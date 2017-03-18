По данным ГИБДД, автомобилист не справился с управлением и врезался в дерево. В понедельник, 1 февраля, в Корочанском районе на автодороге «Белгород — Павловск» 86-летний водитель на «Опеле Астре» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался в больнице. В ДТП пострадала 78-летняя пассажирка иномарки. По данным ГИБДД, за сутки в регионе произошло шесть аварий, в которых десять человек пострадали и один погиб.
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суббота, 18 марта
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В Белгородской области столкнулись автобус и 14 машин

Движение на участке дороге, где произошло массовое ДТП, уже восстановили.

В субботу, 18 марта, утром в Корочанском районе рядом с поворотом на село Заячье на расстоянии 30 метров произошло два столкновения автомобилей — в аварию попали 14 машин и рейсовый автобус «Белгород-Воронеж».

Фото пресс-службы УМВД по Белгородской области

Как сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области, в ДТП пострадали четверо человек. Их отвезли в больницу. В ведомстве уточняют, что предварительной причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима и туман, который был с утра.


Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины и обстоятельства аварии. Но движение автомобилей, по информации пресс-службы ведомства, здесь уже восстановили.

Андрей Маслов

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#ДТП #Корочанский район #УМВД по Белгородской области #ГИБДД
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