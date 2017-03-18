В Белгородской области столкнулись автобус и 14 машин

В субботу, 18 марта, утром в Корочанском районе рядом с поворотом на село Заячье на расстоянии 30 метров произошло два столкновения автомобилей — в аварию попали 14 машин и рейсовый автобус «Белгород-Воронеж».

Фото пресс-службы УМВД по Белгородской области

Как сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области, в ДТП пострадали четверо человек. Их отвезли в больницу. В ведомстве уточняют, что предварительной причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима и туман, который был с утра.





Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины и обстоятельства аварии. Но движение автомобилей, по информации пресс-службы ведомства, здесь уже восстановили.