​«Попейте чаю». Что официально известно о смерти мужчины рядом с больницей в Красногвардейском районе

Первые сообщения об инциденте в Бирюче появились в интернете 31 января, хотя описываемые события произошли ещё 6 января. В одной из групп социальной сети «Одноклассники» опубликовали сообщение, в котором девушка, представившаяся дочерью погибшего, рассказала, что из-за халатности медикам не удалось спасти её отца — он сначала потерял сознание, а потом умер рядом с больницей.



— Зашла в приёмное отделение, попросила померить давление, на что медсестра в резкой форме заявила, что без назначения врача делать ничего не будет. Я упросила её померить папе давление. Она несколько раз перемеряла и сказала: «Не поняла», а потом посоветовала выпить крепкий чай или кофе и занялась своими делами. Папа посидел на кушетке минут пять, встал и вышел на улицу, — говорится в сообщении.

Затем женщина рассказала, что, вернувшись через несколько минут к отцу на улицу, она застала его без сознания, а потсле ему диагностировали смерть. Позже выяснилось, что мужчина умер от инфаркта.

Юлия Шевченко, дочь погибшего. Скриншот из сюжета ТРК «Мир Белогорья»

После публикации этого сообщения и первых материалов в региональных и федеральных СМИ областной департамент здравоохранения и соцзащиты инициировал собственную служебную проверку. Позже выяснилось, что свои проверки в больнице проведут прокуратура и Следственный комитет. Несмотря на то, что с момента происшествия прошло уже несколько недель, официальная информация о планируемых проверках появилась только сейчас. Кроме того, информация о трагическом случае в регионе стала известна также министру здравоохранения РФ Веронику Скворцовой, которая поручила Росздравнадзору провести свою проверку.

После анонсированных проверок в больницу приехали журналисты белгородских телеканалов, которым главврач и медсестра дали свои комментарии. Дочь погибшего мужчины пересказала то, что уже писала в интернете. Главный врач Красногвардейской районной больницы Андрей Иконников со своей стороны пояснил, что медсестра должна была осмотреть больного, а не просто померить давление.

Андрей Иконников, главврач Красногвардейской ЦРБ. Скриншот из сюжета ТРК «Мир Белогорья»

— Пришла дочь погибшего и попросила померить давление папе.Что было произведено. Давление было 90 на 60. Жалоб на момент осмотра, ни во время, когда мерили давление, ни после сам пациент не предъявлял. Он оделся и вышел на улицу. Дочь в это время оставалась в приёмном покое. Через некоторое время она вышла на улицу и быстро вернулась обратно со словами: «Папа умер». Медицинскими работниками быстро был вызван дежурный реаниматолог-анастезиолог. Реанимация у нас находится практически в двух метрах от приёмного отделения. Он вышел на улицу. На лицо были все признаки биологической смерти. 90 на 60 — конечно, давление было незначительное,но реально пониженное, тем более у человека, который обратился. Поэтому действительно, скорее всего, осмотр врача должен был быть, но осмотра не было, — признал Андрей Иконников.

Медицинская сестра приёмного отделения Красногвардейской ЦРБ Валентина Кузьмина, которая мерила давление мужчине и посоветовала ему выпить чаю, судя по сюжету ТРК «Мир Белогорья», на настоящий момент продолжает работать в больнице.







Результаты внутреннего расследования Росздравнадзора будут известны не раньше, чем через две недели.