​В Белгородской области назвали победителей конкурса «Зелёный РЭС»

В Белгородском филиале ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» определили победителей ежегодного конкурса на лучшее благоустройство и ландшафтное озеленение территории «Зелёный РЭС».
Оценочная комиссия отдала первое место Красногвардейскому району электрических сетей, второе — Вейделевскому РЭС, третье — Чернянскому РЭС. Ещё десятерых участников конкурса озеленения оргкомитет отметил специальными дипломами.
— Непосредственным автором и исполнителем идей по оформлению базы Ракитянского РЭС декоративными изделиями из дерева стал начальник подразделения Эдуард Федутенко. Полезное хобби переросло в увлечение и теперь приносит пользу не только коллективу, но и жителям района — некоторые работы автора установлены на территории муниципального образования. А энергетики Чернянского РЭС ухаживают не только за собственной ремонтно-производственной базой, но и за сквером имени первого начальника Чернянского района электрических сетей Анатолия Локка, — рассказали в пресс-службе «Белгородэнерго».
Сотрудники районных филиалов компании следят за чистотой ремонтно-производственных баз, именных парков и скверов, проводят субботники, благоустраивают мемориалы, посвящённые памяти павших в Великой Отечественной войне.