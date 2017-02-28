«Быть сумасшедшим — это подарок». Как открывали VI Международный фестиваль BelgorodMusicFest

В субботу, 19 декабря, в Белгороде прошёл новогодний бал-маскарад «Карета времени». Мероприятие уже несколько лет подряд носит благотворительный характер — вырученные средства передают семье с тяжело больным ребёнком. Почему на традиционном балу можно было встретить робота, зачем кавалеры надевают белые перчатки и кому вообще нужен бал в XXI веке, — выяснял корреспондент «Фонаря». — Это всё? Или ещё кто-нибудь приедет? — интересуется девушка-кучер.В этот вечер она управляет белой каретой, в которую запряжена белоснежная лошадь. Из картины выбивается только армейская куртка цвета хаки на девушке — на улице хоть и ноль градусов, но туман и мелкий дождь не дают расслабиться. — Да-да, скоро должны подъехать. Ещё несколько человек, — отвечает ей одна из организаторов. Участники бала на такси едут к Центру молодёжных инициатив, а на парковке пересаживаются в карету, которая подвозит их к главному входу ЦМИ. Гостей встречает швейцар и проводит внутрь. «Выгулять платье»В зале тепло, горит яркий свет, ходят мужчины в костюмах и девушки в вечерних нарядах. Все в масках. Некоторые образы весьма экстравагантны — например, можно было заметить молодого человека в маске робота и святящимися фонарями на плечах. — Мы ещё сами не определились, кто мы, — говорит молодой человек в костюме, делающим его похожим на героя фильма «Трансформеры». — Все участники бала тянули жребий, и так решалось, какую эпоху мы будем представлять на балу. Нам выпало будущее. Мы и сами не хотели одеваться обычно, думали поэкспериментировать. Так что, можно сказать, со жребием нам повезло. Новогодний бал, который уже в течение нескольких лет проводят активисты «Нового поколения», всегда сопровождает спектакль. Организаторы рассказывают зрителям и участникам маленькую новогоднюю сказку, органично вплетая её в танцевальную программу бала. В прошлом году это была сказка «Щелкунчик». — Мы постоянно ставим театральные представления, которые сопровождают бал, — объясняет Наталья Кондаурова, руководитель проекта «Бал-маскарад». — В этот раз подумали, что независимо от времени Новый год всегда остаётся чудесным праздником. В Деда Мороза верили 100 лет назад, и, скорее всего, будут верить 100 лет спустя. На волне этих мыслей мы решили заложить в основу сюжета компиляцию времён. Прошлое, настоящее и будущее соединились в нашей постановке. В сюжете нашей постановки были отсылки к произведениям Рэя Бредбери «Ракета» и О. Генри «Дары волхвов». Ещё мы немножко взяли из отечественного фильма «Ёлки».— Почему здесь ходят люди в странных масках?— Бал называется «Карета времени», поэтому сегодня у нас танцуют пары, одетые не только в классические костюмы, но и ребята, которым досталось по жребию, например, будущее. Они вынуждены отходить от классических канонов. — Готовились к этому дню долго?— Балы мы готовим около месяца. Некоторые моменты начинаются раньше, например, поиск спонсоров — нужно время, чтобы всё согласовать и со всеми договориться. Репетиции танцев тоже занимают месяц. На этот раз 40 пар участников разделили на несколько групп, у каждой было по пять репетиций.Это тоже одна из особенностей организации бала: даже если вы совсем не знакомы с классическими танцами — ничего страшного. На протяжении месяца с участниками занимались профессиональные хореографы. Всего «с нуля» было выучено 14 танцев: несколько вальсов, полонез, галоп и другие. — Я три года подряд хотела сюда попасть. В прошлые разы не получалось с репетициями, а сейчас собралась и затащила нас сюда, — рассказывает Дарья о себе и своём сударе Игоре. — Получается, что в вашей паре вы настояли на участии в бале? — Так всё и было, — смеясь, подключается Игорь. — Ой, да ладно!— Ну, поначалу да, потом я как-то втянулся и теперь даже рад, что Даша меня привела сюда. — Сложно было репетировать танцы?— Нет, репетиций было достаточно, мы всё успели выучить.— Какое время вам досталось? — Прошлое, — продолжает Дарья, — ну я не думаю, что тут особо это кто-то соблюдал. У нас бал планировался под платье, я давно хотела «выгулять» его, а то надевала до этого всего один раз. спектакля и традиционных танцев, участники и гости бала прошлись по так называемым «коридорам вдохновения»: фойе разделили на развлекательные зоны. Также все желающие могли зайти в фотобудку, поучаствовать в лотерее, послушать живую музыку или отправить письмо самому себе в будущее.— Мы выдаём людям бумагу, они пишут своё пожелание на будущее и запаковывают в конверт. Конверт отдают мне, я кладу его в почтовый ящик, — объясняет Анна Гордеева. — Теперь свои пожелания они увидят через два года, когда письмо придёт по адресу их дома, который они указали. Так участники бала смогут сравнить свои достижения за пару лет.— А я забыла фамилию написать, и в адресе город не указала, — вспоминает девушка, которая только что передала письмо. — Вы в Белгороде живёте?— Да.— Ну, я думаю, мы догадаемся.Многие всерьёз заинтересовались созданием украшений. Такую возможность предоставил один из спонсоров бала. Флористическая компания организовала стенд, на котором каждый мог сделать себе бутоньерку. Пока пары танцуют в другом зале, наблюдаю, как Мария делает из веточек ели украшения. — У меня мастер-класс, — рассказывает Мария. — Я со всеми желающими делаю бутоньерки в новогоднем стиле. В контексте бала очень кстати. Делаем из сушёных фруктов, разных веточек, ёлочных, например.— Разве это подходит для бала? Цветочные бутоньерки будут сочетаться с костюмом?— Конечно, в повседневной жизни эти украшения не используются. Но сейчас, когда такое событие, они как раз кстати. Мы отвыкли от того, что мужчины украшают лацканы пиджака цветами — перешли на платочек. А раньше по всем протоколам именно бутоньерки полагалось иметь мужчинам на таких мероприятиях. Сейчас надел костюм и всё.Бальный этикет— Мне очень понравилась идея. Я давно интересуюсь бальной тематикой, писала статьи на эту тему. Узнала, что у нас в Белгороде готовится бал, и сама предложила организаторам свои услуги преподавателя этикета, — говорит Дарья Косова.— Чем вы занимались с участниками бала? — Провела для них несколько лекций по бальному этикету. А уже потом, когда проходили генеральные репетиции танцев, корректировала поведение и внешний вид участников. — Уже станцевали несколько танцев, есть первые впечатления?— Растанцовываются. Сначала была небольшая скованность. Волновались. А сейчас уже начали соблюдать расстояние между парами, общий рисунок танца становится гармоничным.— По наряду участников что можете сказать? — Надо учитывать, что по задумке здесь собрались люди из нескольких эпох. Конечно, те, кому досталось «настоящее», выдержали стиль. «Прошлое» получилось с некоторыми оговорками. Мои рекомендации, кстати, очень многие соблюдают — я настаивала, чтобы кавалеры надевали белые перчатки. Руки у мужчин должны быть закрыты, чтобы не испачкать бальный туалет дамы. — А как насчёт дам? — Много девушек, которые выбрали для себя образ и пытаются его выдерживать. Конечно, есть дамы, которые платье надели, а про манеры забыли, но их немного. — Много узких платьев, так разве можно на балу? — Конечно, удобство играет важную роль, но мода всегда оставляла за собой последнее слово. ***В конце, когда пары станцевали кадриль, а Дед Мороз и Снегурочка вернулись в настоящее, организаторы подвели итоги. Маме Егора Барыльникова, мальчика больного постгеморрагической гидроцефалией, передали 30 тысяч рублей — столько собрали организаторы с продажи билетов для участников и зрителей. — Мне когда позвонили и предложили помощь, я вообще не ожидала. Сказали, что устроят небольшой праздник для Егорки, — рассказала на следующий день Виктория Барыльникова, мама Егора. — Он был счастлив. Вы бы его видели: ходил, как взрослый, со всеми общался на балу. А на следующий день вспоминал и рассказывал мне, как будто меня там не было. Участникам вручили награды в нескольких номинациях и подарили подарки от спонсоров. В конце всех ждал завершающий фуршет с шампанским и фруктами. — Хорошо здесь, — делится впечатлениями женщина, которая пришла сюда вместе с дочкой, — мало у нас такого в Белгороде. Одни кабаки и дискотеки... — Ну, кабаки это тоже неплохо, — говорю ей. — Да, но их вон сколько везде. А бал у нас такой один. Предлагаем ответить на вопросы нашего теста и получить подарки от Tele2. В четверг, 24 декабря, мы опубликовали заключительный материал нашего совместного с Tele2 спецпроекта «Дорогие москвичи». В течение месяца мы рассказывали вам о белгородцах, которые перебрались в Москву из Белгорода и обустраивали там свою жизнь — что оказалось им «по карману», а что заставило напрячь силы, куда шли за бесплатным питанием для детей, а куда отправлялись лечить зубы... Наши «дорогие москвичи» рассказывали о многом, поэтому теперь мы предлагаем читателям вспомнить публикации и ответить на вопросы нашего специального теста. А чтобы отвечать было интересно, компания Tele2 приготовила для вас подарки: книжку путешественника, варежку-скребок, пляжную сумку, селфи-палку, ежедневник с флешкой, дорожный зонт и гамак. Для того, чтобы побороться за них, вам нужно сделать три вещи: Освежить в памяти материалы спецпроекта «Дорогие москвичи» и ответить на вопросы теста. Сделать скриншот экрана с количеством правильных ответов и вашим результатом и прислать его в редакцию на почту pr@fonar.tv. Если вы из Москвы, то укажите также это в теме письма. Время получения нами вашего скриншота — это ваше конкурсное время.Поделиться своим результатом в «Фейсбуке» и/или твиттере (этот пункт только для тех, у кого есть аккаунты в этих соцсетях), при этом не забудьте про хештеги проекта: #ДорогиеМосквичи, #Tele2, #fonartv. Предупредим сразу, что если вы не получили 100 процентов правильных ответов, это не повод расстраиваться, так как шанс получить подарок от Tele2 у вас сохраняется. Мы наградим следующих людей: пользователя с наибольшим количеством правильных ответов за первые три часа после публикации теста (до 19:00 25 декабря); участника, первым ответившего правильно на все вопросы теста; участника из Москвы, который даст максимальное количество правильных ответов; последнего участника, приславшего ответы в 2015 году (количество правильных ответов — неважно); 24-го участника, приславшего ответы на вопросы теста (день выхода анонса проекта «Дорогие москвичи»); десятого участника, ответи