«Мне не надо руку помощи — дайте хотя бы пальчик». Как молодая мать работает в такси и сама воспитывает пятерых детей

Мастер отремонтировал машину и решил на ней покататься. Пресс-служба УМВД по Белгородской области сообщила о возбуждении уголовного дела за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения на 30-летнего автомеханика из Яковлевского района, который, будучи пьяным, угнал машину клиентки и врезался на ней в забор. В полицию обратилась жительница Шебекинского района, которая рассказала, что доверила дочери свой ВАЗ-21041, чтобы та отогнала его на ремонт. Когда девушка вернулась за машиной, в мастерской не оказалось ни мастера, ни автомобиля. Оказалось, что автомеханик отремонтировал машину и решил на ней прокатиться, но не справился с управлением и врезался в забор. Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Замначальника областного управления спорта Сергей Дубенцов и олимпийский чепион Тарас Хтей рассказали о празднике, нормах ГТО и новой волейбольной арене. — 27 июня на площадке перед музеем-диорамой пройдёт Всероссийский олимпийский день. Это общенациональный спортивный праздник. Начнётся мероприятие в 9:30, его откроет многократный чемпион мира по гиревому спорту Сергей Меркулин, который проведёт общегородскую зарядку, — рассказал заместитель начальника управления физкультуры и спорта Белгородской области Сергей Дубенцов.Не кроваво, а показательно— На празднике будет презентация спортивных школ, где они расскажут о своих достижениях и возможностях, пригласят всех желающих заниматься в спортивных клубах, секциях, — продолжил Сергей Дубенцов. — Ведущие спортсмены представят показательные выступления. Установим ринг в центре площади перед музеем-диорамой и на открытом ринге покажем бои боксёров, кикбоксёров и мастеров боевого самбо. Это будут не кровавые бои, а показательные выступления.— Бои будут не столько призовые, сколько показательные, чтобы увидели технику, увидели стиль, увидели мастерство спортсменов. Это привлечёт детвору, кто-то пожелает заниматься этими видами спорта. Здесь также будут выступать самые красивые наши девочки — спортивные гимнастки. Номера покажет федерация кикбоксинга, спортивные акробаты... Мама будет держать за ручку девочку и говорить: «Видишь, как красиво прыгают с обручем? Давай и мы туда пойдём!».Медаль за подготовку— Также одним из моментов Олимпийского дня станет вручение медалей и грамот президента за организацию зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. Более двухсот белгородцев удостоились этой медали (за организацию и проведение эстафеты Олимпийского огня в Белгороде, охрану общественного порядка в Сочи и пр. — прим. ред.).— Самое интересное, что будет для участников — конкурс с розыгрышем главного приза от нашего генерального информационного партнёра — телерадиокомпании «Мир Белогорья». Конкурс будет проходить в несколько этапов: нашим участникам необходимо будет пройти несколько спортивных площадок — а там будет и пейнтбол, и стритбол, и гиревой спорт — получить медали Олимпийского комитета... Обязательно участие в массовом забеге «Олимпийская миля», старт которому в десять утра будет давать Тарас Хтей. В конце тот, кто будет наиболее успешным, получит приз.Попасть в нормативчик— Потом надо будет выйти на площадку ГТО, которая будет работать для всех желающих, и сдать как минимум два норматива на золотой значок. Мы ставим эту площадку, чтобы все могли попробовать свои силы и возможности... Начиная с 2016 года, все будут сдавать комплекс ГТО в наших региональных и муниципальных центрах тестирования.— Пришёл на площадку, подтянулся два раза, понял, что в нормативчик не попадаешь (это к мужчинам относится) — пошёл на турники заниматься. Девушка попробовала несколько раз поднять туловище и поняла, что тренажёрные залы где-то ждут. Или наоборот — «я хоть сейчас готов сдавать, давайте мне муниципального судью, который оформит протокол». На площадке всем сдавшим два норматива будет выдаваться значок.КстатиБелгородская область в числе 12 пилотных субъектов РФ тестировала в 2015 году школьников на сдачу норм ГТО. В августе на площадке БГТУ им. В. Г. Шухова пройдёт первый всероссийский фестиваль ГТО, на который приедут ребята 11–15 лет со всей России.Фото с чемпионом— Я планирую пообщаться с детьми, со студентами, со всеми жителями нашего города, ответить на какие-то вопросы и донести то, что все высокие победы и достижения реальны, — отметил олимпийский чемпион Тарас Хтей. — Это всё рядом и близко. Главное, чтобы были цели и задачи, стремления. Я думаю, что от общения со мной они зарядятся уверенностью и будут стремиться к высоким победам. Устроим фотосессию и автограф-сессию, не буду отказывать никому. День насыщенный будет, постараемся, чтобы всё плодотворно прошло.Куда отправятся дети На пресс-конференции Тарас Хтей и Сергей Дубенцов также прокомментировали ситуацию со строительством волейбольной арены на месте детской спортивной школы.— Строительство арены будет идти в рамках тех договоров, которые сейчас есть перед руководством области и руководством клуба, — отметил Тарас Хтей. — Бюджет федеральный, областной, подключены средства наших партнёров — УК «Металлоинвест» — есть сроки, есть договорённости. Уже забиты первые тестовые сваи. Дети не останутся на улицах: их пристроят, будут в своих кружках, со своими тренерами. Всё будет на высшем уровне, у нас по-другому не делается в области. Подход везде с умом.— Здание дворца волейбола морально устарело, там необходимы ремонты в огромных объёмах, — подчеркнул Сергей Дубенцов. — Взамен этого здания на момент строительства детям будет предоставлена возможность заниматься в других залах. Мы обещаем им предоставить два полноценных зала. С первого сентября они будут заниматься в спортивном комплексе Светланы Хоркиной и в новом зале на Королёва. На улицу никто не уйдёт, тренеры без работы не останутся, дети не останутся без тренеров. В Белгороде с рабочим визитом побывал новый председатель партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов. Преемник Прохорова приехал поддержать белгородских коллег перед осенними выборами в облдуму. По словам Шайхутдинова, конкретную экономическую программу по региону «Гражданская платформа» опубликует летом. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев записал белгородские планы партии. Вместе с Рифатом Шайхутдиновым на встрече с белгородскими журналистами и сторонниками партию представляли депутат горсовета Андрей Маликов и секретарь регионального отделения Андрей Майсак. Шайхутдинов начал с тезисов федеральной повестки, затем плавно перешёл на Белгородскую область.— Почему я приехал к вам? Во-первых, предстоят выборы. Здесь работают прекрасные ваши земляки, Андрей и Андрей. Они много делают в этой области (Белгородской — прим. ред.) — хвалил Шайхутдинов. — Во-вторых, перемены вас ждут. У вас прекрасный губернатор, но когда-то же он уйдёт на пенсию.Шайхутдинов сделал небольшую паузу и многозначительно добавил: «Вот мы бы и хотели...»О том, что партия «хотела бы», попробовал рассказать секретарь регионального отделения «Гражданской платформы» Андрей Майсак.— Цель партии в Белгородской области — выдвижение на выборах в облдуму, — объяснил он, — Приглашаем всех молодых и амбициозных. Если мы попадём (в облдуму — прим. ред.), то обязательно будем представлять интересы микро-, малого и среднего бизнеса.Слово вновь взял Шайхутдинов.— Здесь сложный электорат. У меня масса родственников здесь, переехали с Сахалина. Примерно половина всех жителей — приехавшие. И мы очень надеемся на них, что они поддержат нас, помогут там... — пояснил глава партии, добавив, что «Гражданская платформа» пойдёт на выборы и по одномандатным округам, и общим партийным списком.Модератор пресс-конференции предложила высказаться депутату горсовета Андрею Маликову.— Андрей Алексеевич, может быть расскажете о каких-то социальных, общественно значимых вопросах, которые вы решили? — спросила она чиновника. Маликов непонимающе взглянул на девушку.— Об общественных проектах... Чё-то я растерялся как-то, — выдохнул депутат и опустил глаза. Спустя пару минут он вышел из зала.— Давайте я помогу Андрею Алексеевичу, — попробовал спустить пар секретарь Майсак и стал перечислять факты благотворительной деятельности Маликова, его участия в праздновании Масленицы, чествовании ветеранов и позицией в ситуации с повышением тарифов на воду.Когда Маликов вернулся за стол, вопрос как раз задавала одна из сторонниц партии.— Я хотел добавить... — перебил её депутат.— Что? Об общественной деятельности вспомнил? — захохотал Шайхутдинов и по-отечески похлопал Маликова по спине.— Смска от родителей пришла. Им под 80 — заволновался. Но всё в порядке, я в строю, — улыбнулся Маликов.Тем временем председателю партии задали конкретный и главный вопрос — будет ли и когда будет конкретная экономическая программа партии по Белгородской области?— Конечно. Есть конечно и федеральная повестка, но в каждом регионе надо смотреть конкретно. В Белгородской области, во-первых, это импортозамещение — надо понять и предложить бизнесу, что замещать. Во-вторых, надо будет понять, как двинуться навстречу малому бизнесу, — объяснил Шайхутдинов. Председатель партии рассказал, что видел листовки у белгородских подъездов с просьбами жаловаться на тех, кто не платит налоги.— Что, мы развиваем стукачество, получается? — возмутился он и добавил, что «где-то в июне» партия будет озвучивать программу по Белгородской области и окончательно подготовится к выдвижению на выборах.Под конец у Андрея Маликова поинтересовались, не боится ли он, что потеряется среди «финансовых акул белгородской облдумы». — Ну, тут два варианта... — многозначительно ответил депутат, — или я её веду в ЗАГС, или — в прокуратуру, — и улыбнулся. Людям предлагают звонить на телефон «горячей линии» и прийти на приём к начальнику правового отдела. С 16 по 20 ноября правовой отдел Белгородской таможни проводит акцию «На что жалуетесь?». В эти четыре дня любой желающий может позвонить на специальную «горячую линию» и узнать, как оформлять жалобы на работу таможни, на действия, бездействие и решения таможенников. В пятницу, 20 ноября, в последний день акции с 8:00 до 16:00 вопросы можно будет задать лично начальнику правового отдела Белгородской таможни Сергею Скворцову. Приём граждан будет проходить по адресу: Белгород, улица Победы, 78а, кабинет 708. Молодые люди пригласили в квартиру мужчину, которого подозревали в половой связи с несовершен