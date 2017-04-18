В Белгороде активисты «Нового поколения» проведут праздничный марафон ко дню Победы

В Белгороде молодёжная организация «Новое поколение» Андрея Скоча ко дню Победы проведёт марафон праздничных событий: конкурс детской военно-патриотической песни, благотворительный марафон и бал под открытым небом.
В начале апреля череду творческих событий уже открыли поэтические чтения, посвящённые военной поэзии. В четверг, 20 апреля, в 19:00 в ТРЦ «МегаГРИНН» пройдёт детский конкурс военных песен. На сегодняшний день заявки подали 26 детей. Мальчишки и девчонки споют «Балладу о матери», «Трёх танкистов», «Журавлей» и другие песни. Желающие ещё могут подать заявку в обсуждении, главное условие — возраст до 16 лет.
30 апреля «Новое поколение» приглашает на велолыжероллерную трассу «Олимпия» на благотворительный забег. Белгородцы смогут выбрать одну из двух трасс: на один или на пять километров. Для участников забега предусмотрен оргвзнос в размере 200 рублей. Все собранные деньги «новопоколенцы» передадут 92-летнему участнику Курской битвы Владимиру Мартынову.
— Мы решили, что сделаем этот марафон благотворительным и соберём деньги для одного из ветеранов войны. С каждым годом их становится всё меньше и меньше, и мы понимаем, что им очень требуется наше участие и внимание. За советом, кому можно помочь, мы обратились в областной совет ветеранов. Там нам дали контакты 92-летнего участника Курской битвы Владимира Мартынова. Всё, что нам удастся собрать на марафоне, мы передадим Владимиру Васильевичу. Надеемся, что нашему примеру последуют и другие белгородцы, которые тоже подключатся к доброму делу накануне Дня Победы, — рассказал координатор «Нового поколения» Дмитрий Тупейко.
Ключевым событием праздничного марафона станет бал под открытым небом «Мелодии победного вальса». Он в четвёртый раз пройдёт 8 мая на площадке перед Центром молодёжных инициатив. Его участниками станут около 100 пар, которые уже сейчас репетируют танцы. Присоединиться к ним во время самого бала смогут все желающие. Помимо танцевальной программы и театрализации «новопоколенцы» и сотрудники ЦМИ готовят выставку боевой техники, киноклуб под открытым небом и интерактивные площадки. Они также обещают разместить перед ЦМИ полевую кухню и поздравить ветеранов.
— В прошлом году «Бал под открытым небом» победил в конкурсе социально значимых проектов стипендиальной программы Владимира Потанина. Это позволило в этом году замахнуться на проведение таких балов не только в Белгороде, но и в Орле и Старом Осколе. Кроме того, мы решили провести целый марафон событий, приуроченных к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Поэзия, песни военных лет, благотворительный марафон и сам бал станут единым праздничным действом, которое организует «Новое поколение». Надеемся, что наш пример вдохновит и другие молодёжные организации, — рассказывает Анастасия Череп, победитель конкурса социально значимых проектов стипендиальной программы Владимира Потанина, активист «Нового поколения».