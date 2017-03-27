В Белгородский зоопарк привезли розовых фламинго

В белгородском зоопарке появились розовые фламинго. Их уже привезли, но пока не решили, куда именно поместят и как назовут. Об этом заявил генеральный директор зоопарка Николай Белов.
— В ближайшее время мы выпустим фламинго, их уже привезли. Мы долго спорили о том, где будем их содержать, поэтому временно они находятся в закрытом помещении. В этот понедельник [27 марта], наконец-то, определится место,— рассказал Николай Белов.
Он сказал, что хочет поместить фламинго поближе к львам, чтобы продолжать воплощать идею разделения зоопарка на ареалы, соответствующие континентам. Увидеть фламинго в зоопарке белгородцы смогут в начале мая — до этого времени они будут адаптироваться к новым условиям. Также Николай Белов обмолвился, что в ближайшем будущем, возможно, белгородцы смогут увидеть в зоопарке также жирафа и зебр, но кого точно пока не будет, так это слона и белого медведя. В случае с ними есть проблемы с установкой вольеров потому, что зоопарк построили на болотистой местности.