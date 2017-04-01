СМИ: В Белгороде произошло чудо: замироточили две иконы

В Белгороде замироточили иконы святой Матроны Московской. Об этом 31 марта сообщило ИА «Бел.Ру».
Само необычное явление обнаружили ещё 8 и 18 марта — в дни обретения мощей блаженной Матроны и святителя Божьего Луки. А в последний день марта к храму Матроны Московской выстроилась очередь, так как белгородцы захотели приложиться к мироточащей иконе.
— У нас над входом есть специальная ниша, в которой установлена икона. Установлена она давно, я её ещё заказывал в 2008 году. Это простая писаная икона, иконописец живёт в Красной Яруге. Я лично заказывал её специально под размер ниши. Обыкновенная классическая доска липа и дубовая шпонка сзади. Когда я заходил в храм увидел, что на иконе какие-то потёки, как смола. Мы раз в два году икону снимали и прокрашивали рамку, потому что она выцветала. Спустя несколько дней, мы купили краску, сняли икону, осмотрели и действительно можно сказать, что произошло необычное явление — потому что поверх краски наблюдались потоки вещества, сверху вниз. Я как настоятель составил доклад благочинному отцу Олегу Кобец. Он в свою очередь доложил Владыке, — цитирует издание настоятеля храма протоиерея Михаила Сердюка.
30 марта митрополит Иоанн во время богослужения подтвердил, что в Белгороде произошло чудо, которое можно толковать как «знак благоволения Божьего, милости и благоволения старицы Матроны к храму» (Матронинский храм находится на территории Белгородской областной больницы имени святителя Иоасафа — прим. ред.).
Также ИА «Бел.Ру» рассказывает о втором белгородском чуде — мироточении иконы в больничном храме в честь Крымского архипастыря в хирургическом корпусе городской больницы. Там якобы прихожане не только заметили потоки некого вещества на бумажной иконе, приклеенной на картон, но и почувствовали даже благоухание цветка.
— Ещё интересный факт — все потоки идут сверху вниз, а верхний самый поток идёт сначала влево, а потом вниз, — рассказал журналистам отец Михаил Сердюк.
В пресс-службе Белгородской митрополии «Фонарю» подтвердили, что факт мироточения установили, и это не первоапрельская шутка.