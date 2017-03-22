В Белгородской области пограничники задержали особо опасного рецидивиста, которого разыскивали 14 лет

В Белгородской области пограничники задержали мужчину и женщину, которые пытались незаконно пересечь границу России с Украиной и скрыться на территории соседнего государства. Они оба находились в федеральном розыске. 38-летнюю жительницу Харьковской области разыскивала полиция Ростова-на-Дону по подозрению в краже, а 42-летнего мужчину из Перми искали в течение 14 лет — его подозревают в убийстве. По информации пресс-службы пограничного управления, он является особо опасным рецидивистом.
Также пограничники задержали трёх человек, которые незаконно пересекли границу с Россией, несмотря на то, что им сюда был закрыт въезд. Двое азербайджанцев хотели устроиться на работу, а третий украинец намеревался наведаться в гости к своим родственникам. Сейчас по каждому из этих случаев в ведомстве проводят проверки.