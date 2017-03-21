​В Белгороде после ремонта открыли областной шахматный клуб

В Белгороде после ремонта открылся областной шахматный клуб. Отремонтированное помещение находится в доме на улице Некрасова, 5. В обновлённом клубе будут проводить городские и областные соревнования по шахматам, а также игры для инвалидов по зрению.
Ремонтом помещения занимался Центр адаптивного спорта и физической культуры региона вместе с профсоюзом «Правда», который в день открытия провёл в клубе соревнования по шахматам среди инвалидов по зрению. На турнир приехали инвалиды из нескольких районов области.
— Я приехал из Волоконовки. Нас привезло «Общество слепых» (речь о местной организации «Всероссийское общество слепых» — прим ред.). Меня ещё папа научил играть в шахматы в семь лет. Профессионально я ими не занимаюсь, но часто играю, поэтому периодически участвую в соревнованиях на любительском уровне. Понятно, что на какие-то призовые места я не сильно претендую, но поиграть с другими мне интересно, — рассказал участник соревнования Дмитрий Потарь.
Всего в соревнованиях участвовали около 40 человек, которых разделили на команды по три человека. Играли по швейцарской системе в девять туров, мужчины и женщины играли вместе. Всем участникам турнира профсоюз «Правда» подарил подарки, а победителям в личном и командном зачёте — медали и кубки.
— Считаю, что открытие такого клуба важно не только для тех, кто будет здесь играть, но и для всего города в целом. Сейчас мы проводим соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья, так как это одно из направлений работы нашего профсоюза, но вообще сюда смогут приходить все желающие и играть в любимую игру. Я сам, например, люблю играть в шахматы. Но вы должны понимать, что любой, кто сегодня участвует в нашем турнире, меня легко обыграет, — объяснил Сергей Фуглаев, председатель межрегионального профсоюза «Правда».
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