На международном пункте пропуска «Нехотеевка» задержали гражданина Украины, который пытался ввезти в Белгородскую область почти 13 килограммов солёных устриц. В пресс-службе регионального управления Россельхознадзора рассказали, что мужчина собирался отвезти морепродукты в Москву. У него при себе не оказалось ветеринарно-сопроводительных документов на груз, а условия транспортировки устриц были нарушены. Морепродукты изъяли и уничтожили по решению инспектора Россельхознадзора.
В Белгородской области уничтожили 13 килограммов устриц
Контрабандные морепродукты пытался ввезти в Россию гражданин Украины.
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