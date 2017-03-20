​​Организаторы антикоррупционного митинга в Белгороде собираются провести его в парке Победы

Организаторы антикоррупционного
митинга на странице встречи во «ВКонтакте»
сообщили, что намерены провести
мероприятие, несмотря на то, что его не
согласовала мэрия. В поданном 20 марта
в мэрию Белгорода заявлении организатор
митинга ссылается на постановление
Конституционного суда РФ: если мэрия
не согласует митинг в заявленном
организаторами месте, но и не предлагает
альтернативы, то митинг считается
согласованным. Митинг планируют провести
у «Ракушки» в парке Победы. Начальник
пресс-службы УМВД по Белгородской
области Алексей Гончарук заявил Go31.ru,
что во время митинга»
полиция «будет действовать в
соответствии с законодательством
Российской Федерации».
Напомним, 18 марта стало известно, что в администрации Белгорода не согласовали антикоррупционный митинг, потому что 26 марта обе заявленные организаторами площадки будут заняты другими мероприятиями.