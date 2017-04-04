Евгений Савченко озаботился проблемой появления сколиоза у школьников

В понедельник, 3 апреля, на заседании «малого» правительства региона губернатор Евгений Савченко после доклада своего заместителя — начальника областного департамента образования Наталии Полуяновой о работе ведомства и использовании здоровьесберегащих технологий обратил внимание присутствующих на распространении сколиоза (врождённой, приобретённой или посттравматической трёхплоскостной деформации позвоночника — прим. ред.) у школьников. По мнению губернатора Белгородской области, одной из главных причин, почему увеличилось количество детей со сколиозом, является использование в школах столов вместо классических школьных парт.
— Я считаю, что этот вопрос заслуживает внимания. Необходимо провести круглые столы со специалистами, педиатрами, обменяться соображениями и опытом работы. Ведь ничто не может быть дороже, чем здоровье детей, — заявил Евгений Савченко.