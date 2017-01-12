Белгородская митрополия сделала официальное заявление о публикациях Владимира Бабина

На сайте белгородской митрополии опубликовали официальное заявление пресс-службы митрополии по факту публикации материала Владимира Бабина на сайте «Голос Белогорья» о рождественских торжествах в Белгороде.
— Пресс-служба Белгородской митрополии выражает обеспокоенность комментариями Владимира Бабина, которые были даны в опубликованных им материалах относительно проведения Рождественских торжеств 7 января в городе Белгороде, — сообщается в обращении.
В публикации обращают внимание, что митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн всегда призывает к миру и согласию в регионе и говорит о недопустимости использования церковного пространства и религиозных праздников «как повода и средства для реализации политических или иных амбиций».
— Глава митрополии... приложит все усилия к тому, чтобы Церковь не была втянута ни в какие «политтехнологические» игры, приводящие к раздорам, недоверию и отчуждению людей друг от друга. Данная позиция митрополита остается неизменной и поддерживается духовенством и верными чадами Русской Православной Церкви, живущими на просторах Святого Белогорья, — завершается сообщение на сайте митрополии.