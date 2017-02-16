Облздрав проверит старооскольскую больницу, где врачи забыли метровый кусок марли в животе пациентки

Областной департамент здравоохранения и соцзащиты проверит больницу в Старом Осколе, медики которой забыли метровый кусок марли в животе у пациентки.
— В случае подтверждения опубликованной информации и выявления дефектов оказания медицинской помощи к виновным лицам будут приняты соответствующие меры в пределах установленной компетенции, — цитирует ответ ведомства Go31.ru.
Первыми об инциденте узнали журналисты 9-го телеканала. В сюжете они рассказали историю женщины, которая якобы из-за ошибки врачей два года ходила с метровым куском марли в животе. В 2015 году 39-летней пациентке в гинекологическом отделении второй горбольницы поставили диагноз «Разрыв кисты жёлтого тела». Ей сделали операцию и выписали, но боли не прекращались. Как потом выяснилось, причиной этого стал метровый кусок марли, которые медики забыли в животе женщины во время операции.
Следующие два года пострадавшая ходила по больницам с жалобой на боли. В 2016 году её снова отправили на операцию.
— Я ходила по больницам, всё время лечилась, лечилась. Мой гинеколог направила меня в 16-м году в мае опять на операцию — это было уже в медсанчасти. Там мне сделали лапароскопию, но ничего не обнаружили. После операции положено делать УЗИ, сделали и опять обнаружили кистозное образование больших размеров, — поясняет женщина.
После этого пациентка обратилась в частную клинику в Воронеже, где врачи тоже обнаружили кистозное образование. Сделали операцию, но вместо кисты достали из женщины метровую марлю.
— Салфетка была с гноем, она запуталась уже в кишечнике, и кишечник при этом спаялся. За счёт того, что было воспаление в брюшной полости, у меня развился очень сильный спаечный процесс. Я думала, здесь мне жизнь спасают, но мне спасали жизнь там, — поясняет женщина.
Из-за инцидента у женщины начались проблем со здоровьем, так как помимо кишечника пострадал желудок — начался гастрит. Пациентка рассказывает, что врачи, которые делали ей операцию, не чувствуют своей вины. Пострадавшая намерена обратиться в суд. Она хочет, чтобы ей компенсировали стоимость операции в Воронеже и моральный вред за два года, которые она ходила по больницам.
Помимо этого, женщина попросила Следственное управление СК по Белгородской области проверить действия врачей. В ведомстве редакции «Фонаря» подтвердили, что получили жалобу, однако, пояснили, что перенаправили её в региональное УМВД. Белгородские полицейские будут проверять жалобу по составу статьи 118 части второй УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Санкции статьи предполагают до одного года тюрьмы.