​В Белгородской области появятся музеи деревьев

Администрация должна в течение трёх дней рассмотреть заявку на проведение акций. Во вторник, 27 сентября, в отделе по взаимодействию с общественными, политическим организациями и ТОС мэрии Белгорода «Фонарю» подтвердили информацию о заявке на проведение шествия белгородского гей-парада. Ранее об этом сообщил портал GayRussia. Активисты ЛГБТ хотят 8 октября провести шествие по Белгородскому проспекту от улицы Вокзальная до проспекта Богдана Хмельницкого с количеством участников до 300 человек. На 7 октября запланирован митинг в поддержку законодательного запрета дискриминации геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в России в парке памяти на улице Гагарина. 8 октября инициаторы акций хотят провести митинг с осуждением уголовного преследования за добровольные гомосексуальные отношения в странах мира на Народном бульваре у памятника князю Трубецкому.— Мы получили уведомления, сейчас они находятся в работе. По закону у нас есть три дня, чтобы предоставить заявителям ответы, — пояснил начальник отдела Руслан Савицкий. По данным портала GayRussia, 26 сентября активисты Московского гей-прайда подали уведомления о проведении шествий гей-парадов в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России в Белгороде, Курсе и Орле. Впервые региональное управление ГИБДД УМВД России организовало полицейский биатлон. Лучшие представители всех районных подразделений два дня соревновались в нескольких дисциплинах. В первый день биатлона ГИБДД автоинспекторов проверили на знание правил и законов, необходимых для служебного пользования. Также полицейские участвовали в огневой подготовке в тире, где демонстрировали теоретические знания оружия и техник стрельбы и показывали владение практическим навыком. Для сотрудников провели и спортивные состязания, где они соревновались в подтягиваниях, челночном беге и владением приёмами борьбы.— Инспекторам приходится иметь дело с нерадивыми водителями, поэтому важно быть готовыми ко всему, — объясняют участники соревнований.Особым моментом стал «зачёт» по регулированию дорожного движения.Завершением первого дня соревнований стал городской квест: полицейские выполняли задания на время и скорость. Кому-то досталось задержание нарушителя, а кто-то должен был оформить протокол дорожно-транспортного происшествия.Кульминацией всего соревнования стал биатлон, который провели 30 июня на трассе автоспортивного комплекса «Вираж».— В соревнованиях участвуют лучшие сотрудники госавтоинспекции по Белгородской области: по результатам оперативной служебной деятельности, по психоэмоциональному портрету, по служебной подготовке, по боевой подготовке — это элита ГИБДД, — пояснил начальник УГИБДД УМВД России по Белгородской области, полковник полиции Николай Смоляков. — Конкурс охватывает все специфические виды деятельности госавтоинспекции. Самый зрелищный момент — это биатлон.23 экипажа, каждый из двух человек, показывали командную работу: один автоинспектор управлял автомобилем, лихо объезжая препятствия на пути, входя в сложные повороты и двигаясь задним ходом, а второй — обстреливал автомобили «нарушителей». Ими были два отечественных автомобиля, которые задерживали разными способами: по первому стреляли на ходу из окна патрульной машины, по второму — стоя на обочине.— Это опасный трюк, а на трибунах много зрителей, поэтому сотрудники стреляют из пневматического пейнтбольного оружия, — отметили организаторы соревнований.В конкурсе участвовали экипажи, которые в штатном режиме работают в городах и районах области и показывают высокие результаты. Так, белгородский экипаж под управлением Максима Маслова в течение 2015 года выявил больше 600 административных правонарушений. Сотрудники управляли различными автомобилями: самой популярной моделью на соревнованиях оказалась отечественная «Лада Приора», однако некоторые экипажи проходили трассу на «Фордах» и «Хёндаях». Великий мудрец Лао-цзы говорил: «Путешествие даже в тысячу миль начинается с одного шага». Есть ещё одно интересное высказывание героя одной очень известной трилогии Джона Рональда Руэла Толкиена: «Опасное это дело — выходить на дорогу». Приехав в очередной раз на Шри-Ланку, мы решили, что в этот раз обязательно пройдём «Путь». Многие любители активного отдыха и путешествий слышали об этом месте, и я искренне желаю многим туда попасть и пройти этот самый «Путь». Именно «Путь», а не какой-то там «путь». Речь идёт о пешем восхождении на гору Адамов Пик, или, как звучит это название на сингальском — одном из местных языков, — Шрипада.Адамов Пик, Шрипада, Гора бабочек, Саманалаканда, Сиванолипатха Малай, Священная гора четырёх религий — всё это названия одной из самых известных достопримечательностей таинственного острова Цейлон. Одна из важнейших исторических и культурных достопримечательностей острова и просто обязательное к посещению верующими людьми основных конфессий место. Среди гор Шри-Ланки расположенная в районе города Ратнапура Шри Пада — не самая высокая гора, но самая известная — многие религии считают эту гору одним из главных священных мест. На вершине пика находится впадина длиной около 1,5 метра и шириной 76 сантиметров в форме человеческой ступни. Буддисты считают гору священной, потому что, по легенде, Гаутама Будда именно здесь коснулся земли ногой во время посещения острова. Шрипада в переводе с сингальского означает «священный след». В исламе и индуизме эта гора носит название «Адамов Пик» и также считается священной. Для первых потому, что они признают в Будде человеческое превращение Вишну, а в исламе отпечаток на вершине горы считается следом Адама. Индуисты верят, что на вершине горы след оставил их верховный бог Шива, и называют гору Шриван Адипатам («космический танец Шивы»). Христиане верят, что здесь оставил свой след святой Фома, христианский апостол, проповедовавший в Южной Индии. Португальцы же говорят, что это был святой Томас, принёсший христианство в Индию.На вершине горы находится также буддийский храм, построенный вокруг священного отпечатка. Правда, прежде чем посмотреть на знаменитую «ступню», но гору надо подняться. Самому. Пешком. Ночью. По лестнице. Об этом и расскажем. Немного цифр: высота вершины Шрипада — 2243 метра над уровнем моря, длина «тропы» — восемь километров в каждую сторону, а при подъёме со стороны города Ратнапура — 12 километров в каждую сторону. Количество ступенек — 5831. Уклон тропы в некоторых местах — 75 градусов. Высота ступеней в некоторых местах — 50 сантиметров. Подъём на Шрипада сравнивают с подъёмом без лифта на высоту 200-этажного дома. Добраться до горы можно несколькими способами. Первый — немного более затратный, но при этом более спокойный: купить экскурсию у многочисленных местных гидов. Второй — менее затратный, но более авантюрный: забронировать один из отелей у подножья горы, прилететь на Шри-Ланку, добраться до городка Хаттон на поезде, а дальше добираться местным транспортом до местечка Делхуси. Есть ещё один способ — совершить восхождение из города Ратнапура, но этот путь длиннее и сложнее. Европейцы, судя по многочисленным компаниям с рюкзаками, предпочитают первый путь.Основная проблема для туристов, приезжающих на Шрипада «дикарями», — где остановиться для отдыха и подготовки к подъёму. А подготовиться стоит. При подготовке к подъёму надо обязательно учитывать, что чем выше поднимаешься, тем холоднее. Были случаи, когда перед рассветом температура опускалась до семи градусов выше нуля. Это, конечно, скорее, исключение из правил, но взять с собой тёплую жилетку или утеплённую ветровку будет не лишним. Встречали мы и героических туристов, поднимающихся в шортах и майках-безрукавках, но встречали мы их только по пути — ближе к вершине они куда-то запропастились. Может, замёрзли, может, устали, а может, и просто им надоело карабкаться по бесчисленным бетонным ступенькам. Однако не стоит также слишком перестраховываться и брать с собой лыжные курки, меховые штаны и шапки-ушанки — каждый лишний килограмм подобной «страховки» очень дорого может обойтись вам и вашим плечам ближе к вершине. Оптимальный вариант для среднестатистического человека — треккинговые штаны с отстёгивающимися штанинами (к концу обратного спуска может быть уже жарко «на улице»), кроссовки, футболка и куртка или ветровка. Одеваться лучше по мере того, как падает температура.Обязательно возьмите с собой дополнительную пару носков и воду. Литровой бутылки вполне хватит на первый этап подъёма, потом всё равно придётся докупать. Брать запас воды на весь подъём не стоит — на всю тропу у вас может уйти четыре-пять литров воды, а тащить на себе лишние пять килограммов — сомнительное удовольствие. О еде: берите с собой бананы или шоколадные батончики — это поддержит работу мышц и позволит им быстрее «прийти в себя» во время коротких остановок в пути. Во время восхождения вы встретите достаточно много придорожных забегаловок, в которых можно отдохнуть и попить чай. На определённом этапе палаточки с чаем и фруктами заканчиваются, но не пропустите палаточку с жизнеутверждающим названием Last Dinner — это самая высокая палаточка на маршруте — выше нет ни чая, ни скамеечек, ни фруктов — только лестница и уставшие путники.Тропа на Шрипада, в отличие от пути на Гору Моисея в Египте, представляет собой вполне благоустроенную бетонную лестницу, местами с перилами и скамейками. Более того, она освещена. У туристов традиционно считается очень крутым «встретить рассвет» на горе. Паломники поднимаются «в сезон» на Шрипада круглые сутки, семь дней в неделю. Кто-то днём, кто-то утром, кто-то вечером. Особенно много «местных» поднимается в дни религиозных праздников и в полнолуние. В остальное время года желающим подняться на Адамов Пик придётся идти по неосвещённой лестнице, держа в руках фонарик, а сильные дожди сделают восхождение просто неимоверно трудным. Обязательно уточните эти моменты, планируя путешествие, потому что количество местных в праздники и дни полнолуния возрастает в разы. Можно пару часов простоять «в пробке» ближе к вершине и встретить рассвет не на вершине горы, а в каких-нибудь кустах, которые будут загораживать вам весь вид в 50 метрах от финала маршрута. Весь маршрут условно можно поделить на три части. Первая — широкая дорога, по которой в ряд могут идти человек деся