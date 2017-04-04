В Шебекинском районе водителя скорой помощи оштрафовали за драку с другим водителем

Проект может получить финансирование от известной косметической компании. Проект учёных НИУ «БелГУ» «Разработка косметических средств для ухода за кожей на основе биологически активных веществ клеточного происхождения» вошёл в десятку лучших проектов трека «Красота» Faberlic. Финалистов пригласили на первый российский акселератор проектов в сферах красоты, моды, стиля, питания и товаров для семьи и дома — По итогам акселератора будут отобраны проекты, которым компания Faberlic этой осенью сделает инвестиционное предложение и заключит соглашение о партнёрстве, что даст возможность коммерциализировать научные разработки учёных НИУ «БелГУ» под маркой компании Faberlic, — цитирует пресс-служба вуза начальника отдела коммерциализации НИУ «БелГУ» Ореста Иващука. Записаться на просмотр спектакля можно во «ВКонтакте». В пятницу, 4 марта, в 18:30 в бизнес-пространстве «Контакт» французский актёр Жан-Люк Бансар покажет моноспектакль «Лукавые истории господина Пушкина». В основу спектакля положены три сказки Александра Пушкина: «О рыбаке и рыбке», «О золотом петушке», «О попе и работнике его Балде». В французском городе Лаваль Жан-Люк Бансар руководит 100-местным театром, название которого переводится на русский как «выдвижной ящик» («Ящичек с фантазиями»). Весь реквизит актёра помещается в небольшой короб, при этом все элементы реквизита очень функциональны.— На протяжении последних 30 лет я работаю и руковожу театром, который называется «Ящичек с фантазиями». Я создавал этот театр вместе с актрисой и музыкантом, но теперь один им руковожу. Каждый месяц ставлю новый спектакль. В некоторых спектаклях играю сам, для участия в других съезжаются актёры со всей Франции. На сегодняшний день это моя основная деятельность. Вторая сторона моей деятельности — преподавание театрального мастерства, что позволяет мне играть, совершать турне и приезжать на семинары. До этого я работал в совершенно разных местах: был электриком, жестянщиком, преподавателем в младших классах, но с тех пор, как я начал заниматься театром, я не покидаю эту работу, — рассказывает Жан-Люк Бансар.Стоимость билета — 100 рублей. Вырученные средства организаторы выступления — активисты молодёжной организации «Новое поколение» — передадут на благотворительные цели. Количество мест ограничено. Записаться на постановку можно в комментариях под постом «ВКонтакте». После набора 80 зрителей запись будет закрыта. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-83741258_4253", -83741258, 4253, 'v1qcbGshP65Q49VHdmhnVMqooA', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Народное голосование проходило на сайте информагентства «Абирег». Фото universalunity.ruПо итогам народного голосования на сайте информагентства «Абирег» в десятку лучших достопримечательностей Черноземья вошли Круглое здание в Головчине и музей-заповедник «Прохоровское поле».В опросе участвовали боле 5 тысяч человек, практически с первых дней голосования определив лидеров. Ими стали музей-усадьба Рахманинова под Тамбовом, музей-заповедник «Дивногорье» из Воронежской области, музей-усадьба «Марьино» из Курской области. Круглое здание в Головчине заняло четвёртое место. Музей-заповедник «Прохоровское поле» расположился в рейтинге на седьмой позиции.Напомним, голосование проходило с 17 по 23 ноября. Соперником россиянина в финале станет Василий Левит из Казахстана. В субботу, 13 августа, на ринге спортивного комплекса «Риоцентро» в полуфинальном поединке олимпийского турнира по боксу белгородец Евгений Тищенко победил Рустама Тулаганова из Узбекистана. Все три раунда прошли за явным преимуществом белгородского боксёра — Тищенко наносил сильные и точные удары, грамотно защищался, не позволяя азиатскому спортсмену проводить контрвыпады. Прицельные правые боковые удары стали главным козырем россиянина в этом поединке. Все немногочисленные атаки своего соперника белгородец сводил на нет. В итоге единогласным решением судей победу в полуфинальном бою одержал Евгений Тищенко — 3:0. Счёт судейских записок — 30:27; 30:27; 29:28. Фото reuters.comВ главном поединке олимпийского боксёрского турнира россиянин встретится с представителем Казахстана Василием Левитом. Поединок состоится во вторник, 16 августа, в 01:15 по московскому времени. Добавим, что сегодня в Рио выступит ещё один белгородский спортсмен — Владимир Никитин. В своей весовой категории до 56 килограммов староосколец в 1/8 финала встретится со спортсменом из Таиланда Чатчаем Бутди в 17:45 по московскому времени. А спустя час, в 18:45, на ринг выйдет ещё один уроженец Старого Оскола — Виталий Дунайцев. Российский боксёр в своём дебютном поединке на Олимпиаде сразится с Чинзорингом Баатарсухом из Монголии. В ночь с 1 на 2 декабря в областном центре выпало 17 миллиметров осадков. В пресс-службе мэрии рассказали, что в среду, 2 декабря, на улицы Белгорода вывели 91 снегоуборочную машину. Снег во дворах убирают 34 машины УК и ТСЖ. С шести часов утра на очистке улиц работают 325 сотрудника «Белгорблагоустройства». Сообщается, что в ночь с 1 на 2 декабря в городе выпало 17 миллиметров осадков. Толщина снежного покрова — около 20 сантиметров. По данным на восемь утра 2 декабря очищено 2,5 миллиона квадратных метров городских и объездных дорог, 860 квадратных метров тротуаров. Вывезено уже около 120 кубометров снега. Об этом «Фонарю» рассказали в городской администрации. Отметим, что снегопад в Белгороде продолжается. По прогнозам синоптиков, он продлится весь день с небольшими перерывами. Температуру воздуха до –2 градусов. Ветер северо-западный скоростью до девяти метров в секунду. Полицейские просят звонить по телефонам: +7 (4722) 35-20-33 или «02». Белгородские полицейские разыскивают женщину, которую подозревают в краже 270 тысяч рублей у пенсионерки. В полицию обратилась 80-летняя жительница села Бобровы Дворы, к которой пришла подозреваемая и представилась медицинским работником. — Злоумышленница пришла в дом к потерпевшей и предложила ей приобрести медицинское оборудование с большой скидкой. В том момент, когда пенсионерка отвлеклась, рассматривая товар, в домовладение проник напарник незнакомки и совершил кражу денежных средств в размере 270 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД по Белгородской области. Сейчас полицейские разыскивают женщину и просят жителей области сообщать любую известную информацию по телефонам: +7 (4722) 35-20-33 или «02». У подозреваемой славянская внешность, на вид ей 25-30 лет, её рост 170-175 сантиметров, у неё худощавое телосложение, русый или каштановый волос. На ней была надета жёлтая куртка до пояса. Владельцы среднего и малого бизнеса смогут потратить эти деньги на топливо, запчасти и посадочный материал. В 2015 году Россельхозбанк выдал белгородским сельскохозяйственным предприятиям кредитов на сумму более шести миллиардов на сезонно-полевые работы. Об этом сообщает пресс-служба банка. Сельхозпроизводители смогут потратить эти деньги на покупку горючего, удобрений, средств защиты растений, посадочный материал и запасные части для техники и оборудования.В банке пояснили, что кредиты на сезонно-полевые работы в этом году стали чаще брать представители малого и среднего бизнеса. По сравнению с прошлым годом, объём выданных кредитов увеличился на 20 процентов. Больше всего кредитов на сезонно-полевые работы взяли предприниматели в Чернянском, Ровеньском и Красногвардейском районах. Проценты по кредитам для среднего бизнеса составляют от 16,36 до 16,67 процента годовых, для малого бизнеса — от 16,81 до 17,12 процента годовых. Четыре российских семьи получили по 3,75 миллиона рублей от депутата Госдумы Андрея Скоча. 27 июня состоялось вручение премии «Родительский рекорд», учреждённой гуманитарным фондом «Поколение» для многодетных семей пять лет назад. Четыре семьи из Кемерова, Костромы, Великого Новгорода и Белгородского района получили премии в размере 3,75 миллионов рублей из рук губернатора Белгородской области Евгения Савченко и президента фонда «Поколение» Андрея Скоча. Торжественная церемония прошла на площади кинотеатра «Быль», где собрались тысячи горожан. Для взрослых и детей работали тематические игровые и спортивные площадки: юные спортсмены Старого Оскола показывали свои умения в волейболе, боксе, кикбоксинге, восточных единоборствах, малыши демонстрировали свою гибкость, выполняя гимнастические элементы. Активисты молодёжной организации «Новое поколение» подготовили обширную игровую программу для детей всех возрастов: народные игры, эстафеты, конкурсы рисунков на асфальте и пальчиковых рисунков и многое другое. Особое место на празднике заняли люди с ограниченными возможностями, которые участвовали в эстафетах на колясках и играли в мяч. «Я сам — многодетный папа» В этом году премия отметила свой первый юбилей: пять лет со дня образования. Её инициатором является сам Андрей Скоч. — Я с большим уважением отношусь к многодетным семьям, поскольку мои родители — выходцы из многодетных семей, у каждого из них по восемь братьев и сестёр, — поделился депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Скоч. — У меня тоже девять детей. Я хочу как-то показывать, что многодетная семья — это очень хорошо. Хорошо для государства, хорошо для родителей, хорошо для самих детей, потому что у них появляется чувство ответственности друг за друга, чувство надёжного плеча, а это является хорошим подспорьем до самой старости. Ежегодно премию поддерживает белгородская митрополия. — Господь, когда сотворил человека, сказал: «Плодитесь, размножайтесь, охраняйте и возделывайте землю», — отметил в приветственной речи митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. — Когда люди исполняют эту заповедь, тогда и государство крепчает, тогда и надежда наша с нами приумножается, а любовь царствует в сердцах людей. И никакие политические изменения не могут поколебать эту любовь. Шла война — дети рождались, были революционные годы — дети рождались... Любовь побеждает все человеческие недостатки и страсти, когда люди не могут понять друг друга. Главным партнёро