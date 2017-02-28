«Быть сумасшедшим — это подарок». Как открывали VI Международный фестиваль BelgorodMusicFest

В субботу, 19 декабря, в Белгороде прошёл новогодний бал-маскарад «Карета времени». Мероприятие уже несколько лет подряд носит благотворительный характер — вырученные средства передают семье с тяжело больным ребёнком. Почему на традиционном балу можно было встретить робота, зачем кавалеры надевают белые перчатки и кому вообще нужен бал в XXI веке, — выяснял корреспондент «Фонаря». — Это всё? Или ещё кто-нибудь приедет? — интересуется девушка-кучер.В этот вечер она управляет белой каретой, в которую запряжена белоснежная лошадь. Из картины выбивается только армейская куртка цвета хаки на девушке — на улице хоть и ноль градусов, но туман и мелкий дождь не дают расслабиться. — Да-да, скоро должны подъехать. Ещё несколько человек, — отвечает ей одна из организаторов. Участники бала на такси едут к Центру молодёжных инициатив, а на парковке пересаживаются в карету, которая подвозит их к главному входу ЦМИ. Гостей встречает швейцар и проводит внутрь. «Выгулять платье»В зале тепло, горит яркий свет, ходят мужчины в костюмах и девушки в вечерних нарядах. Все в масках. Некоторые образы весьма экстравагантны — например, можно было заметить молодого человека в маске робота и святящимися фонарями на плечах. — Мы ещё сами не определились, кто мы, — говорит молодой человек в костюме, делающим его похожим на героя фильма «Трансформеры». — Все участники бала тянули жребий, и так решалось, какую эпоху мы будем представлять на балу. Нам выпало будущее. Мы и сами не хотели одеваться обычно, думали поэкспериментировать. Так что, можно сказать, со жребием нам повезло. Новогодний бал, который уже в течение нескольких лет проводят активисты «Нового поколения», всегда сопровождает спектакль. Организаторы рассказывают зрителям и участникам маленькую новогоднюю сказку, органично вплетая её в танцевальную программу бала. В прошлом году это была сказка «Щелкунчик». — Мы постоянно ставим театральные представления, которые сопровождают бал, — объясняет Наталья Кондаурова, руководитель проекта «Бал-маскарад». — В этот раз подумали, что независимо от времени Новый год всегда остаётся чудесным праздником. В Деда Мороза верили 100 лет назад, и, скорее всего, будут верить 100 лет спустя. На волне этих мыслей мы решили заложить в основу сюжета компиляцию времён. Прошлое, настоящее и будущее соединились в нашей постановке. В сюжете нашей постановки были отсылки к произведениям Рэя Бредбери «Ракета» и О. Генри «Дары волхвов». Ещё мы немножко взяли из отечественного фильма «Ёлки».— Почему здесь ходят люди в странных масках?— Бал называется «Карета времени», поэтому сегодня у нас танцуют пары, одетые не только в классические костюмы, но и ребята, которым досталось по жребию, например, будущее. Они вынуждены отходить от классических канонов. — Готовились к этому дню долго?— Балы мы готовим около месяца. Некоторые моменты начинаются раньше, например, поиск спонсоров — нужно время, чтобы всё согласовать и со всеми договориться. Репетиции танцев тоже занимают месяц. На этот раз 40 пар участников разделили на несколько групп, у каждой было по пять репетиций.Это тоже одна из особенностей организации бала: даже если вы совсем не знакомы с классическими танцами — ничего страшного. На протяжении месяца с участниками занимались профессиональные хореографы. Всего «с нуля» было выучено 14 танцев: несколько вальсов, полонез, галоп и другие. — Я три года подряд хотела сюда попасть. В прошлые разы не получалось с репетициями, а сейчас собралась и затащила нас сюда, — рассказывает Дарья о себе и своём сударе Игоре. — Получается, что в вашей паре вы настояли на участии в бале? — Так всё и было, — смеясь, подключается Игорь. — Ой, да ладно!— Ну, поначалу да, потом я как-то втянулся и теперь даже рад, что Даша меня привела сюда. — Сложно было репетировать танцы?— Нет, репетиций было достаточно, мы всё успели выучить.— Какое время вам досталось? — Прошлое, — продолжает Дарья, — ну я не думаю, что тут особо это кто-то соблюдал. У нас бал планировался под платье, я давно хотела «выгулять» его, а то надевала до этого всего один раз. спектакля и традиционных танцев, участники и гости бала прошлись по так называемым «коридорам вдохновения»: фойе разделили на развлекательные зоны. Также все желающие могли зайти в фотобудку, поучаствовать в лотерее, послушать живую музыку или отправить письмо самому себе в будущее.— Мы выдаём людям бумагу, они пишут своё пожелание на будущее и запаковывают в конверт. Конверт отдают мне, я кладу его в почтовый ящик, — объясняет Анна Гордеева. — Теперь свои пожелания они увидят через два года, когда письмо придёт по адресу их дома, который они указали. Так участники бала смогут сравнить свои достижения за пару лет.— А я забыла фамилию написать, и в адресе город не указала, — вспоминает девушка, которая только что передала письмо. — Вы в Белгороде живёте?— Да.— Ну, я думаю, мы догадаемся.Многие всерьёз заинтересовались созданием украшений. Такую возможность предоставил один из спонсоров бала. Флористическая компания организовала стенд, на котором каждый мог сделать себе бутоньерку. Пока пары танцуют в другом зале, наблюдаю, как Мария делает из веточек ели украшения. — У меня мастер-класс, — рассказывает Мария. — Я со всеми желающими делаю бутоньерки в новогоднем стиле. В контексте бала очень кстати. Делаем из сушёных фруктов, разных веточек, ёлочных, например.— Разве это подходит для бала? Цветочные бутоньерки будут сочетаться с костюмом?— Конечно, в повседневной жизни эти украшения не используются. Но сейчас, когда такое событие, они как раз кстати. Мы отвыкли от того, что мужчины украшают лацканы пиджака цветами — перешли на платочек. А раньше по всем протоколам именно бутоньерки полагалось иметь мужчинам на таких мероприятиях. Сейчас надел костюм и всё.Бальный этикет— Мне очень понравилась идея. Я давно интересуюсь бальной тематикой, писала статьи на эту тему. Узнала, что у нас в Белгороде готовится бал, и сама предложила организаторам свои услуги преподавателя этикета, — говорит Дарья Косова.— Чем вы занимались с участниками бала? — Провела для них несколько лекций по бальному этикету. А уже потом, когда проходили генеральные репетиции танцев, корректировала поведение и внешний вид участников. — Уже станцевали несколько танцев, есть первые впечатления?— Растанцовываются. Сначала была небольшая скованность. Волновались. А сейчас уже начали соблюдать расстояние между парами, общий рисунок танца становится гармоничным.— По наряду участников что можете сказать? — Надо учитывать, что по задумке здесь собрались люди из нескольких эпох. Конечно, те, кому досталось «настоящее», выдержали стиль. «Прошлое» получилось с некоторыми оговорками. Мои рекомендации, кстати, очень многие соблюдают — я настаивала, чтобы кавалеры надевали белые перчатки. Руки у мужчин должны быть закрыты, чтобы не испачкать бальный туалет дамы. — А как насчёт дам? — Много девушек, которые выбрали для себя образ и пытаются его выдерживать. Конечно, есть дамы, которые платье надели, а про манеры забыли, но их немного. — Много узких платьев, так разве можно на балу? — Конечно, удобство играет важную роль, но мода всегда оставляла за собой последнее слово. ***В конце, когда пары станцевали кадриль, а Дед Мороз и Снегурочка вернулись в настоящее, организаторы подвели итоги. Маме Егора Барыльникова, мальчика больного постгеморрагической гидроцефалией, передали 30 тысяч рублей — столько собрали организаторы с продажи билетов для участников и зрителей. — Мне когда позвонили и предложили помощь, я вообще не ожидала. Сказали, что устроят небольшой праздник для Егорки, — рассказала на следующий день Виктория Барыльникова, мама Егора. — Он был счастлив. Вы бы его видели: ходил, как взрослый, со всеми общался на балу. А на следующий день вспоминал и рассказывал мне, как будто меня там не было. Участникам вручили награды в нескольких номинациях и подарили подарки от спонсоров. В конце всех ждал завершающий фуршет с шампанским и фруктами. — Хорошо здесь, — делится впечатлениями женщина, которая пришла сюда вместе с дочкой, — мало у нас такого в Белгороде. Одни кабаки и дискотеки... — Ну, кабаки это тоже неплохо, — говорю ей. — Да, но их вон сколько везде. А бал у нас такой один. Предлагаем ответить на вопросы нашего теста и получить подарки от Tele2. В четверг, 24 декабря, мы опубликовали заключительный материал нашего совместного с Tele2 спецпроекта «Дорогие москвичи». В течение месяца мы рассказывали вам о белгородцах, которые перебрались в Москву из Белгорода и обустраивали там свою жизнь — что оказалось им «по карману», а что заставило напрячь силы, куда шли за бесплатным питанием для детей, а куда отправлялись лечить зубы... Наши «дорогие москвичи» рассказывали о многом, поэтому теперь мы предлагаем читателям вспомнить публикации и ответить на вопросы нашего специального теста. А чтобы отвечать было интересно, компания Tele2 приготовила для вас подарки: книжку путешественника, варежку-скребок, пляжную сумку, селфи-палку, ежедневник с флешкой, дорожный зонт и гамак. Для того, чтобы побороться за них, вам нужно сделать три вещи: Освежить в памяти материалы спецпроекта «Дорогие москвичи» и ответить на вопросы теста. Сделать скриншот экрана с количеством правильных ответов и вашим результатом и прислать его в редакцию на почту pr@fonar.tv. Если вы из Москвы, то укажите также это в теме письма. Время получения нами вашего скриншота — это ваше конкурсное время.Поделиться своим результатом в «Фейсбуке» и/или твиттере (этот пункт только для тех, у кого есть аккаунты в этих соцсетях), при этом не забудьте про хештеги проекта: #ДорогиеМосквичи, #Tele2, #fonartv. Предупредим сразу, что если вы не получили 100 процентов правильных ответов, это не повод расстраиваться, так как шанс получить подарок от Tele2 у вас сохраняется. Мы наградим следующих людей: пользователя с наибольшим количеством правильных ответов за первые три часа после публикации теста (до 19:00 25 декабря); участника, первым ответившего правильно на все вопросы теста; участника из Москвы, который даст максимальное количество правильных ответов; последнего участника, приславшего ответы в 2015 году (количество правильных ответов — неважно); 24-го участника, приславшего ответы на вопросы теста (день выхода анонса проекта «Дорогие москвичи»); десятого участника, ответи
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«Быть сумасшедшим — это подарок». Как открывали VI Международный фестиваль BelgorodMusicFest

В Белгороде открылся VI Международный фестиваль BelgorodMusicFest. Незадолго до открытия с журналистами пообщались арт-директор фестиваля Борислав Струлёв, котратенор Владимир Магомадов, джазовая певица Нино Катамадзе, фотограф Александр фон Буш, органист Тимур Халиуллин и директор филармонии Светлана Боруха. О чём они рассказали — в подборке «Фонаря».

О годе экологии и музыке

Борислав Струлёв — Этот год, как вы знаете, экологический. И, мне кажется, Нино Катамадзе — представительница экологически чистого искусства. Её голос экологически чистый! Её стиль — сбор лучшего. В лице Нино вы также можете приобщиться к экологии. Сам поступок — прийти на концерт — уже хорошая экологическая прививка. Мы — носители экологического искусства, если мы будем искренними, всё вокруг будет чистым.

Борислав Струлёв

Александр фон Буш — Также фотографии сделаны на картоне, который специально создан для экономии дерева. Таким образом мы тоже поддержали экологию.

О BelgorodMusicFest 2017

Б. С. — Это вообще концерт «Классика на грани». Это сумасшествие начинается с Майкла Наймана и его композиции Monument. Через нашу музыку мы показываем отношение к горю, к ушедшим уже музыкантам. В том числе вот Халилов... Там также с ним погибло и много моих друзей, прекрасных музыкантов. Это не просто набор композиций — они выстроены очень давно. В рамках фестиваля белгородцы смогут насладиться не только музыкой — у нас также запланирована встреча с прекрасным писателем, юмористом Андреем Кнышевым. Он представит свою книгу. Также будет [показан] документальный фильм о величайшем архитекторе, нашем белгородце Владимире Шухове. И вот вместе с Чайковским наш зал превратиться в кинотеатр...

О фотовыставке

Б. С. — В рамках фестиваля также будет фотовыставка, продюсером которой является Александр фон Буш. Молодой фотограф Кирилл Симаков, очень талантливый, открыл для меня чёрно-белую фотографию. Несмотря на цветовую гамму, в выставке много красок. Мне очень понравилась эта идея. На фотографиях [изображены] люди, которых Кирилл и Александр успели захватить буквально в последние две недели. Они были в Нью-Йорке, позвонили мне, чтоб спросить, кого я там знаю. И они там поймали людей, с которыми я работаю, общаюсь. Так же и в Москве. Здесь представлена 31 фотография, но многие будут ещё сфотографированы на этом фестивале. Мы будем расширяться.

А. фон Буш — На фотографиях изображены друзья Борислава Струлёва. Они соглашались фотографироваться, несмотря на свою занятость. Ну, вы сами понимаете, что музыканты очень заняты — у них по 100-200 концертов в год, постоянные перелёты, и им некогда думать о фотографиях.

Об участии в фестивале Нино Катамадзе

Нино Катамадзе — Я училась петь дома, меня учил дядя. Сколько я себя помню, я не припоминаю себя без музыки, без голоса, без семиструнной гитары.

Везде, где я находилась, была музыка. Я думаю, что музыка, либо живёт в тебе, и ты чувствуешь все эти нотки, проводишь через себя, либо нет. Музыка всегда со мной. Я здесь оказалась благодаря маэстро. Вы даже не представляете, в каких условиях нам пришлось встретиться, чтоб договориться об участии в фестивале. Благодаря его гиперэнергии и любви общаться с музыкантами, делать фантастические вещи, мы встретились. Это было в Москве за час, а может даже меньше, до моего выступления. Он подошёл и сказал, что я должна петь.

Нино Катамадзе

Мне кажется, что два года прошло с того момента. Для того, чтобы переключиться на новый проект, настроиться по частям, эмоционально, нужно хотя бы три дня, а иногда нет даже их.

О контакте на клочке билета

Владимир Магомадов — Музыка сопровождает меня с детства. Мне всегда хотелось петь, но я не думал, что это заведёт меня в профессиональное русло. Благодаря кружку по вокалу, я занимался пением, в музыкальную школу не поступил. Я поступил в государственный институт, а потом в ГИТИС. Теперь я не вижу свою жизнь без оперной музыки.

Борислав подошёл после концерта и говорит: «Мне нужен твой контакт, ну номер телефона», а он собирался уезжать, и некуда было записать. Он достал клочок билета (Борислав Струлёв достал салфетку, разорвал её, говорит: «Совсем ничего не было, вот такой вот клочок»), я ему говорю: «Да ты потеряешь!», на что он мне ответил: «Нет, не потеряю, пиши!» (Борислав Струлёв подтвердил: «Нет, не потеряю»). Прошёл Новый год, и раздался звонок. «У меня вот фестиваль в Белгороде, я хочу попробовать с тобой Наймана». Я не мог представить как это будет, но мне прислали ноты, и я понял, что всё ложится на голос (Борислав Струлёв: «Абсолютно!»). Так я согласился.

О выступлении Нино Катамадзе с симфоническим оркестром

Н. К. — Наш проект с симфоническим оркестром и Бориславом — это действительно ново. Симфонический оркестр — это огромное звучание, и очень сложно быть готовым к этому. Для нас это новый опыт. Это очень сложно репетировать, ведь мы не знаем сами, где хотим закончить припев или какие-то ноты. Мне действительно интересно самой, как это будет звучать. Это будет новое звучание. Мы познакомились с оркестром прямо перед концертом. Быть сумасшедшим — это подарок. Ты можешь похулиганить.

О попурри «Бременские музыканты»

Б. С. — Этот мультик — это фестивальный дух. Олег Анофриев озвучил и спел песни практически всех героев мультфильма. К этому факту добавляется и то, что он мой дядя. Я очень хотел, чтобы он приехал, но, к сожалению, почтенный возраст и состояние здоровья не позволили. Мы сделали попурри, выразили наше отношение. Я — в роли Трубадура, Анна Боровик — в роли принцессы, контрабас — в роли собаки. Сделано это очень мастерски. Мы сделали специально нарезку из мультфильма, чтобы поддержать композицию музыкально.

***

Гостям фестиваля понравился Белгород. Нино Катамадзе сказала, что если бы у неё была возможность остаться, то она бы её не упустила. А Александр фон Буш поделился, что хочет приобщить город к современности и использовать его как площадку для творчества.

Текст: Анастасия Лопатина
Фото: Константин Кошкин

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#Белгородская государственная филармония #BelgorodMusicFest #Борислав Струлёв
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