где-то в июне» партия будет озвучивать программу по Белгородской области и окончательно подготовится к выдвижению на выборах.Под конец у Андрея Маликова поинтересовались, не боится ли он, что потеряется среди «финансовых акул белгородской облдумы». — Ну, тут два варианта... — многозначительно ответил депутат, — или я её веду в ЗАГС, или — в прокуратуру, — и улыбнулся. Людям предлагают звонить на телефон «горячей линии» и прийти на приём к начальнику правового отдела. С 16 по 20 ноября правовой отдел Белгородской таможни проводит акцию «На что жалуетесь?». В эти четыре дня любой желающий может позвонить на специальную «горячую линию» и узнать, как оформлять жалобы на работу таможни, на действия, бездействие и решения таможенников. В пятницу, 20 ноября, в последний день акции с 8:00 до 16:00 вопросы можно будет задать лично начальнику правового отдела Белгородской таможни Сергею Скворцову. Приём граждан будет проходить по адресу: Белгород, улица Победы, 78а, кабинет 708. Молодые люди пригласили в квартиру мужчину, которого подозревали в половой связи с несовершен
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«Мне не надо руку помощи — дайте хотя бы пальчик». Как молодая мать работает в такси и сама воспитывает пятерых детей

Юлия Афанасьева уже четыре месяца работает в белгородском такси. Дом у семьи топится дровами, а исправить это нельзя, так как он находится в обременении. Статус матери-одиночки она получить тоже не может, так как ещё не развелась с мужем, а где он — Юлия не знает. История сильной женщины и любящей матери, которая оказалась в сложной жизненной ситуации.

«Мне не надо руку помощи — дайте хотя бы пальчик». Как молодая мать работает в такси и сама воспитывает пятерых детей

Больше века назад, 8 марта 1908 года, тысячи американок вышли на улицы отстаивать свои права. В честь этого события, сегодня под вечер в ресторанах и кафе Белгорода будет много красивых женщин, ради которых ООН сделала ещё один выходной. Но белгородская таксистка Юлия Афанасьева, скорее всего, будет работать в этот день, чтобы заработать своим пятерым детям на одежду, еду и другие нужды.

***

Мы подходим к такси, задние сидения которого застелены детским пледом с разноцветными медведями. Садимся. Девушка за рулём суетится, убирая куда-то кружку чая и быстро проглатывая последний кусочек печенья, попутно извиняясь, что не успела пообедать.

— Я работаю в такси уже четыре месяца. Пособия на детей получаю один раз в месяц, на жизнь этого не хватает. А жить надо каждый день и кушать тоже. В такси я зарабатываю пусть и небольшие, но хотя бы «живые» деньги, чтобы не нуждаться в самом необходимом, — рассказывает Юлия.

Женщина говорит, что от вождения такси получает удовольствие, но только эта работа очень небезопасная.

— Я даже не знаю, вернусь ли обратно к детям, потому что куда судьба закинет, туда я и еду. Хотя совсем страшно, чтобы напугать меня, и я убежала из такси, — такого не было. Неприятные ситуации присутствуют: выпившие мужчины начинают приставать, руки распускать, но я умею справляться с такими.

— Юлия, сколько можно заработать за рулём такси?

— Машина арендованная. В сутки я зарабатываю сначала на аренду, а потом уже себе. Когда тысячу заработаю, когда 500 рублей, когда больше. Стабильности нет. Сегодня хорошо, завтра может быть очень хорошо, а может и вообще никак.

Девушка вышла замуж вскоре после окончания школы. Как объясняет сама, она воспитывалась в неблагополучной семье, поэтому чтобы не попасть в неприятности, решила выйти замуж. В школе Юлия хотела стать гинекологом и даже работала после получения аттестата какое-то время в медицинской сфере, но когда получила права, решила пойти в такси.

— А что бы вы выбрали сейчас, если бы работая гинекологом, получали те же деньги, которые сейчас получаете за извоз?

— Если бы у меня были деньги и время, чтобы учиться на гинеколога, я бы, конечно, предпочла эту профессию. Но, больше всего, я хочу быть дома с детьми. Я очень много времени провожу в этой машине, даже больше, чем дома.

***

— Когда мы оказались в трудной ситуации, первый вариант, который мне предлагали, — забрать у меня детей из-за того, что у нас не было денег, питания. Я не хочу, чтобы кто-то забирал их у меня, и они хотят быть со мной. Поэтому, может, и не совсем подходящая у меня работа для многодетной мамы, но на данный момент это самый лучший для нас вариант. Пусть я даже 200 рублей заработаю, но это лучше, чем ничего. Хоть это и смешные деньги, но на них я смогу купить молоко, хлеб или чай, который принесу домой, чтобы дети не голодали.

О детях Юлия рассказывала долго: двое учатся в школе, двое ходят в детский сад, а самому младшему скоро исполнится год. По словам таксистки, он родился недоношенным и не мог находиться дома без медицинской помощи. Девушка не могла покупать лекарства, которые были нужны ребёнку, и положила его на пять месяцев в дом малютки, где его обещали вылечить. Ему действительно помогли, и 26 марта Юлия вместе с детьми заберёт малыша домой.

— Интересуется ли кто-то из соцзащиты и других служб по контролю за детьми вашей ситуацией?

— Никто нас не трогает, ни в хорошем смысле, ни в плохом. К нам периодически приходят из школы социальный педагог, завуч и классные руководители старших детей. Они проверяют, что есть у детей, что в холодильнике, сытые ли они, как одеты. Но, правда, уже где-то три месяца не приходили.

— А как дети учатся? Может быть чем-то увлекаются?

— Мы живём в сельской местности. Какие там могут быть увлечения? Может быть, какие-то дополнительные кружки и есть, но они на них не могут ходить. Дети учатся в Весёлой Лопани, а мы живём в Долбино. На учёбу и обратно их возит специальный автобус. Если ребёнок остаётся на дополнительное занятие, мне нужно ехать и забирать его, а такая возможность есть не всегда. Недавно дочка не поняла тему и хотела остаться на дополнительное занятие с учителем, но из-за того, что надо было идти на автобус, не смогла. Естественно успеваемость немного падает, но они у меня молодцы: учатся хорошо, причём не просто нормально, а именно хорошо.

Женщина добавляет, что дети не только хорошо учатся, но ещё и помогают ей в быту.

— У нас дома печное отопление, дрова. Я с работы бывает в два часа ночи возвращаюсь. Пока приеду, дров нарублю, печку растоплю, чтобы дети утром вставали, и им тепло было. Сын иногда помогает колоть дрова, я приезжаю и просто растапливаю — самим им пока не разрешаю. Я стираю, а дочка развешивает белье. Если Руслану (сын Юлии — прим. ред.) надо в школу рубашку погладить — погладит, а маленькие горшки друг за другом выносят. Они добрые, воспитанные и очень отзывчивые. Маме моей, которая в соседнем доме живёт, тоже помогают. Она сама приготовить себе не может — внуки и в магазин бегают, и если что-то приготовим, то ей несут.

— А есть ли у вас в доме газ?

— Газ проведён, но отключён за неуплату. Там 2,5 тысячи долг — муж тогда не работал. И документы нужно привести в порядок. Дом куплен на материнский капитал, а хозяин дома живёт на Украине. Когда там начались все эти события, он пропал. Деньги, которые были на материнском капитале, он получил, но дом стоил 500 тысяч, и 100 тысяч мы должны ему ещё доплатить. Из-за этого всё стоит на месте — по документам дом с обременением, поэтому я ничего не могу сделать: ни воду провести, ни газ, и его найти не могу. Даже если бы у меня были эти сто тысяч, мне их некому отдать.

Когда я жила с мужем, он говорил, что надо обращаться в суд и пытаться добиться справедливости, раз хозяина дома невозможно найти. А теперь и мужа нет. Сейчас куда не кинься — везде нужны адвокаты, юристы, а у меня на них просто нет денег. Я зарабатываю, буквально, только на еду, — делится Юлия.

Материнский капитал — это не все деньги, которые положены одинокой многодетной матери. Юлия говорит, что на третьего ребенка у неё есть «региональный капитал», но чтобы его получить, нужно собрать пакет документов вместе с мужем. Где находится её муж — девушка не знает. Юлии предлагали потрать эти деньги на ремонт в доме, сделать его самой, собрать все чеки, справки о доходах и другие документы, после чего ей погасят траты на ремонт за счёт «регионального капитала».Позже в управлении соцзащиты предложили оплатить этими деньгами работу газовой бригады и материал, но, по словам Юлии, этим так никто и не стал заниматься.

— Я думаю, что на наши 42 квадратных мера хватило бы этих 55 тысяч, чтобы провести отопление. Нам очень тяжело, очень холодно, когда морозы. Дом старенький, полы кривые, там свистит, там дует. Мы спасались как могли, даже одеялами завешивали. И всё переживали, что кто-нибудь придёт зимой, посмотрит, что у нас тут, ну так, в натяжечку... чтоб... чтобы не забирали [детей] (женщина заплакала).

Юлия вытерла слёзы, которые, как мне показалось, появились ещё тогда, когда она говорила про юристов, и продолжила свой рассказ.

— Сейчас мы разводимся с мужем. Если бы я была в статусе одинокой мамы, то у меня было бы больше возможностей получить помощь, субсидии. Всё упирается в то, что официально я ещё замужем, и мне нужны документы от супруга, чтобы получить помощь. Когда мы разведёмся, я начну ходить по всем инстанциям, и если положена мне какая-нибудь помощь, то пусть помогут, отзовутся. Но я не против и своими силами зарабатывать. Может быть, мне смогут предоставить какую-нибудь работу, на которой я смогу чувствовать себя в безопасности, не в такси, и чтобы по графику я смогла работать, чтобы дети не оставались одни.

Мне не надо руку помощи — мне хотя бы пальчик дайте, а я буду за него цепляться и тянуться. Хоть бы чуть-чуть кто-нибудь откуда-нибудь откликнулся. Я просто хочу, чтобы дети остались со мной, чтобы их не забирали из-за того, что у нас такое плохое положение. Не хочу! Моё «не хочу», конечно, никого не интересует, но я нормальная женщина, я не алкашка, не наркоманка, а нормальная мать, которая любит своих детей, также как и они меня...

Уважаемые читатели, если вы вдруг захотите помочь Юлии Афанасьевой и её семье, напишите нам на почту pr@fonar.tv, и мы вам дадим контакты для связи.

Текст: Никита Поников
Фото: Мария Потапенко

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#такси #Белгород #многодетные семьи
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