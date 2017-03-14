В Белгородской области хотят приготовить самую большую в России яичницу

В Новооскольком районе на фестивале «Фомина яишня» хотят установить рекорд России и сделать самую большую в стране яичницу. Об этом сообщает сайт «Мира Белогорья». На приготовление блюда планируют потратить 12 тысяч яиц.
Рекорд России на самую большую яичницу установили в Иркутской области в 2005 году. Сначала для этого в течение двух недель делали сковороду, а затем в течение часа 20 человек готовили блюдо из 11 тысяч яиц.
— Чтобы результат был точным, всё делают не торопясь. Сначала пересчитывают яйца вручную. Специальная машина в течение пятнадцати минут отделяет скорлупу. Все аккуратно сливают в стерилизованные фляги. Главное — не смешать белки с желтками. Контрольное взвешивание показало, что общая масса разлитых в 14 фляг яиц составила 488 килограммов. Для жарки использовано 44 литра растительного масла, 12 килограммов соли и 15 килограммов зелени, — сообщает сайт eda-server.ru
Фестиваль традиционной культуры и быта «Фомина яишня» в этом году будет проходить уже в пятый раз. 22 апреля с 14 часов в казачьем стане «Сосновое» будут проводить обряды «Хомутание» и «Придруги», там выступят белгородские и липецкие казачьи коллективы, фолк-группа «Партизан FM», а также покажут силовое шоу. Ещё организаторы обещают интерактивные площадки, мастер-классы, чествование молодожёнов, контактный зоопарк и аттракционы.
Напомним, что в 2016 году в Корочанском районе установили рекорд на самый большой в России герб из яблок, а в Грайворонском районе сплели самую большую узорную косу и сплясали в самом продолжительном и массовом узорном хороводе. В 2015 году в Белгороде приготовили самую большую солдатскую кашу на одном мероприятии.