Облздрав проверит старооскольскую больницу, где врачи забыли метровый кусок марли в животе пациентки

Белгородский областной суд вынес приговор двум участникам преступной группы, которых обвиняли в мошенничестве. Белгородский областной суд оставил в силе приговор 34-летнему мужчине и 20-летней девушке, которых обвинял в мошенничестве с использованием интернета и мобильной связи. В суде установили, что подельники звонили белгородцам и, представляясь сотрудниками банков, узнавали их паспортные данные якобы для разблокировки карт. С помощью паспортных данных они получали дубликаты сим-карт своих жертв, карты их настоящих владельцев блокировались, и те не получали смс о банковских операциях с их счетами. Мошенники переводили деньги с чужих карт на другие счета и обналичивали их. Ущерб каждого из пострадавших клиентов банка составил от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.— Установлено, что в группе действовало и несколько лиц, обеспечивших осужденных информацией, необходимой для совершения преступлений. В их числе сотрудники банков, сообщавшие сведения о банковских счетах потерпевших и содержащихся на них средствах, — пояснили в пресс-службе областного суда.Обвиняемого в мошенничестве мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, женщину — к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. В областном суде отметили, что оба обвиняемых в течение всего процесса не признавали свою вину. В апелляционных жалобах они жаловались на недоказанность их вины и несправедливость назначенного наказания. Расследование мошеннической схемы продолжается: в отношении других участников преступной группы уголовные дела выделены в отдельное производство. Вход на мастер-класс свободный. В среду, 6 июля, в центральном офисе Сбербанка на Гражданском проспекте, 52 (четвёртый этаж) пройдёт мастер-класс маркетолога Ильи Балахнина «Точки контакта и инструменты коммуникаций с клиентами». Участники встречи узнают, как эффективно выстроить бизнес- процессы на всех этапах взаимодействия с клиентом и какими маркетинговыми инструментами при этом пользоваться. Также на встрече спикер расскажет о точках контакта и этапах «потребительского путешествия» и покажет, как анализировать эффективность и отдачу от вложений в маркетинговые инструменты. Участие в мастер-классе бесплатное, но с обязательной предварительной регистрацией. Зарегистрироваться можно по телефонам +7 (4722) 373-678, +7 (909) 202-60-15 или по электронной почте info@rimedo.ru. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?122"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_176145_5102", 176145, 5102, 'xLZ3pqr2-0vd2gegwfs7ewMEOQ', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Члены антикоррупционной комиссии университета ищут новые формы профилактики взяточничества. В НИУ «БелГУ члены антикоррупционной комиссии обсудили способы профилактики взяточничества с начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Белгорода Сергеем Астаповым. В пресс-службе ведомства рассказали, что в вузе собираются выявлять студентов, которые могут захотеть дать взятку преподавателю.— Было предложено определить группы риска — тех студентов, у которых есть мотив дать взятку, к примеру, по причине большого количества пропусков занятий или неуспеваемости и целенаправленно с ними работать через старост, кураторов, — сообщает пресс-служба городского УМВД.Предполагается, что преподаватели будут дополнительно заниматься с отстающими студентами. Руководство вуза и полиция также договорились, что посредником между студентами и правоохранительными органами станет Информационно-консультативный центр Юридического института БелГУ. Авторы идеи считают, что студенты охотнее будут делиться своими проблемами с такими же студентам, как они. Вузовский центр бесплатной юридической помощи работает с 2001 года, там начинающие юристы консультируют клиентов по гражданскому, жилищному, семейному административному и наследственному праву. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет. В четверг, 9 июля, Следственный комитет по Белгородской области сообщает о возбуждении уголовного дела на 35-летнего старооскольца. Мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней девушки.— По версии следствия, 8 июля 2015 года мужчина пришёл домой в состоянии алкогольного опьянения и предложил дочери своей супруги вступить с ним в половую связь. Получив от падчерицы отказ, он изнасиловал её. О совершенном преступлении девушка сообщила в правоохранительные органы, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета. На соревнования приедут команды из Орла, Воронежа и Москвы. 7 и 8 мая в Белгороде проведут турнир по регби Кубок Белогорья. В соревнования будут участвовать «Белая крепость» из Белгорода, «Сборная клубов» и «Стальной Орёл» из Орла и Воронежа и команда «Гранит» из Москвы. Организаторы рассказали, что сам турнир проведут в один день — 7 мая, а 8 мая сыграют «Белая Крепость» и «Сборная клубов».Игры будут проходить на стадионе детского лагеря «Альтаир». Начало игр 7 мая в 10:00. Вход — свободный. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-119913001_6", -119913001, 6, 'BhEWcUeUwsWUiK1Nx1WdpnSxFG0', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Сотрудники Стойленского ГОК потушили условное возгорание за одну минуту и 41 секунду. В Старом Осколе определили победителей конкурса «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны 2016 года». Ими стали сотрудники отделения пожаротушения Стойленского ГОК. Фото пресс-службы СГОК Пожарные-добровольцы показывали своим профессиональным коллегам, как они будут тушить условный пожар. Стойленцы справились с этой задачей за одну минуту и 41 секунду, обогнав соперников почти на минуту. — Держать такую высокую планку непросто. Систематическими тренировками стойленцы добиваются главного результата — они готовы к защите жизни и здоровья работников в своих подразделениях от пожаров, а также оказанию первой доврачебной помощи при чрезвычайных ситуациях, — рассказал начальник штаба ГО и Первого отдела Стойленского ГОК Андрей Урекин. Конкурс проводится в течение 23 лет. Его участниками являются спасательные дружины предприятий и организаций, сельские добровольные пожарные формирования Старого Оскола. По информации пресс-службы СГОК, на протяжении всех этих лет команда Стойленского ГОК являлась бессменным лидером соревнований. Администрация Белгорода просит автомобилистов не оставлять машины на дорогах, чтобы не мешать уборке улиц. Пресс-служба администрации Белгорода рассказала, что 3 и 4 декабря с улиц города вывезли более 11 тысяч кубических метров снега. На «горячую линию» позвонили около 200 белгородцев. В мэрии также говорят, что реагировали и на жалобы горожан в соцсетях. К работе привлекли «Белгорблагоустройство» и жилищные организации — например, в субботу работали 597 дворников и 52 машины управляющих компаний и ТСЖ, а также 296 работников и 81 машина «Белгорблагоустройства» — Администрация города Белгорода просит автовладельцев не оставлять транспорт на улично-дорожной сети. Это существенно осложняет работу крупногабаритной техники и препятствует качественной уборке дорог, — напоминают в пресс-службе мэрии Белгорода. разделаФотостудия «Точка» (Белгород, Чехова, 1 — прим. ред.) начала принимать заявки на новогодние фотосессии. В уютном пространстве несколько тематических зон, оформленных руками мастеров специально под Новый год-2017. объективами — умельцы-фотографы (почти волшебники, а может и не почти) — Василий Кучма и Григорий Гудзь. Стоимость — от 3 тысяч рублей. Фотографы обещают, что все, кто придёт на фотосессии до 15 декабря, получат фото ещё до Нового года. Желающих много, поэтому бронируйте заранее: + 7 (961) 175-00-30 или +7 (910) 366-67-07. Полиция просит помощи в розыске жительницы Грайворонского района Татьяны Ваниной. УМВД Белгорода объявило в розыск 17-летнюю жительницу Грайворонского района Татьяну Ванину. В последний раз девушку видели 13 мая на белгородском автовокзале. На момент исчезновения она была одета в синие джинсы, тёмную куртку и кроссовки с разноцветными шнурками.Всех, кто знает о местонахождении Татьяны Ваниной, просят звонить по телефонам +7 (4722) 31-01-28, 26-32-82, +7 (951) 153-57-03 или 02.В понедельник, 16 мая, в УМВД по Белгородской области сообщили, что девушку нашли и вернули родителям. Её жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудника отдела по делам несовершеннолетних выясняют, почему она ушла из дома. Евгений Тищенко признался, что ему сложно судить о бое со стороны, но он готов извиниться перед соперником, если победу ему присудили несправедливо. Первого белгородского медалиста Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро боксёра Евгения Тищенко поздравил мэр Белгорода Константин Полежаев. — Несомненно, большинство жителей нашего города следило за таким сложным и изнуряющим финальным боем. Собрав всю волю в кулак, Вы продемонстрировали высшее мастерство, одолели достойного соперника, — приводит текст поздравительной телеграммы пресс-служба городской администрации. Напомним, что во вторник ночью, 16 августа, прошёл финальный поединок Олимпийского турнира по боксу, в котором россиянин Евгений Тищенко встречался с чемпионом Азии Василием Левитом.Фото championat.comПоддержать белгородского спортсмена в Рио прилетел начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области Олег Сердюков. На трибунах «Риоцентро» за решающим поединком также пристально наблюдал глава МОК Томас Бах и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Финальный бой для действующего чемпиона мира и Европы оказался самым тяжёлым на всём олимпийском турнире. Казахстанец уже с первых минут пошёл в наступательную атаку, нанося стремительные удары. Евгению приходилось защищаться. Во многом за счёт своего напора и активности в первом раунде преимущество судьи отдали Василию Левиту — 10:9 на двух
$ 56,77
 60,02
 2,10
-10 °C
четверг, 16 февраля

Облздрав проверит старооскольскую больницу, где врачи забыли метровый кусок марли в животе пациентки

Пострадавшая женщина намерена судиться с руководством больницы.

Областной департамент здравоохранения и соцзащиты проверит больницу в Старом Осколе, медики которой забыли метровый кусок марли в животе у пациентки.

— В случае подтверждения опубликованной информации и выявления дефектов оказания медицинской помощи к виновным лицам будут приняты соответствующие меры в пределах установленной компетенции, — цитирует ответ ведомства Go31.ru.

Первыми об инциденте узнали журналисты 9-го телеканала. В сюжете они рассказали историю женщины, которая якобы из-за ошибки врачей два года ходила с метровым куском марли в животе. В 2015 году 39-летней пациентке в гинекологическом отделении второй горбольницы поставили диагноз «Разрыв кисты жёлтого тела». Ей сделали операцию и выписали, но боли не прекращались. Как потом выяснилось, причиной этого стал метровый кусок марли, которые медики забыли в животе женщины во время операции.

Кадр из сюжета «Девятого канала»

Следующие два года пострадавшая ходила по больницам с жалобой на боли. В 2016 году её снова отправили на операцию.

— Я ходила по больницам, всё время лечилась, лечилась. Мой гинеколог направила меня в 16-м году в мае опять на операцию — это было уже в медсанчасти. Там мне сделали лапароскопию, но ничего не обнаружили. После операции положено делать УЗИ, сделали и опять обнаружили кистозное образование больших размеров, — поясняет женщина.

После этого пациентка обратилась в частную клинику в Воронеже, где врачи тоже обнаружили кистозное образование. Сделали операцию, но вместо кисты достали из женщины метровую марлю.

— Салфетка была с гноем, она запуталась уже в кишечнике, и кишечник при этом спаялся. За счёт того, что было воспаление в брюшной полости, у меня развился очень сильный спаечный процесс. Я думала, здесь мне жизнь спасают, но мне спасали жизнь там, — поясняет женщина.

Из-за инцидента у женщины начались проблем со здоровьем, так как помимо кишечника пострадал желудок — начался гастрит. Пациентка рассказывает, что врачи, которые делали ей операцию, не чувствуют своей вины. Пострадавшая намерена обратиться в суд. Она хочет, чтобы ей компенсировали стоимость операции в Воронеже и моральный вред за два года, которые она ходила по больницам.

Помимо этого, женщина попросила Следственное управление СК по Белгородской области проверить действия врачей. В ведомстве редакции «Фонаря» подтвердили, что получили жалобу, однако, пояснили, что перенаправили её в региональное УМВД. Белгородские полицейские будут проверять жалобу по составу статьи 118 части второй УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Санкции статьи предполагают до одного года тюрьмы.


Дмитрий Голуцкий

Читайте также

#Старый Оскол #врач #департамент здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.

Похожие новости