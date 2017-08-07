​В Белгородской области назвали победителей конкурса «Зелёный РЭС»

Недовольны обслуживанием в Tele2 только 1,7 процента абонентов. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 проанализировал удовлетворённость белгородских абонентов качеством обслуживания за первые девять месяцев 2016 года. По информации пресс-службы белгородского филиала, эта цифра стала рекордной для региона — 88,7 процента. Девять из десяти обратившихся в салоны связи Tele2 оценили работу сотрудников компании на высший балл. Недовольны сервисом Tele2 только 1,7 процента абонентов.Фото пресс-службы белгородского филиала Tele2— Высокий уровень сервиса, как и выгодные цены, всегда были визитной карточкой Tele2. В третьем квартале Tele2 в Белгороде достигла рекордной отметки удовлетворённости абонентов. Удерживать такой высокий показатель компании помогает круглосуточная информационная служба поддержки Tele2, обслуживающая абонентов всех регионов России. Tele2 учитывает предпочтения абонентов в выборе каналов коммуникации с компанией и предлагает альтернативные возможности обслуживания: традиционный звонок в контактный центр, визит в салон связи, обращение по электронной почте или помощь в режиме онлайн,— поясняет коммерческий директор белгородского филиала Tele2 Сергей Чекунов. С возникающими проблемами абоненты обращаются в контактный центр по номеру 611 — 81 процент абонентов могли сообщить операторe о своей проблеме меньше чем после 40 секунд ожидания. К новинкам техподдержки в компании относят чат на сайте Tele2 и канал Tele2_support в Telegram. На сайте нужно просто ввести имя и номер телефона, и специалист продолжит диалог с абонентом. Как уверяют в компании, если абонент обратится в чат в месседжере Telegram, он получит ответ примерно через минуту.На правах рекламы Городская администрация планирует отремонтировать в Белгороде шесть подпорных стен, которые на сегодняшний день находятся в неудовлетворительном состоянии. В мэрии оценили работу городских служб по ликвидации последствия подтопления дома на улице Губкина, 15д. По информации пресс-службы администрации Белгорода, к 3 июня во дворе навели порядок, удалив грязь, мусор, грунт и щебень с проезжей части дороги, пешеходных дорожек и зелёной зоны, почистили дворовую ливневую канализацию. мэрии пообещали наказать сотрудников ведомств и служб, которые не сработали вовремя. На заседании отметили, что некоторые жители снимали на фото и видео подтопление вместо того, чтобы помогать сотрудникам аварийных служб бороться с последствиями ЧС. К 10 июня планируют завершить уборку подвалов дома от мусора и ила, а также заменить напольное покрытие в квартирах, пострадавших во время подтопления. Кроме того, на станции техобслуживания провели внутреннюю чистку и вернули владельцам пять автомобилей, которые также пострадали от воды.На сегодняшний день в Белгороде ещё шесть подпорных стенок находятся в неудовлетворительном состоянии. Для того, чтобы начать их ремонт, властям нужно обратить их в муниципальную собственность, потому что из 85 подпорных стен в Белгороде только четыре находятся на балансе муниципалитета, остальные — в собственности жильцов многоквартирных домой или вообще являются бесхозными. Город мастеров для детей хотят открыть уже к сентябрю 2017 года. В Белгороде в этом году хотят открыть интерактивный развлекательный центр для детей «Мастерславль». Он расположится на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Супруновской на месте старого белгородского зоопарка. — Это воссозданная мини-модель города со всей инфраструктурой, где дети могут не «поработать» специалистами в самых разных профессиональных сферах, но даже получить «зарплату» и потратить её. Здесь будет всё как в настоящей жизни, кроме одного: жителями и посетителями города являются дети, которые знакомятся с основами различных профессий. Здесь есть свой ЖД-вокзал, своя почта, больница, налоговая инспекция, банки, предприятия и заводы, — сообщает пресс-служба городской администрации. «Мастерславль» разместится в здании на площади 3 тысячи квадратных метров. Здесь появится 41-а мастерская для обучения детей 7-14 лет различным профессиям. Также инициаторы проекта обещают благоустроить прилегающую территорию и набережную Везёлки. На сам проект намерены потратить 250 миллионов рублей — их выделит ГК «Агро-Белогорье» и другие инвесторы, имён которых пока не называют. Сейчас уже на месте будущего города мастеров расчистили территорию и договорились с московской компанией, с которой заключат договор франшизы. Начать строительство «Мастерславля» планируют уже весной, а открыть детский город профессий — до конца этого года. Иллюстрация пресс-службы городской администрацииКак сообщает «БелПресса», к сентябрю в «городе» заработает больница, полиция, паспортный стол, почта, пекарня, ферма, стройка, ветклиника, объекты для работы спасателями, пограничная служба, таможня, гордорстрой и театр. Ещё через год откроют дом моды, археологическую мастерскую, автодром, салон красоты, суд, стадион и другие учреждения. Чтобы работа мастерских была максимально приближена к реальной, за ними закрепят учреждения и компании, которые работают в Белгороде: «Сбербанк» будет следить за работой банка «Мастерславля», региональное УМВД — за отделом полиции, БГАДТ — за детским театром, Белгородский хладокомбинат — за фабрикой мороженого.Организаторы предполагают, что посетителями «Мастерславля» ежегодно будут около 150 тысяч человек, а сам проект окупит себя через семь лет. Окончательная стоимость билета в город мастеров пока ещё не определена. Сейчас рассматривают два варианта: с билетами по 500 рублей и по 200 рублей за час пребывания в «Мастерславле». Напомним, что первоначально озвучивались планы по строительству на месте старого зоопарка аквапарка, но после глава совета директоров «Агро-Белогорья» Владимир Зотов заявил, что два аквапарка — мини- и большой — построят в Белгородском районе на пляже в Нижнем Ольшанце. Кроме того, компания уже начала строить динопарк рядом с новым зоопарком в Сосновке — его обещают открыть ко Дню города. Женщина посчитала, что фраза «Тянет налево?» в рекламе услуг автомастерской нарушает общепринятые нормы и оправдывает супружеские измены. В Белгороде экспертный совет по применению законодательства о рекламе признал допустимой наружную рекламу одного из городских автосервисов, в которой использовалась фраза «Тянет налево?». На рекламу обратила внимание местная жительница, которая посчитала фразу непристойной, нарушающей общепринятые нормы и принципы поведения. С этой жалобой женщина обратилась в белгородское УФАС. — Публичное использование такого слогана ведёт к созданию мнения у общества о «нормальности» и «естественности» супружеской измены, — пояснили суть обращения белгородки в пресс-службе УФАС по Белгородской области. Экспертный совет не счёл приведённое мнение достаточным для признания рекламы непристойной, сославшись на то, что фраза употреблена в вопросительном, а не утвердительном предложении, она имеет отрицательный контекст, понятный автомобилистам, — машина неисправна и компания призывает исправить эту поломку. Такой призыв, по мнению экспертов, не может формировать общественное мнение о «нормальности» и «естественности» супружеской измены, которую увидела в этой фразе обратившаяся женщина. Эксперт «Фонаря» За комментарием мы обратились к профессору НИУ «БелГУ», доктору филологических наук Светлане Кошарной. — В сознании носителя языка фраза «тянет налево» вне зависимости от интонации — утвердительной или вопросительной — связывается со штампом, который имеет значение супружеской измены, потому что, согласно языковой традиции, машину может тянуть влево, но никак не налево. Безусловно, такой штамп обладает оценочностью и является эмоционально окрашенным. Именно то, что данное выражение не является нейтральным, позволяет авторам слогана привлечь внимание к предмету рекламы. — В случае с рекламой неважно, какую оценочность имеет то или иное клише, — главное, чтобы штамп был эмоционально окрашен (это что-то из разряда «деньги не пахнут»), лишь бы он вызывал хоть какую-то эмоцию, не «прошёл мимо» адресата. Однако всё же хочется, чтобы создатели рекламы были более разборчивы, памятуя, что реклама действительно оказывает эмоциональное воздействие на носителей языка, впечатывается в память, то есть влияет на языковую картину мира общества в целом. Закрепление в положительном ключе отрицательных языковых штампов, то есть выражений, имеющих исходную отрицательную оценочность, ведёт к формированию негативных социальных стереотипов и вызывает одобрительную усмешку там, где такое одобрение на самом деле неуместно. Энергетик Павел Ушаков работает больше семи лет в «Белгородэнерго». Нагрудный знак МЧС России «Участник ликвидации последствий ЧС» получил мастер Старооскольских электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Павел Ушаков. Он внёс значительный вклад в ликвидацию последствий ЧС в Республике Крым и Севастополе, обеспечив надёжное электроснабжение социально-значимых объектов полуострова за счёт переключение схемы питания между основной электрической сетью и резервными источниками питания.Фото пресс-службы филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Павел не раз участвовал в ликвидации аварийных ситуаций в РФ. Он восстанавливал электроснабжение после ледяного дождя в Кубани, устранял последствия штормового ветра в городе Аксай Ростовской области. Также мастер имеет президентскую награду. В режиме реального времени можно узнать, где ведутся работы, и когда их должны закончить. В Белгородской области теперь можно следить за состоянием теплосетей на онлайн-карте. Компания ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» на платформе «Яндекс-карты» создала сервис, где можно онлайн следить за тем, как идёт ремонт теплосетей и когда он закончится. Помимо это, через карту можно следить за аварийными ситуациями в случаях прорыва теплопровода.— Информация на данном ресурсе обновляется в соответствии с графиком ремонтных работ тепловых сетей, утверждённым компанией, и по мере возникновения нештатных ситуаций (в оперативном режиме — 20 минут после порыва), — пояснили в компании. Карта встроена на сайте ПАО «Квадра» и показывает состояние всех теплосетей компании. Белгородскую область надо выбрать в списке среди других регионов. Полиция разыскивает виновника аварии, в которой погиб 53-летний мужчина. В понедел