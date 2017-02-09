Белгородский областной суд не отпустил под домашний арест начальника Прохоровского ОМВД

В четверг, 9 февраля, суд отклонил жалобу адвокатов начальника ОМВД по Прохоровскому району, просивших смягчить меру пресечения своему подзащитному. Напомним, что 3 февраля Свердловский районный суд по ходатайству СУ СК по Белгородской области арестовал начальника районного отдела полиции на два месяца, а его подчинённого, проходящего соучастником по делу, посадил под домашний арест на такой же срок. После этого в ночь с 4 на 5 февраля арестованный полицейский попытался покончить с собой, но его удалось спасти.
«Комсомольская правда» со ссылкой на адвоката сообщает о том, что обвиняемый написал явку с повинной.
— Ни о какой явке с повинной речи быть не может, так как преступление уже раскрыто и полицейскому предъявлено обвинение. Явка с повинной возможна, когда человек сообщил о своём преступлении до того, как об этом стало известно правоохранительным органам, — пояснили «Фонарю» в пресс-службе СУ СК по Белгородской области.
Информацию о том, что обвиняемый в избиении задержанного дал признательные показания в ведомстве отказались комментировать в интересах следствия.
Напомним, ранее сообщалось, что причастность двух полицейских к избиению задержанного установили сотрудники управления собственной безопасности совместно с региональным управлением ФСБ РФ. За превышение должностных полномочий с применением насилия полицейским грозит до десяти лет тюрьмы.