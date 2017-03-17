В Белгородской области суд обязал руководство такси выплатить 600 тысяч рублей за смертельное ДТП

Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил жалобу водителя такси, которого признали виновным в смерти пешехода, и обязал работодателя — ООО «Городское такси» — выплатить семье погибшей 600 тысяч рублей морального вреда. Правда, судья не стал в остальном изменять приговор, который показался осуждённому чрезмерно суровым.
Напомним, что смертельное ДТП произошло в августе 2016 года в Майском. Водитель на Renault Logan на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину, которая скончалась на месте происшествия.
Суд доказал, что таксист ехал на повышенной скорости, и признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Обвиняемого приговорили к 1,5 года колонии-поселения и запретили ему водить машину в течение двух лет. При этом судья учёл в качестве смягчающих обстоятельств то, что у виновного есть малолетние дети, что он признал свою вину, помогал в расследовании преступления, раскаялся и частично возместил семье потерпевшей материальные затраты.