СМИ: В Белгороде произошло чудо: замироточили две иконы

Руководство школы и городского управления образования проводят служебное расследование по обстоятельствам произошедшего. В среду, 11 ноября, в три часа ночи 17-летний юноша покончил жизнь самоубийством. По информации начальника управления образования Белгорода Ирины Гричаниковой, погибший был учеником вечерней школы. В марте 2016 года ему должно было исполниться 18 лет. Парень жил в Белгороде с родителями.В школе «Фонарю» рассказали, что молодой человек хорошо учился и ни с кем не ругался.Ирина Гричаникова пояснила, что в таких случаях администрация школы организует внутреннее служебное расследование. Такое же расследование проводит комиссия городского управления образования, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего. Обе комиссии уже начали свою работу. Во взаимодействии с ними будут работать представители полиции и комиссии по делам несовершеннолетних.В пресс-службе Следственного комитета добавили, что их специалисты сейчас проводят доследственную проверку. Руководитель независимого профсоюза перевозчиков «Дальнобойщики Белогорья» Александр Рыжов рассказал «Фонарю», что количество участников акции постоянно растёт. В понедельник, 27 марта, белгородские перевозчики присоединились к всероссийской забастовке дальнобойщиков. По данным «Ведомостей», к акции намерены присоединиться перевозчики в 50 регионах России. Руководитель независимого профсоюза «Дальнобойщики Белогорья» Александр Рыжов рассказал «Фонарю», что в Белгородской области к акции присоединяются только частные перевозчики.— Сколько точно человек задействовано в Белгородской области не могу сказать. Люди постоянно сообщают, что остановили машины и никуда не едут. Большие компании стараются не останавливаться. Остановили работу перевозчики, у которых есть голова на плечах и они понимают, что дальше ничего хорошего не будет, — говорит Александр Рыжов.Помимо работы системы «Платон» дальнобойщики недовольны системой расчёта ущерба дорогам от грузовиков, системой весового контроля, штрафами за путевые листы. Они также требуют отмены транспортного налога и обоснования постоянного роста акциза на топливо. 26 марта в Белгороде депутат облдумы Анастасия Байбикова провела встречу с дальнобойщиками. Для проведения мероприятия им предоставили помещение в областном Доме профсоюзов, но на неё неожиданно для организаторов пришли два заместителя губернатора Ольга Павлова и Евгений Глаголев и руководитель регионального Совбеза Олег Мантулин. По словам Анастасии Байбиковой, диалога с представителями областного правительства не получилось. — В нашем регионе мы работаем с дальнобойщиками с 2015 года. Мы будем вносить предложения в комитеты Госдумы через депутатов от нашей партии. Уже завтра (материал был опубликован 26 марта — прим. ред.) начинается забастовка, а о ней ещё мало кто знает. Митинг нам запретили, поэтому решили организовать такую встречу, которую не нужно согласовывать. Конечно, мы за отмену «Платона», но нужно быть реалистами и добиваться хотя бы смягчения тарифов, уменьшения штрафов, которые достигают 450 тысяч рублей. Есть опасения, что не все выйдут на забастовку или что перевозки просто перейдут к монополистам, а люди останутся без работы, — цитирует депутата ИА «Бел.Ру».Александр Рыжов заявил, что он и его коллеги готовы к бессрочной забастовке. Действиями властей, как региональных, так и федеральных, которые предпринимались в последние полтора года, дальнобойщики, по его словам, недовольны. — В прошлом году власти пошли на уступки, кинули нам косточку, снизили тариф, но этого недостаточно, — cчитает Александр Рыжов. , впервые белгородские дальнобойщики участвовали в акции протеста в ноябре 2015 года. Тогда более ста водителей приехали на фурах к выезду из Белгорода и встали там на своих грузовиках. После этого в представителями дальнобойщиков встретился губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Затем в начале декабря 2015 года они присоединились к всероссийской акции «АнтиПлатон». Система «Платон» была запущена 15 ноября 2015 года. Первоначально тариф для перевозчиков составлял 3,73 рубля за километр, но после протестов он был снижен до 1,53 рубля за километр. С 1 апреля 2017 года тариф планировали повысить до 3,06 рубля. В полицию пока не поступали жалобы на фальшивый благотворительный марафон. Руководитель туристкого бюро из Белгорода Иван Попельнюк получил письмо, в котором неизвестные люди просили его перечислить деньги на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Предприниматель рассказал Go31.ru, что письмо от имени правительства Белгородской области показалось ему подозрительным и он вступил в переписку с отправителями. — Получив ответное письмо, я много и долго смеялся. Сразу видно, что это кривая работа мошенников.В пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области опровергли свою причастность к «благотворительному марафону». В полиции сообщили, что пока жалоб от граждан, пострадавших от такого рода мошенничества, не поступало. Снег и мороз прогнозируют в течение всей следующей недели. В понедельник, 12 декабря, в Белгородской области ожидается сильный снег. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Белгородской области. Ночью может выпасть до одного сантиметра снега, днём снег сохранится, местами он будет достигать 14 миллиметров. Синоптики также предупреждают о возможной метели и тумане. На дорогах будет скользко. Будет дуть восточный ветер со скоростью до 13 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 16 метров в секунду. Температура ночью может достигать 11 градусов мороза, а днём — от четырёх до девяти градусов ниже нуля. Фоторепортаж «Фонаря» Спонсор разделаФотостудия «Точка» (Белгород, Чехова, 1 — прим. ред.) начала принимать заявки на новогодние фотосессии. В уютном пространстве несколько тематических зон, оформленных руками мастеров специально под Новый год-2017. С объективами — умельцы-фотографы (почти волшебники, а может и не почти) — Василий Кучма и Григорий Гудзь. Стоимость — от 3 тысяч рублей. Фотографы обещают, что все, кто придёт на фотосессии до 15 декабря, получат фото ещё до Нового года. Желающих много, поэтому бронируйте заранее: + 7 (961) 175-00-30 или +7 (910) 366-67-07. Межобластная ветеринарная лаборатория ежедневно проводит замеры гамма-фона. В пресс-службе Росссельхознадзора по Белгородской области сообщают об усилении контроля за радиационной обстановкой в регионе. Меры связаны с возгоранием сухой травы и камыша в зоне Чернобыльской АЭС в понедельник, 29 июня. В ведомстве сообщили, что на данный момент повышения радиационного фона не зафиксировано. «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория» будет вести мониторинг гамма-фона ежедневно.Ранее сегодня РИА Новости со ссылкой на МЧС сообщило, что радиационная обстановка в регионах, граничащих с Украиной, в норме. — Круглосуточно проводится мониторинг радиационной обстановки более чем на 35 автоматизированных постах радиационного контроля комплексной системой защиты населения и территорий и 20 автоматических метеостанций с выводом информации в Центры управления в кризисных ситуаций Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской областей с периодичностью 15 минут, — цитирует спасателей агентство. Корреспондент «Фонаря» поговорил с создателем самого рейтингового белгородского клана в игре World of Tanks Алексееем Чебукиным. Молодой человек работает заместителем директора в одном из известных белгородских баров. Ему 34 года, четыре из которых он играет в «Мир танков». Он рассказал, когда начинается профессиональная игра и почему управлять игроками интереснее, чем воевать с ними. — Играть я начал 5 октября 2012 года… — Вы даже точную дату помните? — Формально это дата регистрации моего аккаунта. Случайно получилось — друг уговорил попробовать поиграть. Я до этого только в футбол на компьютере по сети играл. Тут вроде бы командная игра, и друзья играют, поэтому мне стало интересно попробовать. Достижениями в футболе некому было похвастаться, а в «Танки» у нас играют очень многие. Первое время просто как дурак катался, серьёзно даже не думал играть. Потом захотелось создать клан вместе с белгородскими друзьями, которые тоже играют. Нас собралось человек 15-20, придумали название — Clan31. Я был командиром, начал кадровую политику — приглашал людей, причём приоритет отдавал белгородцам. В итоге из ста человек (максимальный размер клана — прим. ред.) у нас примерно треть ребят была из нашей области. Оказалось, что у нас есть очень хорошие игроки. Это меня удивило. — Всё это время вы командовали в одном клане? — Нет. Было время, когда я уже научился неплохо играть, у меня появилась хорошая игровая статистика, и меня пригласили в другой клан. Он был лучше и уже не позиционировал себя как белгородский. В нём состояли просто хорошие игроки, но его, кстати, тоже организовал белгородец. Вместе со мной этот клан попал в топ-100 лучших кланов русского сервера. Это почти профессиональный уровень игры! Рейтинг включает первые тысячу лучших кланов, но всего их гораздо больше. Играя на таком уровне, я набрался опыта, хотя через какое-то время меня попросили уйти. — Вас