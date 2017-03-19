Монумент расположится на аллее Нобелевских лауреатов НИУ «БелГУ». В пятницу, 25 сентября, возле корпуса НИУ «БелГУ» по улице Студенческой откроют памятник поэту Иосифу Бродскому. Этот памятник завершит университетскую аллею лауреатов Нобелевской премии по литературе. В ушную раковину Бога, закрытую для шума дня, шепни всего четыре слога: - Прости меня.— Иосиф Бродский (@brodsky_joseph) 13 февраля 2015 Открытие монумента приурочено к празднованию 139-летия со дня образования университета.Напомним, что в предыдущие годы на площадке старого корпуса открыли памятники Ивану Бунину, Михаилу Шолохову, Александру Солженицыну и Борису Пастернаку. Все скульптурные композиции выполнены Анатолием Шишковым. Он же стал автором памятника Бродскому.
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воскресенье, 19 марта
https://fonar.tv/news/2017/03/13/v-belgorode-na-blagotvoritelnom-koncerte-soberut-dengi-dlya-poezdki-detey-sirot-v-sankt-peterburg
http://www.b2bbasis.ru/ru/subscribe/conf2017/31/

​В Белгородской области возбудили уголовное дело по факту массового ДТП, в котором пострадали десять человек

Прокурор Белгородской области заявил, что проконтролирует расследование дела.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС по Белгородской области

Следственный отдел ОМВД по Корочанскому району возбудил уголовное дело на водителя фуры за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Напомним, что утром 18 марта в Корочанском районе рядом с поворотом на село Заячье на расстоянии 30 метров друг от друга столкнулись 14 автомобилей и рейсовый автобус. По информации пресс-службы прокуратуры Белгородской области, в массовом ДТП пострадали десять человек, в том числе трое получили тяжкие травмы.

Прокурор Белгородской области взял расследование дела под свой контроль. Водителю грозит до двух лет тюрьмы.

Кроме того, прокуратура проверит Корочанский филиал «Белдорстрой», чтобы выяснить, как организация соблюдала требования законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения.


Андрей Маслов

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#ДТП #Корочанский район #УМВД по Белгородской области #ГИБДД
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