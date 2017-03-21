​Белгородские школьники заняли второе место на Всероссийском турнире по химии

В Санкт-Петербурге закончился XIII Всероссийский турнир по химии среди школьников, на котором белгородцы заняли второе место. В соревновании участвовали ученики 8-11 классов из 23 городов России. Команды из Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Москвы, Ижевска, Уфы, Челябинска, Казани и других городов представляли свои проекты, решали задачи и участвовали в научных дебатах.
Ученики белгородского лицея №10 разработали способ измерения температуры с помощью аккумуляторной жидкости, фотографического фиксажа и секундомера. Помимо этого они доказали, что домохозяйкам не следует смешивать отбеливатели различных видов — это приводит к снижению эффективности за счёт протекающих между ними химических реакций.
— Мы проводим турнир ради развития молодых учёных и их будущего. Для нас важно показать им, как прекрасна наука химия и сколько возможностей она открывает в нашей обычной жизни. В этом году школьники показали невероятно высокий уровень знаний и понимания химических опытов и задач, — говорит Анна Старикова, директор Всероссийского химического турнира школьников.
Первое место в турнире заняла команда из Воронежа, третье — из Новосибирска.