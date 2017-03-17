​На заводе «Колос» опровергли слухи об упавшем в хлеб ртутном градуснике

В пятницу, 17 марта, в социальных
сетях распространили сообщение о том,
что на хлебозаводе «Колос» в тесто упал ртутный градусник.
— Какой именно хлеб испечен с ртутью — неизвестно. В течение четырёх дней не покупайте хлеб продукции ОАО «Колос», — говорится в сообщениях пользователей «ВКонтакте».
Авторы предупреждения упоминают и о якобы смертельном случае. В отделе маркетинга ОАО «Колос» опровергли эту информацию. Там не исключают, что слухи могли стать результатом действий конкурентов хлебозавода.
— Никогда по нормам СанПиНа у нас на предприятии не использовались и не используются ртутные градусники. Вы представляете, сколько бывает подобного рода сообщений не только о нашей продукции? По нормам СанПиНа на пищевом предприятии не используются ртутные градусники. Нам уже звонили из администрации города, везде меры приняты. Роспотребнадзор у нас периодически проверяет, у нас целая служба качества, лаборатория, которая проверяет продукцию на всех этапах. Если бы такое даже теоретически было возможно, то все инстанции уже бы перевернули предприятие, — пояснили в отделе маркетинга.