УМВД по Белгородской области будет пользоваться «Новой телефонией»

Белгородский филиал «Ростелекома» предоставил для УМВД по Белгородской области виртуальную автоматическую телефонную станцию с более широким функционалом, чем у традиционной телефонии. Для белгородской полиции выделили 21 многоканальный номер 23-ХХ-ХХ и настроили маршрутизацию вызовов с помощью интерактивного голосового меню, подключив к корпоративной связи 105 абонентов. Теперь белгородцы могут быть уверены, что они точно дозвонятся в полицию, так как система интеллектуального распределения звонков поможет избежать ситуаций, когда на один и тот же номер звонят несколько человек, и он оказывается занят.
Для использования инновационного сервиса региональному УМВД не будет покупать дополнительное оборудование — для полноценной работы достаточно обычного телефона и постоянного доступа к интернету. Услуга «Новая телефония» позволит полицейским автоматически распределять входящие звонки по заранее определённым сценариям, звонить из любой точки мира, проводить аудио- и видеоконференции, записывать разговоры и приветствия, делать переадресацию.
— С УМВД России по Белгородской области нас связывает многолетнее сотрудничество, можно сказать, со дня основания этой силовой структуры. Долгое время мы обеспечивали УМВД только телефонной связью, затем начали предоставлять услуги скоростного доступа в Интернет. Когда у клиента возникла необходимость организовать систему голосового информирования, наша компания оперативно отреагировала на его потребности и предложила оптимальное решение, — рассказывает директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Григорий Кузьменко.