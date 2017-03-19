​В Белгородской области возбудили уголовное дело по факту массового ДТП, в котором пострадали десять человек

Фото пресс-службы Главного управления МЧС по Белгородской области

Следственный отдел ОМВД по Корочанскому району возбудил уголовное дело на водителя фуры за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Напомним, что утром 18 марта в Корочанском районе рядом с поворотом на село Заячье на расстоянии 30 метров друг от друга столкнулись 14 автомобилей и рейсовый автобус. По информации пресс-службы прокуратуры Белгородской области, в массовом ДТП пострадали десять человек, в том числе трое получили тяжкие травмы.

Прокурор Белгородской области взял расследование дела под свой контроль. Водителю грозит до двух лет тюрьмы.



Кроме того, прокуратура проверит Корочанский филиал «Белдорстрой», чтобы выяснить, как организация соблюдала требования законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения.



