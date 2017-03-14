​​СК не нашел состава преступления в гибели мужчины возле больницы в Красногвардейском районе

В следственном управлении
СК РФ по Белгородской области «Фонарю»
подтвердили информацию об отказе в
возбуждении уголовного дела по факту
смерти мужчины возле больницы в
Красногвардейском районе. Ранее об этом
сообщило РИА Новости.
— В действиях дежурного врача и медсестры приемного отделения и врача-реаниматолога не усмотрено признаков состава преступления. Не установлено, что они ему оказывали несоответствующую помощь, что они ему причинили смерть по неосторожности и что в их действиях усматривалась халатность, — цитирует агентство представителя регионального СК.
Напомним, по данным СМИ в ночь с 6 на 7 января 2017 года мужчина обратился в центральную районную больницу в Бирюче, а ему вместо медпомощи предложили выпить чаю. Чуть позже он скончался от инфаркта.