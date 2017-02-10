Белгородские школьники могут поучаствовать в акции «Мой вопрос президенту!»

Белгородские школьники могут поучаствовать в федеральной акции «Мой вопрос президенту!» и отправить свои вопросы, которые могут прозвучать на традиционной «Прямой линии» с Владимиром Путиным.
Задать вопросы могут дети от шести до 14 лет. Для этого они вместе со взрослыми до 10 апреля должны заполнить анкету на сайте проекта и написать, что они хотят узнать у президента. Организаторы обещают отобрать самые интересные вопросы и отправить их в Кремль, а их авторов — наградить грамотами за участие.
К слову, в 2016 году ведущие задали пять вопросов от детей из разных российских регионов, которые, например, интересовались, что бы делал президент, если бы его заставляли есть нелюбимую кашу, и какие три вещи он бы попросил у золотой рыбки.
Акцию проводит еженедельник для детей младшего и среднего школьного возраста «Классный журнал». В регионе её главным информационным партнёром является Белгородский филиал ПАО «Ростелеком».