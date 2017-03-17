В Белгородской области суд обязал руководство такси выплатить 600 тысяч рублей за смертельное ДТП

Всего за время выборов в избирком поступило 45 жалоб. В понедельник, 19 сентября, в Белгородском районе на 233-м участке в селе Беловском избирком признал недействительными около 300 бюллетеней. Об этом сообщила «БелПресса». В одном из переносных ящиков для голосования оказалось больше бюллетеней, чем избирателей, которые захотели проголосовать вне помещения для голосования. Всего в облизбирком поступило 45 жалоб. Но все остальные нарушения были незначительными. Напомним, что вечером 18 сентября председатель Избирательной комиссии Белгородской области Николай Плетнёв признал факт нарушения на участке в Томаровке. Там члены УИК вбросили бюллетени в урну для голосования. Выборы на 1198 участке признали недействительными. 13 человек согласились оплатить долги, чтобы не прерывать путешествие. В Белгороде судебные приставы шесть дней искали должников в самолёта и поездах. В пресс-службе УФССП по Белгородской области рассказали, что информацию о должниках узнали с помощью организаторов перевозок — белгородского аэропорта и РЖД. В ведомстве пояснили, что судебные приставы вместе с сотрудникам линейного отдела на транспорте нашли 13 неплательщиков. Каждому из них предложили оплатить задолженность на месте. Люди согласились, испугавшись штрафов за неисполнение требований судебного пристава и препятствие работе должностных лиц. В субботу, 13 февраля, в кинотеатре «Синема Стар» прошёл закрытый показ фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Презентовать картину о себе и ещё двух олимпийских чемпионах приехала Светлана Хоркина. Она раздала автографы и рассказала о художественном вымысле в фильме и объяснила, почему его не назвали «Чемпионы-2». — Фильм прекрасный, — без лишней скромности про собственный байопик (кинофильм, повествующий о судьбе знаменитой, известной личности на протяжении всей жизни или в наиболее важные драматические её моменты — прим. ред.) начинает рассказывать Светлана Хоркина. — Думаю, что вам очень понравится этот фильм. Хочу, чтобы все наши учебные заведения, спортивные секции, вся наша область посмотрела этот фильм. Он очень интересный и поучительный, основан на настоящих событиях из нашей жизни. Мне приятно приехать домой и лично привезти эту картину.«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» выйдет в прокат 18 февраля. Фильм рассказывает об историях олимпийских побед трёх российских спортсменов: борца Александра Карелина, пловца Александра Попова и гимнастки Светланы Хоркиной. Их роли соответственно играют Сергей Бондарчук, Евгений Пронин и Кристина Асмус.— Я участвовала в корректировке сценария и утверждала актрису. Кристина Асмус, которая меня играла, мне кажется, очень хорошо передала характер, волю к победе, переживания, сомнения и, конечно, ощущение победы. Наши прототипы очень похожи на нас. Для роли они долго занимались нашими видами спорта: учились плавать, занимались борьбой, а Кристина вообще до этого десять лет была спортивной гимнасткой. За спортивную составляющую я спокойна. Олимпийская чемпионка поясняет, что во время съёмок с ней постоянно консультировались о некоторых моментах биографии. — Фильм насыщен хорошими моментами для каждого из нас. Я думаю, что после фильма вы пересмотрите отношение к своей жизни и не будете опускать руки, когда на пути к успеху будете встречать преграды. Они будут… Всегда. И наши истории показывают, что каждый имеет право на мечту и никто не может нам помешать. Никакие гадости, которые меня лично преследовали в спортивной жизни. Конечно, есть небольшой художественный вымысел, но только для того, чтобы вам было легче понять ту непростоту спортивной жизни, которая нас окружала. В работе над картиной «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» принимали участие те же люди, которые до этого в 2014 году сняли фильм «Чемпионы». Фактически, фильм 2016 года является второй частью, в которой рассказывают истории уже других легендарных спортсменов. Стоит отметить, что фильм «Чемпионы» на «Кинопоиске» сейчас имеет рейтинг 4,87 из десяти. — К зимней Олимпиаде выходил фильм «Чемпионы». Сегодня продюсеры сказали, что они не могут назвать фильм «Чемпионы-2», потому что не бывает вторых чемпионов. Поэтому в итоге фильм назван именно так, как вы сейчас видите.— У прошлого фильма был довольно низкий рейтинг. Как думаете, что ждёт этот фильм?— Мне и прошлый фильм тоже понравился. Понимаете, первопроходцем быть очень сложно. Наконец-то мы пришли к тому, чтобы гордиться своими чемпионами. Нам не нужны чужие, у нас своих и так очень много. Хочу, чтобы было продолжение, и чтобы государство в лице Министерства культуры, да хоть кого угодно, поддерживает эту идею. Она добрая, она отечественная. Давайте гордиться своими, нам не надо придумывать. Думаю, что фильм ждёт большой успех. Я даже не о кассовых сборах говорю. Самое главное — добиться успеха в сердцах людей. Активисты заявляют, что состояние железнодорожных переездов создаёт угрозу безопасности дорожного движения. Белгородское отделение Общероссийского народного фронта направило в администрацию Белгорода обращение с указанием на аварийное состояние железнодорожных переездов на улице Коммунальной. Как отметили активисты, на коротком участке дороги находятся сразу два переезда, а резиновое покрытие возле рельсов высоко выступает над уровнем дорожного полотна. В некоторых местах такого покрытия вообще нет, а на его месте образовались глубокие ямы. Кроме этого, между двумя переездами находится перекрёсток с улицей Кооперативной. Всё это затрудняет движение автомобилей. — Прежде всего, необходимо разобраться в ведомственной принадлежности данных переездов, чтобы понимать, кто должен навести здесь порядок. Такое состояние проезжей части не только пагубно влияет на техническое состояние автомобилей, но и создаёт угрозу безопасности дорожного движения, — пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Хлебников. Мужчина не выполнил распоряжение сотрудников ДПС. Полицейским пришлось силой заставить его выйти из машины. Белгородский районный суд арестовал на пять суток председателя одной из участковых избирательных комиссий областного центра. Ранее в Разумном мужчину задержали сотрудники ДПС. Его остановили для проверки и попросили предъявить водительские права и предложили пройти медицинское освидетельствование, так как, по словам полицейских, из автомобиля доносился запах спиртного. Водитель закрылся в машине, и полицейским почти час пришлось убеждать его выйти, а затем они применили физическую силу, вывели его из машины и доставили в отдел. За неповиновение законным требованиям правоохранителей на мужчину завели административное дело. То, что водитель является председателем участкового избиркома, выяснилось только в суде. Для вынесения решения об административном наказании понадобилось согласие прокурора области, которое было получено. В первом матче «Раунда 12» европейского турнира белгородские волейболисты оказались сильнее, обыграв на выезде французский клуб со счётом 3:0 (25:19, 25:16, 25:23). В среду, 17 февраля, в «Раунде 12» Лиги чемпионов белгородские волейболисты во Франции встретились с местным клубом «Тур». Встреча завершилась уверенной победой «Белогорья» в трёх партиях.Первыми к техническому тайм-ауту первого сета с минимальным преимуществом пришли французы (8:7), после перерыва старший тренер «львов» на один розыгрыш поставил в диагональ центрального блокирующего Дмитрия Мусэрского, который своей атакой сравнял счёт. «Качели» начались с первых минут встречи, но благодаря рывку в три мяча белгородцы всё-таки вышли вперёд ко второму техническому — 16:14. К концовке сета «Белогорье» в какой-то момент и вовсе лидировало плюс шесть — 22:16. «Туру» удалось отыграть пару очков и даже один сетбол, но победа осталась за Белгородом — 25:19. Доигровщик «Белогорья» Сергей Тетюхин, вышедший на площадку со стартовым свистком, с семью очками стал самым результативным игроком первой партии.Во второй партии к первому техническому тайм-ауту подопечные Вадима Хамутцких опережали «Тур» на шесть очков (8:2), а ко второму белгородцы уже имели двукратное преимущество — 16:8. «Белогорье» меньше ошибалось и играло более организованно, а тайм-ауты главного тренера французов Виталя Хейнена не помогали сбить темп игры. Как результат — «львы» уходят вперёд на десять очков (18:8) и в итоге выигрывают и вторую партию — 25:16. Примерно по этому же сценарию развивался и третий сет: сначала 8:4 к первому техническому перерыву и 16:13 ко второму в пользу Белгорода. Но французы не сдавались и смогли навязать борьбу ближе к концовке третьей партии против «Белогорья». После эйса Тетюхина (19:15) «Тур» сделал последний заметный рывок, забив подряд четыре мяча и сравняв счёт — 19:19. Хамутцких берёт тайм-аут, и больше французы вперёд в этом матче не выходят. Связующий Сергей Антипкин с подачи зарабатывает первый матчбол (24:20). Благодаря ошибкам «Белогорья» в защите и атаке «Тур» успевает отыграть только три — победа «Белогорья» в третьем сете 25:23 и во встрече 3:0 (25:19, 25:16, 25:23).Накануне в другом матче «Раунда 12» подопечные Владимира Алекно из казанского «Зенита» обыграли на выезде польский «Лотос» со счётом 3:1 (25:19, 22:25, 25:17, 25:15). Теперь оба российских клуба сыграют ответные матчи дома 2 марта. Для выхода в «Раунд шести» и «Белогорью», и «Зениту» достаточно выиграть хотя бы две партии на домашней площадке.Напомним, подопечные Вадима Хамутцких успешно прошли групповой этап Лиги чемпионов, заняв первое место в группе A. В их активе было пять побед и одно техническое поражение от турецкого «Аркаса». Медицинское учреждение построили при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча. В Старооскольском городском округе открыли 15-ый за последние два года фельдшерско-акушерский пункт. В его постройке городской администрации помог фонд «Поколение» Андрея Скоча.По информации пресс-службы администрации Старого Оскола, новые фельдшерско-акушерские пункты построены по новым технологиям, поэтому конструкции компактны, комфортны и долговечны. Здесь будут оказывать помощь местным жителям также медики из городских больниц, специализирующиеся на отдельных медицинских профилях. — В Старооскольском округе осталось построить еще 7 ФАПов, тогда можно смело говорить — сельские территории наиболее полно охвачены вниманием со стороны медиков и их помощь будет еще доступнее и комфортнее, — рассказал г