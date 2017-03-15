​В Прохоровском районе предложили объявить годовой мораторий на охоту

В понедельник,13 марта глава Прохоровского района Сергей Канищев заявил о желании вести мораторий на охоту в районе.
— Мы хотим пока на год запретить всю охоту на всей территории района: и в заказниках, и в охотхозяйствах, и на крытой территории общества охотников — для восстановления поголовья диких зверей, чтобы, передвигаясь по району на автомобиле, велосипеде или пешком, люди могли бы наблюдать благородных диких зверей в естественной природе, — цитирует Канищева «БелПресса».
По мнению Канищева, запрет на охоту должен стать частью проекта «Район-музей», который сейчас пытаются реализовать в Прохоровском районе. Ранее на заседании регионального правительства, посвящённом экологии, о моратории говорил и губернатор Евгений Савченко. Предлагаемый им срок запрета — 3 года. Но до введения проекта в силу, губернатор порекомендовал обсудить эту идею с общественностью через голосование в интернете.
В некоторых регионах России уже вводились подобные моратории. В частности, в 2009 году в Липецкой области был установлен пятилетний запрет на добычу дичи.