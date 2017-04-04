В Шебекинском районе водителя скорой помощи оштрафовали за драку с другим водителем

В Шебекинском районе суд оштрафовал двух водителей за драку и побои.
В ноябре прошлого года водитель скорой помощи вместе с фельдшерами поехал на вызов. Они обогнали двигавшийся перед ними Ford, после чего включили спецсигналы. Когда машина скорой помощи проехала нужный дом и начала разворачиваться, водитель иномарки подошёл и стал выяснять, почему проблесковые маячки включили уже после обгона, а не заранее. Водитель скорой обматерил настойчивого мужчину.
Позже больную забрали, и скорая начала отъезжать. Дорогу ей перегородил Ford, водителя которого возмутила грубость коллеги, поэтому он ударил его по щеке. Это, в свою очередь, не понравилось мужчине из скорой, который тоже вышел из машины и ударил настойчивого водителя по лицу. Кроме того, он взял камень и бросил им в оппонента, попав ему в левый бок.
Суд признал обоих мужчин виновными в побоях и обязал водителя скорой заплатить штраф в 8 тысяч рублей, а водителя иномарки — 6 тысяч рублей.