​В Белгородской области появятся музеи деревьев

В Белгородской области к 2020 году появятся аллеи-музеи деревьев под открытым небом. Об этом на пресс-конференции рассказал Владимир Щендрыгин, начальник регионального управления лесами.
Предполагается, что деревья будут сажать рядом с населёнными пунктами, названия которых связаны с деревьями. Так в Дубовом соберут коллекцию дубов, которые привезут из-за границы.
— Мы подошли с научной точки зрения и сегодня имеем почти 14 видовых разнообразий дуба для высадки в Дубовом. Этот проект предусматривает, что музей под открытым небом не должен быть менее пяти гектаров. Это будет аллея дубового разнообразия, — поясняет Щендрыгин.
В музеях поставят информационные стенды о посаженных деревьях. Проект рассчитан на три года, сажать деревья начнут в следующем году.