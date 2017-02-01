В Белгороде фура не дала машине скорой помощи проехать к подъезду на вызов. Об инциденте рассказало информационное агентство «Бел.Ру».
На улице Щорса водитель грузовика заехал в жилой двор, но не смог из него выехать из-за наледи на дороге. В итоге мужчина бросил машину, которая перекрыла один въезд во двор. На следующий день, из-за грузовика во двор не смогла проехать скорая. Врачи вызвали спасателей, который спустя время убрали машину, а сами врачи несли больного на носилках в обход машины.
— Белгородцам необходимо обращать внимание на ситуации, когда проезд к их дому перегородил какой-то транспорт — будь-то легковая машина или грузовик. Так же, как и в ситуации с каретой скорой, проблема с доступом к месту происшествия могла быть и у машины пожарной или газовой службы, а последствия могли быть необратимыми. Звонок от жителей в службу спасения видят первым, соответственно, и проблему решают оперативно. Чтобы ликвидировать как легковой, так большой грузовой транспорт, необходимо найти спецтехнику и отправить её по адресу. На всё это необходимо время, — цитирует «Бел.Ру» комментарий регионального управления МЧС.
Справка «Фонаря»
Напомним, что в январе этого года в России стал широко известным аналогичный случай, который закончился смертью пациента. В Петропавловске-Камчатском погиб 22-летний мужчина, который не дождался скорой помощи, потому что проезд ей перегородила машина. Сейчас в Государственной думе рассматривается законопроект, который ужесточает наказание за отказ пропускать спецтранспорт.