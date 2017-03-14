​Полиция задержала предполагаемого участника перестрелки 8 марта в Белгороде

Во вторник, 14 марта, УМВД по
Белгородской области сообщило о
задержании 39-летнего мужчины, который
может быть причастен к перестрелке,
произошедшей 8 марта на улице Есенина.
Ранее судимого белгородца сотрудники
регионального уголовного розыска нашли
в Курске. По сообщению ведомства, сейчас
орудие преступления находится на
исследовании в Экспертно-криминалистическом
центре УМВД по Белгородской области.
Напомним, в перестрелке в районе дома № 8 на улице Есенина пострадали двое мужчин. Один из них был госпитализирован с ранением в голову, а второму пуля попала в бедро. Третий участник, который выстрелил в пострадавших, тогда скрылся с места происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.