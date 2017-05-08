В Прохоровском районе провели экскурсию для членов профсоюза «Правда» и ветеранов

В субботу, 6 мая, в преддверии Дня Победы, профсоюз «Правда» организовал экскурсионную поездку в Прохоровский район для членов профсоюза, ветеранов Великой Отечественной войны, воспитанников центра развития «Южный» и областного социально-реабилитационного центра. О подготовке к танковому сражению под Прохоровкой летом 1943 года и о самом сражении «правдивцам» напомнили ещё во время поездки.
В Прохоровке члены профсоюза «Правда» сначала отправились на торжественный митинг, чтобы вместе с ветеранами возложить цветы к мемориальному комплексу, построенному на месте братской могилы. Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания.
— Здесь была трёхэшелоновая оборона. Мы с бригадой прибыли сюда 7 числа. Мы видели ужасные вещи: горела Прохоровка, горели машины, стонали люди, кровь была по всей Прохоровке. В том сражении с обеих сторон сошлись 1,2 тысячи танков. Мы всё это видели, и когда очнулись, не могли увидеть друг друга из-за того, что были полностью чёрные от копоти и грязи, а всё поле было в крови. Это было настолько ужасно, что запомнилось мне на всю жизнь, и спустя 72 года я вижу это во сне, — эмоционально рассказал ветеран, участник Курской битвы Александр Поляков.
Клирик белгородского Николо-иосафовского собора Владимир Чигрин сказал, что бойцы Красной армии, пройдя ад на полях войны, смогли увидеть рай, добавляя, что ветераны каждый день и каждый метр на полях сражений делали маленькие победы, из которых получилась большая, и пожелал всем присутствующим учиться у них.
Председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев поблагодарил ветеранов от лица профсоюза за мирное небо над головой и пожелал долгих и счастливых лет жизни.
— Для меня День Победы — это праздник со слезами на глазах. Почему со слезами на глазах? Потому, что меня пронизывает острая боль за страдания нашего народа, за горе нашего народа. Почему праздник? Потому, что я горжусь нашей страной, я горжусь нашим великим народом! Мы смогли победить в этой войне и сломить хребет немецкой нечисти. Дорогие ветераны, спасибо вам за то, что дали нам жизнь! — обратился к ветеранам Сергей Фуглаев.
После возложения цветов участники митинга отправились в музей бронетанковой техники, который отрылся в январе этого года. Здесь они узнали больше о мировой истории танкостроения — от колесниц и машин Леонардо да Винчи до современных российских танков «Армата», а также познакомились с интерактивной моделью в разрезе танка Т-34 в полную величину. Экскурсоводы рассказали о производстве танков в СССР в военные годы и провели небольшую экскурсию за стенами музея, показав орудия и модели танков, которые участвовали в сражении под Прохоровкой.
В музее «Третье ратное поле России» ветераны и члены профсоюза посмотрели на исторические артефакты, найденные во время раскопок на Прохоровском поле, и под звуки воздушного боя познакомились с моделями техники, обмундированием и предметами фронтового быта. На улице перед музеем желающие заглянули внутрь памятника «Танковый таран» и послушали звуки боя, который развернулся под Прохоровкой в 1943 году.
После экскурсий все отправились отдохнуть в ресторан, где ветераны вспоминали своих павших товарищей и желали здоровья ещё живым друзьям. Гвардии полковник Николай Андреевич Зинченко прочитал стихотворение о тяжёлых военных годах, после которого ветераны вручили председателю профсоюза «Правда» Сергею Фуглаеву благодарственное письмо.
После обеда «правдивцы» зашли в часовню, выполненную в форме свечи. По словам экскурсоводов, останки воинов находили даже на том месте, где сейчас стоит само здание часовни, а обнаружены они были при разрытии котлована под фундамент. В часовне на табличках можно прочесть фамилии воинов всех национальностей, которые пали в битве под Прохоровкой.
Конечной точкой насыщенного дня с профсоюзом «Правда» стала Звонница, где для ветеранов и членов профсоюза не только провели ещё одну экскурсию, но и показали экспозицию прохоровского танкодрома.
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