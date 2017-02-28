«Быть сумасшедшим — это подарок». Как открывали VI Международный фестиваль BelgorodMusicFest

О годе экологии и музыке
Борислав Струлёв — Этот год, как вы знаете, экологический. И, мне кажется, Нино Катамадзе — представительница экологически чистого искусства. Её голос экологически чистый! Её стиль — сбор лучшего. В лице Нино вы также можете приобщиться к экологии. Сам поступок — прийти на концерт — уже хорошая экологическая прививка. Мы — носители экологического искусства, если мы будем искренними, всё вокруг будет чистым.
Александр фон Буш — Также фотографии сделаны на картоне, который специально создан для экономии дерева. Таким образом мы тоже поддержали экологию.
О BelgorodMusicFest 2017
Б. С. — Это вообще концерт «Классика на грани». Это сумасшествие начинается с Майкла Наймана и его композиции Monument. Через нашу музыку мы показываем отношение к горю, к ушедшим уже музыкантам. В том числе вот Халилов... Там также с ним погибло и много моих друзей, прекрасных музыкантов. Это не просто набор композиций — они выстроены очень давно. В рамках фестиваля белгородцы смогут насладиться не только музыкой — у нас также запланирована встреча с прекрасным писателем, юмористом Андреем Кнышевым. Он представит свою книгу. Также будет [показан] документальный фильм о величайшем архитекторе, нашем белгородце Владимире Шухове. И вот вместе с Чайковским наш зал превратиться в кинотеатр...
О фотовыставке
Б. С. — В рамках фестиваля также будет фотовыставка, продюсером которой является Александр фон Буш. Молодой фотограф Кирилл Симаков, очень талантливый, открыл для меня чёрно-белую фотографию. Несмотря на цветовую гамму, в выставке много красок. Мне очень понравилась эта идея. На фотографиях [изображены] люди, которых Кирилл и Александр успели захватить буквально в последние две недели. Они были в Нью-Йорке, позвонили мне, чтоб спросить, кого я там знаю. И они там поймали людей, с которыми я работаю, общаюсь. Так же и в Москве. Здесь представлена 31 фотография, но многие будут ещё сфотографированы на этом фестивале. Мы будем расширяться.
А. фон Буш — На фотографиях изображены друзья Борислава Струлёва. Они соглашались фотографироваться, несмотря на свою занятость. Ну, вы сами понимаете, что музыканты очень заняты — у них по 100-200 концертов в год, постоянные перелёты, и им некогда думать о фотографиях.
Об участии в фестивале Нино Катамадзе
Нино Катамадзе — Я училась петь дома, меня учил дядя. Сколько я себя помню, я не припоминаю себя без музыки, без голоса, без семиструнной гитары.
Везде, где я находилась, была музыка. Я думаю, что музыка, либо живёт в тебе, и ты чувствуешь все эти нотки, проводишь через себя, либо нет. Музыка всегда со мной. Я здесь оказалась благодаря маэстро. Вы даже не представляете, в каких условиях нам пришлось встретиться, чтоб договориться об участии в фестивале. Благодаря его гиперэнергии и любви общаться с музыкантами, делать фантастические вещи, мы встретились. Это было в Москве за час, а может даже меньше, до моего выступления. Он подошёл и сказал, что я должна петь.
Мне кажется, что два года прошло с того момента. Для того, чтобы переключиться на новый проект, настроиться по частям, эмоционально, нужно хотя бы три дня, а иногда нет даже их.
О контакте на клочке билета
Владимир Магомадов — Музыка сопровождает меня с детства. Мне всегда хотелось петь, но я не думал, что это заведёт меня в профессиональное русло. Благодаря кружку по вокалу, я занимался пением, в музыкальную школу не поступил. Я поступил в государственный институт, а потом в ГИТИС. Теперь я не вижу свою жизнь без оперной музыки.
Борислав подошёл после концерта и говорит: «Мне нужен твой контакт, ну номер телефона», а он собирался уезжать, и некуда было записать. Он достал клочок билета (Борислав Струлёв достал салфетку, разорвал её, говорит: «Совсем ничего не было, вот такой вот клочок»), я ему говорю: «Да ты потеряешь!», на что он мне ответил: «Нет, не потеряю, пиши!» (Борислав Струлёв подтвердил: «Нет, не потеряю»). Прошёл Новый год, и раздался звонок. «У меня вот фестиваль в Белгороде, я хочу попробовать с тобой Наймана». Я не мог представить как это будет, но мне прислали ноты, и я понял, что всё ложится на голос (Борислав Струлёв: «Абсолютно!»). Так я согласился.
О выступлении Нино Катамадзе с симфоническим оркестром
Н. К. — Наш проект с симфоническим оркестром и Бориславом — это действительно ново. Симфонический оркестр — это огромное звучание, и очень сложно быть готовым к этому. Для нас это новый опыт. Это очень сложно репетировать, ведь мы не знаем сами, где хотим закончить припев или какие-то ноты. Мне действительно интересно самой, как это будет звучать. Это будет новое звучание. Мы познакомились с оркестром прямо перед концертом. Быть сумасшедшим — это подарок. Ты можешь похулиганить.
О попурри «Бременские музыканты»
Б. С. — Этот мультик — это фестивальный дух. Олег Анофриев озвучил и спел песни практически всех героев мультфильма. К этому факту добавляется и то, что он мой дядя. Я очень хотел, чтобы он приехал, но, к сожалению, почтенный возраст и состояние здоровья не позволили. Мы сделали попурри, выразили наше отношение. Я — в роли Трубадура, Анна Боровик — в роли принцессы, контрабас — в роли собаки. Сделано это очень мастерски. Мы сделали специально нарезку из мультфильма, чтобы поддержать композицию музыкально.
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Гостям фестиваля понравился Белгород. Нино Катамадзе сказала, что если бы у неё была возможность остаться, то она бы её не упустила. А Александр фон Буш поделился, что хочет приобщить город к современности и использовать его как площадку для творчества.