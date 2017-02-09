Белгородский областной суд не отпустил под домашний арест начальника Прохоровского ОМВД

Корреспондент «Фонаря» побывала на открытом уроке китайского языка и узнала, как составлялись иероглифы, насколько смысл слова зависит от тона и сколько времени нужно потратить, чтобы научиться говорить самые простые фразы на китайском. В субботу, 23 апреля, в студии изучения иностранных языков CheeseLang прошёл открытый урок по китайскому языку. Его провёл преподаватель-полиглот Иван Кресин, для которого китайский стал шестым изученным языком.— Китайский язык учится от устной речи к письменной. Если пытаться сначала понять китайскую письменность, обучение будет неэффективным, — рассказал преподаватель собравшимся слушателям.На доске появились карточки с самыми простыми словами: «я», «ты», «он», «сегодня», «завтра», «пить», «есть», «кофе», «рис». В китайском языке слова не изменяются, поэтому важно сохранять правильный порядок слов. Сначала Иван включил несколько видео, чтобы показать, как правильно произносятся все слова, а потом стал кидать красненькую подушку-птичку ученикам, предлагая перевести фразы с русского на китайский: «Я сегодня пью кофе. Ты завтра не пьёшь кофе».Кто-то быстро переводил, бегло интонируя гласным, кто-то (как корреспондент «Фонаря», например) — впадал в ступор.На занятии в студии CheeseLang, фото vk.com/cheese_langОказывается, смысл каждого слова меняется в зависимости от того, с какой интонацией произносятся гласные звуки. Есть четыре вида тонов: ровный, восходящий, нисходящий и нисходяще-восходящий.— Я никогда не был знаком с китайским языком, но мне нравятся иностранные языки, поэтому я пришёл сюда и решил попробовать себя. Думаю, что это перспективно — я хочу стать военным переводчиком, — рассказал семиклассник гимназии № 1 Никита Шваев.Сам Иван Кресин изучает китайский язык уже три года.— Мой интерес к китайскому начался с интереса к культуре. Я долго изучал другие языки и решил, что пора взяться за него. Это был вызов самому себе. Его трудно выучить самостоятельно, нужен нереальный талант к языкам и нереальное терпение или нереальная любовь к этому языку. Конечно, если человек окунётся в китайскую жизнь, поедет надолго в Китай, то ему это будет необходимо. Но и там без каких-то курсов не справишься. Регулярные, правильно прикладываемые усилия на курсах дают эффект. Самостоятельно учить — мотивации обычно не хватает, — рассказал Иван Кресин.Первый уровень, который осваивают ученики на курсах китайского, — это 150 иероглифов.— Мы осваивали этот курс за месяц, занимались два раза в неделю. Для этого нужно хорошо дома заниматься, а не только на уроках, — отметил Иван.Спонсор рубрикиЗаписаться на интенсивные трёхмесячные курсы китайского или английского языков можно по телефону +7 (980) 322-80-67 или связавшись с администраторами группы во «ВКонтакте». Курсы начнутся 10 мая. — Если вы не хотите занятий из серии «открыли учебники, читаем-переводим», тогда вам точно нужно познакомиться с подходом инновационной студии CheeseLang. Здесь занятия проходят эмоционально, преподаватели используют большое количество наглядных материалов. Для тренировки речи предлагают много ролевых игр, работу в парах и мини-группах. Атмосфера на занятиях настолько доброжелательная, что даже самые стеснительные начинают говорить на английском, забывая о своей неуверенности... Я уже жду набора в группу по изучению итальянского языка, очень хочу познакомиться с этим красивым европейским языком, — рассказывает Маргарита Селихова, одна из выпускниц прошлого набора студии CheeseLang. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-100297311_1147", -100297311, 1147, 'V90i0oJxtD-s6Z8ukMfozDFhYw', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());На правах рекламы По предварительным данным, аварию спровоцировал микроавтобус «Мерседес», столкнувшийся с разметочной машиной «ЗиЛ». В пятницу, 26 августа, около трёх часов дня в Ивнянском районе столкнулись микроавтобус «Мерседес», разметочная машина «ЗиЛ», «Тойота» и ВАЗ. По данным ГИБДД, микроавтобус врезался сначала в «ЗиЛ», а затем в две легковые машины. В УМВД по Белгородской области сообщили, что в ДТП погиб один человек и девять получили ранения. Информация о количестве пострадавших уточняется, пассажиров и водителей столкнувшихся машин отвезли в больницы Белгорода и Ивни. Мужчина разбил стекло в автобусе и украл проездные. На ранее судимого 35-летнего белгородца завели уголовное дело за кражу 2 тысяч проездных билетов. По информации пресс-службы УМВД по Белгородской области, подозреваемый разбил окно в припаркованном во дворе многоквартирного дома автобусе и забрал проездные билеты на сумму более 25 тысяч рублей. Полицейские нашли покупателей похищенных проездных, а потом и самого злоумышленника. Его задержали. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Президент Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока полномочий руководителя ведомства. Президент Владимир Путин 28 ноября подписал распоряжение о продлении срока полномочий главного прокурора Белгородской области Николая Савруна ещё на пять лет.55-летний Николай Саврун возглавляет областную прокуратуру с 2010 года. До переезда в Белгород он занимал пост заместителя главного прокурора Омской области. Следствие просит заключить подозреваемого под стражу. В понедельник, 15 августа, следственное управление СК РФ по Белгородской области сообщило о возбуждении уголовного дела на 35-летнего жителя Валуек. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть человека. В УМВД по Белгородской области рассказали, что тело погибшей 36-летней женщины нашли в подвале дома подозреваемого. Следователи уже выяснили, что в мае 2016 года подозреваемый избил соседку, а когда она скончалась, спрятал тело в подвале и засыпал хлоркой.— Подозреваемый распивал спиртное у себя дома в компании 36-летней соседки. Воспользовавшись опьянением хозяина, гостья пыталась украсть у него деньги, но была застигнута хозяином. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес гостье множественные удары по голове и туловищу. 13 августа 2016 года он обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной, — рассказали в пресс-службе регионального СК.Подозреваемый задержан, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. В правительстве страны подвели итоги конкурса на «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России». По итогам Всероссийского конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» Белгород не вошёл в число победителей. Призовые места заняли Краснодар, Ульяновск, Барнаул, Калуга и Тула. Самый благоустроенный город России — Краснодар.Звание присуждается за высокие результаты по более чем двум десяткам критериев. В их числе — модернизация сферы ЖКХ, качество дорог, санитарное состояние населённых пунктов, экологическая безопасность, сохранение историко-культурного наследия. Города-победители конкурса получают денежные премии правительства России. 90 процентов средств предназначены для развития городского хозяйства, десять процентов — на премии сотрудников организаций, которые показали высокие результаты по благоустройству.Конкурс на самый благоустроенный город России проводится с 2000 года. С 2010 года в конкурсе участвуют районный центры, сёла и посёлки. Напомним, в 2014 году Белгород в этом конкурсе занял второе место, уступив Ставрополю. Всего за время проведения конкурса Белгород входил в тройку самых благоустроенных городов четыре раза. В 2000 году он занял первое место и был признан самым благоустроенным городом страны. Полицейские просят помощи в розыске жителя Шебекинского района Николая Богданова. ОМВД России по Шебекинскому району объявило в розыск без вести пропавшего 80-летнего жителя Шебекинского района Николая Богданова. Пропавший жил в селе Купино. 24 октября он вышел из дома в десять часов вечера и не вернулся.Пенсионеру на вид 80 лет, его рост около 175-180 сантиметров, у него плотное телосложение и седые волосы средней длины. На мужчине была надета тёмная одежда и обувь, на голове красно-белая вязаная шапка.Всех, кто знает что-либо о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: +7 (47248) 2-36-06, +7 (47248) 4-82-28, +7 (47248) 2-35-43, 8 (999) 421-58-12 или «02». По информации белгородской прокуратуры, общежитие университета находится в «неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии». В пресс-службе Белгородского госуниверситета «Фонарю» заявили, что пока в вуз не поступало представление городской прокуратуры об устранении проблем в общежитии университета на улице Преображенской. — Уважаемые коллеги, в адрес университета официального представления от прокуратуры на данный момент не поступало. По мере получения представления, будут даны пояснения и комментарии, — пояснила руководитель управления по связям с общественностью и СМИ НИУ «БелГУ» Вероника Смирнова. В четверг, 10 ноября, пресс-служба прокуратуры Белгородской области опубликовала итоги проверки в общежитии университета по улице Преображенской, 38 Б, заявив, что оно находится в «неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии». В ведомстве отметили, что в комнатах общежития нашли рваный линолеум, в некоторых местах отслоилась штукатурка на потолках, светильники использовали с нарушением техники безопасности. — Ответственными лицами образовательного учреждения допущены нарушения требований жилищного законодательства, правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгорода. Ведомство направило ректору университета Олегу Полухину представление с просьбой устранить нарушения и защитить права жильцов общежития. Исполнение представления прокурор Белгорода взял под личный контроль. Молодые люди расписались после того, как девушка забеременела, но тёща обратилась в полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело на 20-летнего белгородца по подозрению в половом сношении с несовершеннолетней. Следствие предполагает, что с января 2015 года у м